https://sarabic.ae/20250108/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-في-مقاطعة-كورسك-1096584723.html
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة في مقاطعة كورسك
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة. 08.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-08T11:32+0000
2025-01-08T11:32+0000
2025-01-08T11:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/14/1087197290_0:107:3046:1820_1920x0_80_0_0_69d1d29f8810b972b842ab19986745e6.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا، زازوليفكا، كازاتشيا لوكنيا، كوسيتسا، كوريلوفكا، ليبيديفكا، لوكنيا، مارتينوفكا، ميلوفوي، ميرني، روسكوي بوريشنوي، سودزا وتشيركاسكوي بوريشنوي".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال النهار، نحو 290 عسكريًا، كما تم تدمير دبابة وناقلة جند مدرعة، و4 مركبات قتالية مدرعة و4 سيارات و3 قطع مدفعية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.لحظة رفع العلم الروسي في مدينة كوراخوفو بعد تحريرها... فيديوزيلينسكي يصف محور كراسنوارميسك بأنه الأصعب بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية
https://sarabic.ae/20250108/القوات-الروسية-تأسر-18-جنديا-أوكرانيا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1096581736.html
https://sarabic.ae/20250108/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-32-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1096577295.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/14/1087197290_0:0:2664:1998_1920x0_80_0_0_3e0cbc604cde178953939f855bd1383f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة في مقاطعة كورسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا، زازوليفكا، كازاتشيا لوكنيا، كوسيتسا، كوريلوفكا، ليبيديفكا، لوكنيا، مارتينوفكا، ميلوفوي، ميرني، روسكوي بوريشنوي، سودزا وتشيركاسكوي بوريشنوي".
وأضاف البيان: "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بمقاطعة سومي".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال النهار، نحو 290 عسكريًا، كما تم تدمير دبابة وناقلة جند مدرعة، و4 مركبات قتالية مدرعة و4 سيارات و3 قطع مدفعية.
وأوضح البيان أن "مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت نحو 50120 عسكريا، و294 دبابة و217 مركبة مشاة قتالية و160 ناقلة جند مدرعة و1515 مركبة قتالية مصفحة و1430 سيارة و347 مدفعا ميدانيا، و44 راجمة صواريخ من بينها 13 راجمة من طراز "هيمارس" و6 راجمات من طراز "ميلرز" أمريكية الصنع، و16 قاذفة لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات و8 سيارات للنقل والتذخير و89 محطة حرب إلكترونية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.