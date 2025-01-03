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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250103/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-عدة-أهداف-جوية-في-مقاطعة-بيلغورود-1096458254.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط عدة أهداف جوية في مقاطعة بيلغورود
الدفاعات الجوية الروسية تسقط عدة أهداف جوية في مقاطعة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت عدة أهداف جوية في مقاطعة بيلغورود، مما نتج عنه إصابة شخص وتضرر خطوط... 03.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-03T22:34+0000
2025-01-03T22:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وجاء في بيان لغلادكوف نشر في قناته على "تليغرام"، اليوم السبت: "تم تفعيل نظام الدفاع الجوي لدينا فوق منطقة بروخوروفسكي - وتم إسقاط عدة أهداف جوية".وتابع: "أصيب رجل في ساقه في قرية بريليستنوي، وتم تقديم المساعدة الطبية له من قبل فريق الإسعاف على الفور وسيواصل المزيد من العلاج في عيادة خارجية".وأضاف الحاكم: "في قرية بروخوروفكا، حدثت أضرار في خط الكهرباء وانقطعت الإضاءة مؤقتًا في عدة شوارع. وفي قرية ميخائيلوفكا، تضرر خط أنابيب غاز في أحد المنازل وتضرر السياج".
https://sarabic.ae/20241228/إصابة-شخصين-في-هجوم-بطائرات-مسيرة-أوكرانية-في-مقاطعة-بيلغورود-الروسية-1096262957.html
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الدفاعات الجوية الروسية تسقط عدة أهداف جوية في مقاطعة بيلغورود

22:34 GMT 03.01.2025
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورمعرض "تكنولوجيا صناعة الآلات 2012"
معرض تكنولوجيا صناعة الآلات 2012 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2025
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت عدة أهداف جوية في مقاطعة بيلغورود، مما نتج عنه إصابة شخص وتضرر خطوط كهرباء.
وجاء في بيان لغلادكوف نشر في قناته على "تليغرام"، اليوم السبت: "تم تفعيل نظام الدفاع الجوي لدينا فوق منطقة بروخوروفسكي - وتم إسقاط عدة أهداف جوية".
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إصابة شخصين في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود الروسية
28 ديسمبر 2024, 03:14 GMT
وتابع: "أصيب رجل في ساقه في قرية بريليستنوي، وتم تقديم المساعدة الطبية له من قبل فريق الإسعاف على الفور وسيواصل المزيد من العلاج في عيادة خارجية".
وأضاف الحاكم: "في قرية بروخوروفكا، حدثت أضرار في خط الكهرباء وانقطعت الإضاءة مؤقتًا في عدة شوارع. وفي قرية ميخائيلوفكا، تضرر خط أنابيب غاز في أحد المنازل وتضرر السياج".
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