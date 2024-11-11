القوات الروسية تدمر المخابئ العسكرية الأوكرانية بقاذفات اللهب الثقيلة... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:28 GMT
22 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
قطر : الأنباء عن انسحابنا من الوساطة في مفاوضات غزة "غير دقيقة"
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
09:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وأثره على الأزمات العالمية والسياسة الدولية
10:03 GMT
56 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
مقابلة مع مدير مكتب إذاعة سبوتنيك عربي - بيروت الأستاذ ديمتري تاراسوف
13:07 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
مقابلة مع السكرتير الاعلامي لمكتب سبوتنيك عربي - بيروت الأستاذ أنيس صافية
13:16 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
13:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: نتنياهو أحرق كل مراكب العودة في حرب تختلف عن كل سابقاتها
17:03 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241111/القوات-الروسية-تدمر-المخابئ-العسكرية-الأوكرانية-بقاذفات-اللهب-الثقيلة-فيديو----1094692737.html
القوات الروسية تدمر المخابئ العسكرية الأوكرانية بقاذفات اللهب الثقيلة... فيديو
القوات الروسية تدمر المخابئ العسكرية الأوكرانية بقاذفات اللهب الثقيلة... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، لقطات لتدمير مخابئ للقوات المسلحة الأوكرانية، باستخدام قاذفات اللهب الثقيلة "سولنتسيبيك" في مقاطعة خاركوف. 11.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-11T15:14+0000
2024-11-11T15:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/0c/1087926302_0:0:3202:1802_1920x0_80_0_0_f138bf698a13edbf03bf397df8cfab9f.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "خلال أنشطة الاستطلاع، اكتشف عسكريون من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في مقاطعة خاركوف مخابئ للقوات المسلحة الأوكرانية. وبعد تحليل البيانات الاستخباراتية الواردة، تم اتخاذ قرار بإطلاق النار على العدو". وأضاف البيان: "ضربت قاذفات اللهب الثقيل من طراز "توس -1 إي" (سولنتسيبيك) التابعة لقوات مجموعة "الشمال" مخابئ مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية". وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحرر كوليسنيكوفكا في مقاطعة خاركوف ويدمر مركزا للصواريخ التكتيكيةالقوات الروسية تحيد نحو 300 جندي أوكراني في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك
https://sarabic.ae/20241110/قاذفة-الشمس-الحارقة-الروسية-تدمر-معقلا-أوكرانيا-عن-بكرة-أبيه-فيديو-1094651973.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/0c/1087926302_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05b01ef753bfdeabca3bd56e30f4ee18.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

القوات الروسية تدمر المخابئ العسكرية الأوكرانية بقاذفات اللهب الثقيلة... فيديو

15:14 GMT 11.11.2024
© Sputnik . Alexander Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورأطقم الطاقم القتالي لنظام قاذف اللهب الثقيل "سولنتسيبيك" يطلقون النار على أحد مواقع التدريب التابعة لوزارة الدفاع الروسية.
أطقم الطاقم القتالي لنظام قاذف اللهب الثقيل سولنتسيبيك يطلقون النار على أحد مواقع التدريب التابعة لوزارة الدفاع الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2024
© Sputnik . Alexander Melnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، لقطات لتدمير مخابئ للقوات المسلحة الأوكرانية، باستخدام قاذفات اللهب الثقيلة "سولنتسيبيك" في مقاطعة خاركوف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "خلال أنشطة الاستطلاع، اكتشف عسكريون من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في مقاطعة خاركوف مخابئ للقوات المسلحة الأوكرانية. وبعد تحليل البيانات الاستخباراتية الواردة، تم اتخاذ قرار بإطلاق النار على العدو".
وأضاف البيان: "ضربت قاذفات اللهب الثقيل من طراز "توس -1 إي" (سولنتسيبيك) التابعة لقوات مجموعة "الشمال" مخابئ مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
راجمة الصواريخ توس - 1أ في المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في كوبينكا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قاذفة "الشمس الحارقة" الروسية تدمر معقلا أوكرانيا عن بكرة أبيه... فيديو
أمس, 14:05 GMT

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الجيش الروسي يحرر كوليسنيكوفكا في مقاطعة خاركوف ويدمر مركزا للصواريخ التكتيكية
القوات الروسية تحيد نحو 300 جندي أوكراني في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لطوفان الأقصى.. والتوتر بين لبنان وإسرائيل14:03 GMTСамоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С ведет огонь на Херсонском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:47 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 23:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала