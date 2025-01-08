https://sarabic.ae/20250108/لانتسيت-الروسية-تدمر-مدفعا-أوكرانيا-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1096595129.html
"لانتسيت" الروسية تدمر مدفعا أوكرانيا في مقاطعة كورسك... فيديو
"لانتسيت" الروسية تدمر مدفعا أوكرانيا في مقاطعة كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية ، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لقيام القوات الروسية، بتدمير مدفع تابع لقوات كييف بضربة مباشرة بواسطة مسيرة "لانتسيت" الروسية في مقاطعة... 08.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-08T16:26+0000
2025-01-08T16:26+0000
2025-01-08T16:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان، أن مشغلي مسيرة "لانسيت" التابعين لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، قاموا بتدمير مدفع ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا" مموه في حزام الغابات تابع لنظام كييف في مقاطعة كورسك".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.لحظة رفع العلم الروسي في مدينة كوراخوفو بعد تحريرها... فيديوزيلينسكي يصف محور كراسنوارميسك بأنه الأصعب بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية
https://sarabic.ae/20250108/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-في-مقاطعة-كورسك-1096584723.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
"لانتسيت" الروسية تدمر مدفعا أوكرانيا في مقاطعة كورسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية ، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لقيام القوات الروسية، بتدمير مدفع تابع لقوات كييف بضربة مباشرة بواسطة مسيرة "لانتسيت" الروسية في مقاطعة كورسك.
وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان، أن مشغلي مسيرة "لانسيت" التابعين لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، قاموا بتدمير مدفع ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا" مموه في حزام الغابات تابع لنظام كييف في مقاطعة كورسك".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية،
ويكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.