https://sarabic.ae/20241111/الأمن-الروسي-يجهض-عملية-استخباراتية-أوكرانية-لاختطاف-مروحية-للحرب-الإلكترونية-1094664063.html

الأمن الروسي يجهض عملية استخباراتية أوكرانية لاختطاف مروحية للحرب الإلكترونية

الأمن الروسي يجهض عملية استخباراتية أوكرانية لاختطاف مروحية للحرب الإلكترونية

سبوتنيك عربي

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، أن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية حاولت تجنيد طيار عسكري روسي عن طريق تطبيق "تلغرام" بهدف اختطاف مروحية... 11.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-11T06:00+0000

2024-11-11T06:00+0000

2024-11-11T06:11+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

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وقال الطيار نفسه في مقطع الفيديو، الذي بثه جهاز الأمن الفيدرالي: "في اليوم المحدد (حسب مخططات أوكرانيا)، كانت الخطة المطلوبة أن أعبر خط التماس القتالي مع العدو، وأتجاوزه بالمروحية، وأن أسمم رفاقي مقدمًا".ووفقا للرجل العسكري، فإن الأدوية اللازمة (لتسميم زملائه)، وجرعاتها كان سيتم تسليمها له من قبل ممثل المخابرات العسكرية الأوكرانية، الملقب بـ"سيرغي".وحاول موظفو مديرية المخابرات في وزارة الدفاع الأوكرانية، تجنيد الطيار العسكري الروسي، لاختطاف هذه المروحية إلى الأراضي التي تسيطر عليها القوات المسلحة الأوكرانية.وصرح أحد ضباط جهاز الأمن الروسي، في مقطع مصور تم نشره من قبل الجهاز: "بعد أن شعرت (أجهزة الاستخبارات الأوكرانية) بدعم الرعاة الغربيين، في المقام الأول من أجهزة المخابرات البريطانية، من أجل إظهار فعاليتها الوهمية وتبرير الموارد المالية المنفقة، فإن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية مستعدة لقتل المواطنين الروس، بما في ذلك تسميمهم".وقال الضابط: "مع الأخذ في الاعتبار الوضع الحالي في أوكرانيا، فإن أجهزة المخابرات في الدول الأوروبية أقل استعدادًا لإجراء عمليات مشتركة مع المخابرات الأوكرانية، خوفًا من فقدان هيبتها".

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سبوتنيك عربي

رصد عسكري, روسيا