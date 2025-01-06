https://sarabic.ae/20250106/لحظة-رفع-العلم-الروسي-في-مدينة-كوراخوفو-بعد-تحريرها-فيديو-1096532045.html
لحظة رفع العلم الروسي في مدينة كوراخوفو بعد تحريرها... فيديو
لحظة رفع العلم الروسي في مدينة كوراخوفو بعد تحريرها... فيديو
سبوتنيك عربي
قامت وحدة من اللواء الخامس المستقل التابع للقوات الروسية، اليوم الاثنين، برفع العلم الروسي في مدينة كوراخوفو المحررة في جمهورية دونيتسك الشعبية. 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T14:06+0000
2025-01-06T14:06+0000
2025-01-06T14:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال قائد الوحدة لوكالة "سبوتنيك": "لقد رفع مقاتلونا العلم الروسي في كوراخوفو".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي حرر مدينة كوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأردف بيان الدفاع الروسية أنه "على مدى عشر سنوات، حوّلها نظام كييف إلى منطقة محصنة قوية مع شبكة متطورة من نقاط إطلاق النار طويلة الأمد والاتصالات تحت الأرض. وهي مغطاة بخزان مياه من الشمال، ما حد بشكل كبير من قدرات المناورة للوحدات الهجومية الروسية“.وتقع مدينة كوراخوفو في الجزء الغربي من جمهورية دونيتسك الشعبية، على بعد 46 كيلومترًا من مدينة دونيتسك و30 كيلومترًا جنوب كراسنوارميسك (بوكروفسك)، وتتمتع المدينة بأهمية كبيرة من الناحية العملياتية، وهي أكبر بلدة بقيت تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية أطول فترة بعد تحرير أوغليدار.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
https://sarabic.ae/20250106/الجيش-الروسي-يحرر-مدينة-كوراخوفو-في-جمهورية-دونيتسك-1096514286.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا
لحظة رفع العلم الروسي في مدينة كوراخوفو بعد تحريرها... فيديو
قامت وحدة من اللواء الخامس المستقل التابع للقوات الروسية، اليوم الاثنين، برفع العلم الروسي في مدينة كوراخوفو المحررة في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال قائد الوحدة لوكالة "سبوتنيك": "لقد رفع مقاتلونا العلم الروسي في كوراخوفو".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي حرر مدينة كوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال العمليات الهجومية النشطة، حررت وحدات مجموعة "الجنوب" الروسية بالكامل على مدينة كوراخوفو، أكبر منطقة في الجزء الجنوبي الغربي من دونباس".
وأردف بيان الدفاع الروسية أنه "على مدى عشر سنوات، حوّلها نظام كييف إلى منطقة محصنة قوية مع شبكة متطورة من نقاط إطلاق النار طويلة الأمد والاتصالات تحت الأرض. وهي مغطاة بخزان مياه من الشمال، ما حد بشكل كبير من قدرات المناورة للوحدات الهجومية الروسية“.
وتقع مدينة كوراخوفو في الجزء الغربي من جمهورية دونيتسك الشعبية، على بعد 46 كيلومترًا من مدينة دونيتسك و30 كيلومترًا جنوب كراسنوارميسك (بوكروفسك)، وتتمتع المدينة بأهمية كبيرة من الناحية العملياتية، وهي أكبر بلدة بقيت تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية أطول فترة بعد تحرير أوغليدار.
وستسمح السيطرة على كوراخوفو للقوات الروسية بالتقدم إلى الحدود الغربية لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.