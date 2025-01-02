https://sarabic.ae/20250102/الدفاع-الروسية-أنظمة-الدفاع-الجوي-تدمر-7-طائرات-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1096432171.html
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر 7 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر 7 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 7 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدد من المقاطعات الروسية، خلال الليل. 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T20:22+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "في 2 يناير (كانون الثاني)، من الساعة 20:00 إلى الساعة 22:00 بتوقيت موسكو، دمرت أنظمة الدفاع الجوي سبع طائرات دون طيار أوكرانية. تم تدمير طائرتين دون طيار فوق كل من أراضي مقاطعات بيلغورود وبريانسك وأوريول، وواحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.الدفاع الجوي الروسي يدمر 56 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق خلال الليلالقوات الروسية تحرر عددا من البلدات وتكبد قوات كييف خسائر فادحة خلال أسبوع
https://sarabic.ae/20250101/الدفاع-الروسية-أنظمة-الدفاع-الجوي-تدمر-19-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مقاطعات-1096393611.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر 7 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 7 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدد من المقاطعات الروسية، خلال الليل.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "في 2 يناير (كانون الثاني)، من الساعة 20:00 إلى الساعة 22:00 بتوقيت موسكو، دمرت أنظمة الدفاع الجوي سبع طائرات دون طيار أوكرانية. تم تدمير طائرتين دون طيار فوق كل من أراضي مقاطعات بيلغورود وبريانسك وأوريول، وواحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية
والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم الروسية ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.