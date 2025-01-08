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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250108/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-في-مقاطعة-كورسك-1096584723.html
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة في مقاطعة كورسك
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة. 08.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-08T11:32+0000
2025-01-08T11:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا، زازوليفكا، كازاتشيا لوكنيا، كوسيتسا، كوريلوفكا، ليبيديفكا، لوكنيا، مارتينوفكا، ميلوفوي، ميرني، روسكوي بوريشنوي، سودزا وتشيركاسكوي بوريشنوي".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال النهار، نحو 290 عسكريًا، كما تم تدمير دبابة وناقلة جند مدرعة، و4 مركبات قتالية مدرعة و4 سيارات و3 قطع مدفعية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.لحظة رفع العلم الروسي في مدينة كوراخوفو بعد تحريرها... فيديوزيلينسكي يصف محور كراسنوارميسك بأنه الأصعب بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية
https://sarabic.ae/20250108/القوات-الروسية-تأسر-18-جنديا-أوكرانيا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1096581736.html
https://sarabic.ae/20250108/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-32-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1096577295.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة في مقاطعة كورسك

11:32 GMT 08.01.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من قوات مجموعة تسنتر (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا، زازوليفكا، كازاتشيا لوكنيا، كوسيتسا، كوريلوفكا، ليبيديفكا، لوكنيا، مارتينوفكا، ميلوفوي، ميرني، روسكوي بوريشنوي، سودزا وتشيركاسكوي بوريشنوي".

وأضاف البيان: "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بمقاطعة سومي".

أفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
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09:20 GMT
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال النهار، نحو 290 عسكريًا، كما تم تدمير دبابة وناقلة جند مدرعة، و4 مركبات قتالية مدرعة و4 سيارات و3 قطع مدفعية.

وأوضح البيان أن "مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت نحو 50120 عسكريا، و294 دبابة و217 مركبة مشاة قتالية و160 ناقلة جند مدرعة و1515 مركبة قتالية مصفحة و1430 سيارة و347 مدفعا ميدانيا، و44 راجمة صواريخ من بينها 13 راجمة من طراز "هيمارس" و6 راجمات من طراز "ميلرز" أمريكية الصنع، و16 قاذفة لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات و8 سيارات للنقل والتذخير و89 محطة حرب إلكترونية".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط 32 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
04:35 GMT

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
لحظة رفع العلم الروسي في مدينة كوراخوفو بعد تحريرها... فيديو
زيلينسكي يصف محور كراسنوارميسك بأنه الأصعب بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:04 GMT
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