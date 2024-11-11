https://sarabic.ae/20241111/الجيش-الروسي-يحرر-قرية-كوليسنيكوفكا-في-مقاطعة-خاركوف-1094673671.html
الجيش الروسي يحرر قرية كوليسنيكوفكا في مقاطعة خاركوف
الجيش الروسي يحرر قرية كوليسنيكوفكا في مقاطعة خاركوف
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، في بيان لها، بأن الجيش الروسي حرر قرية كوليسنيكوفكا في مقاطعة خاركوف. 11.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-11T09:36+0000
2024-11-11T09:36+0000
2024-11-11T09:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأضافت وزارة الدفاع، أن سلاحا الطيران والمدفعية الروسيين، دمرا مطارات عسكرية أوكرانية، وورشة إنتاج وموقع اختبار لصواريخ "سابسان".وأضاف البيان: "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية، وورشة إنتاج المكونات وموقع اختبار صواريخ سابسان التكتيكية العملياتية، وورش الإنتاج ومواقع التخزين والتحضير واستخدام الطائرات الهجومية المسيرة، والترسانات ومستودعات الوقود، والمراكز اللوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية".
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
الجيش الروسي يحرر قرية كوليسنيكوفكا في مقاطعة خاركوف
09:36 GMT 11.11.2024 (تم التحديث: 09:45 GMT 11.11.2024)
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، في بيان لها، بأن الجيش الروسي حرر قرية كوليسنيكوفكا في مقاطعة خاركوف.
وأضافت وزارة الدفاع، أن سلاحا الطيران والمدفعية الروسيين، دمرا مطارات عسكرية أوكرانية، وورشة إنتاج وموقع اختبار لصواريخ "سابسان".
وأضاف البيان: "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية، وورشة إنتاج المكونات وموقع اختبار صواريخ سابسان التكتيكية العملياتية، وورش الإنتاج ومواقع التخزين والتحضير واستخدام الطائرات الهجومية المسيرة، والترسانات ومستودعات الوقود، والمراكز اللوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية".
كما تم دحر تجمعات القوى البشرية، وتدمير المعدات العسكرية للعدو في 133 منطقة، وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي أربع قنابل موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع و39 مسيرة.