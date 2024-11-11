أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 13 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

عربي
"روستيخ" تسلم وزارة الدفاع الروسية مجموعة من مقاتلات "سو-57" و"سو- 35 إس"
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:28 GMT
22 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
قطر : الأنباء عن انسحابنا من الوساطة في مفاوضات غزة "غير دقيقة"
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
09:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وأثره على الأزمات العالمية والسياسة الدولية
10:03 GMT
56 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
13:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241111/منظومات-الدفاع-الجوي-الروسية-تدمر13-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-1094663363.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 13 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 13 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 12 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق مقاطعة كورسك، وواحدة فوق مقاطعة بيلغورود خلال الليل. 11.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-11T04:48+0000
2024-11-11T05:22+0000
رصد عسكري
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1e/1093275030_0:0:3094:1740_1920x0_80_0_0_4cb6ad90f5754693e78a06de0c064c6d.jpg
وذكرت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين: "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات من دون طيار، على أهداف في أراضي روسيا، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 13 طائرة أوكرانية مسيرة، 12 منها في مقاطعة كورسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".وتتعرض المناطق الروسية المحاذية للحدود مع أوكرانيا بشكل دوري لهجمات عسكرية بالطائرات المسيرة والقذائف والصواريخ، مستهدفة المناطق الآهلة بالمدنيين ومراكز رعاية الأطفال والمسنين، إضافة للبنى التحتية بهدف بث الرعب وفقدان الأمن والتأثير على معنويات المواطنين الروس.وكانت السلطات الروسية قد أعلنت حالة الطوارئ أو "نظام مكافحة الإرهاب" في كافة المناطق الروسية المحاذية للحدود الأوكرانية.تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://sarabic.ae/20241110/قاذفة-الشمس-الحارقة-الروسية-تدمر-معقلا-أوكرانيا-عن-بكرة-أبيه-فيديو-1094651973.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1e/1093275030_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_673a99480c24217ed78df4417bdbee46.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 13 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

04:48 GMT 11.11.2024 (تم التحديث: 05:22 GMT 11.11.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورنظام الصواريخ المضادة للطائرات "تور" للمنطقة العسكرية المركزية في مهمة قتالية في اتجاه محور أفدييفكا، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
نظام الصواريخ المضادة للطائرات تور للمنطقة العسكرية المركزية في مهمة قتالية في اتجاه محور أفدييفكا، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 12 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق مقاطعة كورسك، وواحدة فوق مقاطعة بيلغورود خلال الليل.
وذكرت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين: "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات من دون طيار، على أهداف في أراضي روسيا، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 13 طائرة أوكرانية مسيرة، 12 منها في مقاطعة كورسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
وتتعرض المناطق الروسية المحاذية للحدود مع أوكرانيا بشكل دوري لهجمات عسكرية بالطائرات المسيرة والقذائف والصواريخ، مستهدفة المناطق الآهلة بالمدنيين ومراكز رعاية الأطفال والمسنين، إضافة للبنى التحتية بهدف بث الرعب وفقدان الأمن والتأثير على معنويات المواطنين الروس.
راجمة الصواريخ توس - 1أ في المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في كوبينكا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قاذفة "الشمس الحارقة" الروسية تدمر معقلا أوكرانيا عن بكرة أبيه... فيديو
أمس, 14:05 GMT
وكانت السلطات الروسية قد أعلنت حالة الطوارئ أو "نظام مكافحة الإرهاب" في كافة المناطق الروسية المحاذية للحدود الأوكرانية.
تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С ведет огонь на Херсонском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:47 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 23:00 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 12:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала