https://sarabic.ae/20250103/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-22-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-فوق-أراضي-عدة-مقاطعات--1096436328.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 22 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات
الدفاع الجوي الروسي يدمر 22 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 22 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق أراضي عدة مقاطعات خلال الليل. 03.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-03T05:39+0000
2025-01-03T05:39+0000
2025-01-03T05:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وذكرت الوزارة في بيان لها، أن الدفاعات الجوية دمرت "عشر طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وأربع طائرات مسيرة فوق كل من أراضي مقاطعتي أوريول وروستوف".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو من العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد على يد نظام كييف.الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة على محور كورسك
https://sarabic.ae/20250103/القوات-الروسية-تستخدم-الذخيرة-الحرارية-لتدمير-معقلين-أوكرانيين-محصنين-1096436106.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
الدفاع الجوي الروسي يدمر 22 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات
أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 22 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق أراضي عدة مقاطعات خلال الليل.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أن الدفاعات الجوية دمرت "عشر طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وأربع طائرات مسيرة فوق كل من أراضي مقاطعتي أوريول وروستوف".
وأعلنت تدمير "طائرتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وواحدة فوق كل من أراضي مقاطعتي فولغوغراد وليبيتسك".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو من العام الماضي.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية
، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد على يد نظام كييف.