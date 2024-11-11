https://sarabic.ae/20241111/القوات-الروسية-تدمر-المخابئ-العسكرية-الأوكرانية-بقاذفات-اللهب-الثقيلة-فيديو----1094692737.html
القوات الروسية تدمر المخابئ العسكرية الأوكرانية بقاذفات اللهب الثقيلة... فيديو
القوات الروسية تدمر المخابئ العسكرية الأوكرانية بقاذفات اللهب الثقيلة... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، لقطات لتدمير مخابئ للقوات المسلحة الأوكرانية، باستخدام قاذفات اللهب الثقيلة "سولنتسيبيك" في مقاطعة خاركوف. 11.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-11T15:14+0000
2024-11-11T15:14+0000
2024-11-11T15:14+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "خلال أنشطة الاستطلاع، اكتشف عسكريون من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في مقاطعة خاركوف مخابئ للقوات المسلحة الأوكرانية. وبعد تحليل البيانات الاستخباراتية الواردة، تم اتخاذ قرار بإطلاق النار على العدو". وأضاف البيان: "ضربت قاذفات اللهب الثقيل من طراز "توس -1 إي" (سولنتسيبيك) التابعة لقوات مجموعة "الشمال" مخابئ مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية". وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحرر كوليسنيكوفكا في مقاطعة خاركوف ويدمر مركزا للصواريخ التكتيكيةالقوات الروسية تحيد نحو 300 جندي أوكراني في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك
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سبوتنيك عربي
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
القوات الروسية تدمر المخابئ العسكرية الأوكرانية بقاذفات اللهب الثقيلة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، لقطات لتدمير مخابئ للقوات المسلحة الأوكرانية، باستخدام قاذفات اللهب الثقيلة "سولنتسيبيك" في مقاطعة خاركوف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "خلال أنشطة الاستطلاع، اكتشف عسكريون من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في مقاطعة خاركوف مخابئ للقوات المسلحة الأوكرانية. وبعد تحليل البيانات الاستخباراتية الواردة، تم اتخاذ قرار بإطلاق النار على العدو".
وأضاف البيان: "ضربت قاذفات اللهب الثقيل من طراز "توس -1 إي" (سولنتسيبيك) التابعة لقوات مجموعة "الشمال" مخابئ مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.