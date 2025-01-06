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الجيش الروسي يحرر مدينة كوراخوفو في جمهورية دونيتسك
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250106/الجيش-الروسي-يحرر-مدينة-كوراخوفو-في-جمهورية-دونيتسك-1096514286.html
الجيش الروسي يحرر مدينة كوراخوفو في جمهورية دونيتسك
الجيش الروسي يحرر مدينة كوراخوفو في جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي حرر مدينة كوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية. 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T07:04+0000
2025-01-06T07:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال العمليات الهجومية النشطة، حررت وحدات مجموعة "الجنوب" الروسية بالكامل على مدينة كوراخوفو، أكبر منطقة في الجزء الجنوبي الغربي من دونباس".وبحسب الدفاع الروسية فإن "العدو قد استقطب تشكيلات من الوطنيين والمرتزقة الأجانب للدفاع عن المدينة، معززة بالمدفعية والدبابات. ومن بين هذه التشكيلات وحدات من لواء النخبة الهجومي المحمول جواً رقم 79 واللواء 46 المحمول جواً، بالإضافة إلى اللواء الخامس واللواء 33 واللواء 157 الآلي". ووفقًا لوزارة الدفاع: "حشدت قيادة القوات المسلحة الروسية 26 كتيبة بقوام إجمالي يزيد عن 15,000 جندي للسيطرة على كوراخوفو".وأشار البيان إلى أنه "خلال شهرين من القتال بالقرب من كوراخوفو، تراوحت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية اليومية في المتوسط ​​بين 150 إلى 180 جنديًا بين قتيل وجريح".وأوضح البيان أنه "بعد الاستيلاء على كوراخوفو، دخلت القوات الروسية مجال العمليات، وهذا من شأنه أن يزيد من وتيرة تحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".وتقع مدينة كوراخوفو في الجزء الغربي من جمهورية دونيتسك الشعبية، على بعد 46 كيلومترًا من مدينة دونيتسك و30 كيلومترًا جنوب كراسنوارميسك (بوكروفسك)، وتتمتع المدينة بأهمية كبيرة من الناحية العملياتية. وهي أكبر بلدة بقيت تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية أطول فترة بعد تحرير أوغليدار.وستسمح السيطرة على كوراخوفو للقوات الروسية بالتقدم إلى الحدود الغربية لجمهورية دونيتسك الشعبية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ميدفيديف: ما يقرب من 440 ألف شخص وقعوا عقودا للخدمة في القوات الروسية خلال عام 2024القوات الروسية تحرر بلدة "ناديا" في جمهورية لوغانسك الشعبيةالقوات الروسية تحرر بلدة نوفوترويتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
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روسيا

الجيش الروسي يحرر مدينة كوراخوفو في جمهورية دونيتسك

07:04 GMT 06.01.2025 (تم التحديث: 07:21 GMT 06.01.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورطواقم قوات المدفعية 2إس3 "أكاتسيا" من مجموعة قوات "بريسا"، التابعة للقوات الخاصة "أخمات"، في منطقة مقاطعة كورسك الروسية
طواقم قوات المدفعية 2إس3 أكاتسيا من مجموعة قوات بريسا، التابعة للقوات الخاصة أخمات، في منطقة مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي حرر مدينة كوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال العمليات الهجومية النشطة، حررت وحدات مجموعة "الجنوب" الروسية بالكامل على مدينة كوراخوفو، أكبر منطقة في الجزء الجنوبي الغربي من دونباس".

وأردف بيان الدفاع الروسية أنه "على مدى عشر سنوات، حوّلها نظام كييف إلى منطقة محصنة قوية مع شبكة متطورة من نقاط إطلاق النار طويلة الأمد والاتصالات تحت الأرض. وهي مغطاة بخزان مياه من الشمال، ما حد بشكل كبير من قدرات المناورة للوحدات الهجومية الروسية“.

وبحسب الدفاع الروسية فإن "العدو قد استقطب تشكيلات من الوطنيين والمرتزقة الأجانب للدفاع عن المدينة، معززة بالمدفعية والدبابات. ومن بين هذه التشكيلات وحدات من لواء النخبة الهجومي المحمول جواً رقم 79 واللواء 46 المحمول جواً، بالإضافة إلى اللواء الخامس واللواء 33 واللواء 157 الآلي".
ووفقًا لوزارة الدفاع: "حشدت قيادة القوات المسلحة الروسية 26 كتيبة بقوام إجمالي يزيد عن 15,000 جندي للسيطرة على كوراخوفو".

وأضاف البيان: "نتيجة للأعمال المهنية التي قامت بها القوات الروسية أثناء تحرير كوراخوفو، فقد العدو 80% من أفراده (أكثر من 12 ألف شخص)، ونحو 3 آلاف وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية المتنوعة، بما في ذلك 40 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى".

وأشار البيان إلى أنه "خلال شهرين من القتال بالقرب من كوراخوفو، تراوحت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية اليومية في المتوسط ​​بين 150 إلى 180 جنديًا بين قتيل وجريح".

وقالت وزارة الدفاع: "فرض السيطرة على هذا المركز اللوجستي المهم أدى إلى تعقيد الدعم اللوجستي والفني لمجموعة القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك بشكل كبير، ما حرم نظام كييف من فرصة إطلاق النار من أنظمة المدفعية على السكان المدنيين في مدينة دونيتسك، عاصمة جمهورية دونيتسك".

وأوضح البيان أنه "بعد الاستيلاء على كوراخوفو، دخلت القوات الروسية مجال العمليات، وهذا من شأنه أن يزيد من وتيرة تحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".
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وتقع مدينة كوراخوفو في الجزء الغربي من جمهورية دونيتسك الشعبية، على بعد 46 كيلومترًا من مدينة دونيتسك و30 كيلومترًا جنوب كراسنوارميسك (بوكروفسك)، وتتمتع المدينة بأهمية كبيرة من الناحية العملياتية. وهي أكبر بلدة بقيت تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية أطول فترة بعد تحرير أوغليدار.
وستسمح السيطرة على كوراخوفو للقوات الروسية بالتقدم إلى الحدود الغربية لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
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Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:17 GMT
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