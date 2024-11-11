https://sarabic.ae/20241111/منظومات-الدفاع-الجوي-الروسية-تدمر13-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-1094663363.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 13 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 13 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 12 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق مقاطعة كورسك، وواحدة فوق مقاطعة بيلغورود خلال الليل. 11.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-11T04:48+0000
2024-11-11T04:48+0000
2024-11-11T05:22+0000
رصد عسكري
روسيا
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وذكرت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين: "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات من دون طيار، على أهداف في أراضي روسيا، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 13 طائرة أوكرانية مسيرة، 12 منها في مقاطعة كورسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".وتتعرض المناطق الروسية المحاذية للحدود مع أوكرانيا بشكل دوري لهجمات عسكرية بالطائرات المسيرة والقذائف والصواريخ، مستهدفة المناطق الآهلة بالمدنيين ومراكز رعاية الأطفال والمسنين، إضافة للبنى التحتية بهدف بث الرعب وفقدان الأمن والتأثير على معنويات المواطنين الروس.وكانت السلطات الروسية قد أعلنت حالة الطوارئ أو "نظام مكافحة الإرهاب" في كافة المناطق الروسية المحاذية للحدود الأوكرانية.تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
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رصد عسكري, روسيا
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 13 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
04:48 GMT 11.11.2024 (تم التحديث: 05:22 GMT 11.11.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 12 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق مقاطعة كورسك، وواحدة فوق مقاطعة بيلغورود خلال الليل.
وذكرت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين: "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات من دون طيار، على أهداف في أراضي روسيا، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 13 طائرة أوكرانية مسيرة، 12 منها في مقاطعة كورسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
وتتعرض المناطق الروسية المحاذية للحدود مع أوكرانيا بشكل دوري لهجمات عسكرية بالطائرات المسيرة والقذائف والصواريخ، مستهدفة المناطق الآهلة بالمدنيين ومراكز رعاية الأطفال والمسنين، إضافة للبنى التحتية بهدف بث الرعب وفقدان الأمن والتأثير على معنويات المواطنين الروس.
وكانت السلطات الروسية قد أعلنت حالة الطوارئ أو "نظام مكافحة الإرهاب" في كافة المناطق الروسية المحاذية للحدود الأوكرانية
.