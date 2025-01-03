https://sarabic.ae/20250103/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-عدة-أهداف-جوية-في-مقاطعة-بيلغورود-1096458254.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط عدة أهداف جوية في مقاطعة بيلغورود
الدفاعات الجوية الروسية تسقط عدة أهداف جوية في مقاطعة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت عدة أهداف جوية في مقاطعة بيلغورود، مما نتج عنه إصابة شخص وتضرر خطوط... 03.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-03T22:34+0000
2025-01-03T22:34+0000
2025-01-03T22:34+0000
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وجاء في بيان لغلادكوف نشر في قناته على "تليغرام"، اليوم السبت: "تم تفعيل نظام الدفاع الجوي لدينا فوق منطقة بروخوروفسكي - وتم إسقاط عدة أهداف جوية".وتابع: "أصيب رجل في ساقه في قرية بريليستنوي، وتم تقديم المساعدة الطبية له من قبل فريق الإسعاف على الفور وسيواصل المزيد من العلاج في عيادة خارجية".وأضاف الحاكم: "في قرية بروخوروفكا، حدثت أضرار في خط الكهرباء وانقطعت الإضاءة مؤقتًا في عدة شوارع. وفي قرية ميخائيلوفكا، تضرر خط أنابيب غاز في أحد المنازل وتضرر السياج".
https://sarabic.ae/20241228/إصابة-شخصين-في-هجوم-بطائرات-مسيرة-أوكرانية-في-مقاطعة-بيلغورود-الروسية-1096262957.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم
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الدفاعات الجوية الروسية تسقط عدة أهداف جوية في مقاطعة بيلغورود
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت عدة أهداف جوية في مقاطعة بيلغورود، مما نتج عنه إصابة شخص وتضرر خطوط كهرباء.
وجاء في بيان لغلادكوف نشر في قناته على "تليغرام"، اليوم السبت: "تم تفعيل نظام الدفاع الجوي
لدينا فوق منطقة بروخوروفسكي - وتم إسقاط عدة أهداف جوية".
28 ديسمبر 2024, 03:14 GMT
وتابع: "أصيب رجل في ساقه في قرية بريليستنوي، وتم تقديم المساعدة الطبية له من قبل فريق الإسعاف على الفور وسيواصل المزيد من العلاج في عيادة خارجية".
وأضاف الحاكم: "في قرية بروخوروفكا، حدثت أضرار
في خط الكهرباء وانقطعت الإضاءة مؤقتًا في عدة شوارع. وفي قرية ميخائيلوفكا، تضرر خط أنابيب غاز في أحد المنازل وتضرر السياج".