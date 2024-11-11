https://sarabic.ae/20241111/الأمن-الروسي-يجهض-عملية-استخباراتية-أوكرانية-لاختطاف-مروحية-للحرب-الإلكترونية-1094664063.html
الأمن الروسي يجهض عملية استخباراتية أوكرانية لاختطاف مروحية للحرب الإلكترونية
الأمن الروسي يجهض عملية استخباراتية أوكرانية لاختطاف مروحية للحرب الإلكترونية
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، أن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية حاولت تجنيد طيار عسكري روسي عن طريق تطبيق "تلغرام" بهدف اختطاف مروحية... 11.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-11T06:00+0000
2024-11-11T06:00+0000
2024-11-11T06:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/01/1048538357_0:79:1594:976_1920x0_80_0_0_7fefbed40475451e7925ce3e3787a4f7.jpg
وقال الطيار نفسه في مقطع الفيديو، الذي بثه جهاز الأمن الفيدرالي: "في اليوم المحدد (حسب مخططات أوكرانيا)، كانت الخطة المطلوبة أن أعبر خط التماس القتالي مع العدو، وأتجاوزه بالمروحية، وأن أسمم رفاقي مقدمًا".ووفقا للرجل العسكري، فإن الأدوية اللازمة (لتسميم زملائه)، وجرعاتها كان سيتم تسليمها له من قبل ممثل المخابرات العسكرية الأوكرانية، الملقب بـ"سيرغي".وحاول موظفو مديرية المخابرات في وزارة الدفاع الأوكرانية، تجنيد الطيار العسكري الروسي، لاختطاف هذه المروحية إلى الأراضي التي تسيطر عليها القوات المسلحة الأوكرانية.وصرح أحد ضباط جهاز الأمن الروسي، في مقطع مصور تم نشره من قبل الجهاز: "بعد أن شعرت (أجهزة الاستخبارات الأوكرانية) بدعم الرعاة الغربيين، في المقام الأول من أجهزة المخابرات البريطانية، من أجل إظهار فعاليتها الوهمية وتبرير الموارد المالية المنفقة، فإن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية مستعدة لقتل المواطنين الروس، بما في ذلك تسميمهم".وقال الضابط: "مع الأخذ في الاعتبار الوضع الحالي في أوكرانيا، فإن أجهزة المخابرات في الدول الأوروبية أقل استعدادًا لإجراء عمليات مشتركة مع المخابرات الأوكرانية، خوفًا من فقدان هيبتها".
https://sarabic.ae/20240913/الأمن-الفيدرالي-الروسي-تلقينا-وثائق-تؤكد-تنسيق-لندن-لتصعيد-الوضع-العسكري-والسياسي-الدولي-1092660281.html
https://sarabic.ae/20241029/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعرض-مشاهد-جديدة-من-مكان-تصفية-المخربين-الأجانب-في-مقاطعة-بريانسك--1094265948.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/01/1048538357_95:0:1500:1054_1920x0_80_0_0_7bd1477969b31614bb7b749a1356bb5a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
الأمن الروسي يجهض عملية استخباراتية أوكرانية لاختطاف مروحية للحرب الإلكترونية
06:00 GMT 11.11.2024 (تم التحديث: 06:11 GMT 11.11.2024)
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، أن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية حاولت تجنيد طيار عسكري روسي عن طريق تطبيق "تلغرام" بهدف اختطاف مروحية روسية، مخصصة لأغراض الحرب الإلكترونية.
وقال الطيار نفسه في مقطع الفيديو، الذي بثه جهاز الأمن الفيدرالي: "في اليوم المحدد (حسب مخططات أوكرانيا)، كانت الخطة المطلوبة أن أعبر خط التماس القتالي مع العدو، وأتجاوزه بالمروحية، وأن أسمم رفاقي مقدمًا".
ووفقا للرجل العسكري، فإن الأدوية اللازمة (لتسميم زملائه)، وجرعاتها كان سيتم تسليمها له من قبل ممثل المخابرات العسكرية الأوكرانية، الملقب بـ"سيرغي".
وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي بأنه أوقف عملية كييف لاختطاف الطائرة المروحية للحرب إلكترونية من طراز "مي 8 إم بي تي أر 1"، التابعة لقوات الفضاء الروسية.
وحاول موظفو مديرية المخابرات في وزارة الدفاع الأوكرانية، تجنيد الطيار العسكري الروسي، لاختطاف هذه المروحية إلى الأراضي التي تسيطر عليها القوات المسلحة الأوكرانية.
كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بدعم من رعاتها الأجانب، وخاصة من بريطانيا، مستعدة لقتل المواطنين الروس، بما في ذلك الأفراد العسكريين.
وصرح أحد ضباط جهاز الأمن الروسي، في مقطع مصور تم نشره من قبل الجهاز: "بعد أن شعرت (أجهزة الاستخبارات الأوكرانية) بدعم الرعاة الغربيين، في المقام الأول من أجهزة المخابرات البريطانية، من أجل إظهار فعاليتها الوهمية وتبرير الموارد المالية المنفقة، فإن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية مستعدة لقتل المواطنين الروس، بما في ذلك تسميمهم".
وقال الضابط: "مع الأخذ في الاعتبار الوضع الحالي في أوكرانيا، فإن أجهزة المخابرات في الدول الأوروبية أقل استعدادًا لإجراء عمليات مشتركة مع المخابرات الأوكرانية، خوفًا من فقدان هيبتها".