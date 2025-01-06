https://sarabic.ae/20250106/الجيش-الروسي-يحرر-مدينة-كوراخوفو-في-جمهورية-دونيتسك-1096514286.html

الجيش الروسي يحرر مدينة كوراخوفو في جمهورية دونيتسك

الجيش الروسي يحرر مدينة كوراخوفو في جمهورية دونيتسك

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي حرر مدينة كوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية. 06.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-06T07:04+0000

2025-01-06T07:04+0000

2025-01-06T07:21+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال العمليات الهجومية النشطة، حررت وحدات مجموعة "الجنوب" الروسية بالكامل على مدينة كوراخوفو، أكبر منطقة في الجزء الجنوبي الغربي من دونباس".وبحسب الدفاع الروسية فإن "العدو قد استقطب تشكيلات من الوطنيين والمرتزقة الأجانب للدفاع عن المدينة، معززة بالمدفعية والدبابات. ومن بين هذه التشكيلات وحدات من لواء النخبة الهجومي المحمول جواً رقم 79 واللواء 46 المحمول جواً، بالإضافة إلى اللواء الخامس واللواء 33 واللواء 157 الآلي". ووفقًا لوزارة الدفاع: "حشدت قيادة القوات المسلحة الروسية 26 كتيبة بقوام إجمالي يزيد عن 15,000 جندي للسيطرة على كوراخوفو".وأشار البيان إلى أنه "خلال شهرين من القتال بالقرب من كوراخوفو، تراوحت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية اليومية في المتوسط ​​بين 150 إلى 180 جنديًا بين قتيل وجريح".وأوضح البيان أنه "بعد الاستيلاء على كوراخوفو، دخلت القوات الروسية مجال العمليات، وهذا من شأنه أن يزيد من وتيرة تحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".وتقع مدينة كوراخوفو في الجزء الغربي من جمهورية دونيتسك الشعبية، على بعد 46 كيلومترًا من مدينة دونيتسك و30 كيلومترًا جنوب كراسنوارميسك (بوكروفسك)، وتتمتع المدينة بأهمية كبيرة من الناحية العملياتية. وهي أكبر بلدة بقيت تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية أطول فترة بعد تحرير أوغليدار.وستسمح السيطرة على كوراخوفو للقوات الروسية بالتقدم إلى الحدود الغربية لجمهورية دونيتسك الشعبية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ميدفيديف: ما يقرب من 440 ألف شخص وقعوا عقودا للخدمة في القوات الروسية خلال عام 2024القوات الروسية تحرر بلدة "ناديا" في جمهورية لوغانسك الشعبيةالقوات الروسية تحرر بلدة نوفوترويتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية

https://sarabic.ae/20241225/خبير-عسكري-لم-يتبق-سوى-أسابيع-قليلة-حتى-تحرير-مدينة-كوراخوفو-بالكامل-1096146904.html

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