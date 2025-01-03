https://sarabic.ae/20250103/القوات-الروسية-تكبد-قوات-كييف-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-1096442075.html

القوات الروسية تكبد قوات كييف خسائر جسيمة على محور كورسك

القوات الروسية تكبد قوات كييف خسائر جسيمة على محور كورسك

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، خسائر بلغت أكثر من 225 عسكريا إضافة إلى... 03.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-03T11:31+0000

2025-01-03T11:31+0000

2025-01-03T11:31+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وجاء في تقرير الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك: "خسائر القوات الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت أكثر من 225 عسكريا و ناقلتي جند مدرعة وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وخمس سيارات ومدفع ميداني".وأوضحت الوزارة أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت 47265 عسكريا، و263 دبابة، و204 مركبة مشاة قتالية، و146 ناقلة جند مدرعة، و1393 مركبة قتالية مصفحة، و1321 سيارة، و340 مدفعا ميدانيا، و42 راجمة صواريخ من بينها 11 راجمة من طراز "هيمارس" و 6 من طراز "ملرز" أميركية الصنع، و14 قاذفة لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات، و7 سيارات للنقل والتذخير، و83 محطة حرب إلكترونية، و13 راداراً مضاداً للبطاريات، و4 رادارات دفاع جوي، و28 قطعة من المعدات الهندسية من بينها 13 مركبة هندسية لإزالة الحواجز ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "او ار-77، وكذلك 7 مركبات مدرعة للإصلاح والإخلاء". وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنه خلال الأسبوع المنصرم، واصلت وحدات من مجموعة "الشمال" تدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في أراضي مقاطعة كورسك.وأصابت الضربات الجوية والطائرات المسيرة والمدفعية، القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20250103/الاستخبارات-الروسية-الغرب-لا-يستبعد-انهيارا-وشيكا-لدفاعات-القوات-الأوكرانية-1096438966.html

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روسيا, رصد عسكري