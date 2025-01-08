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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250108/القوات-الروسية-تأسر-18-جنديا-أوكرانيا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1096581736.html
القوات الروسية تأسر 18 جنديا أوكرانيا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تأسر 18 جنديا أوكرانيا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حررت مواقع مهمة وصدت 3 هجمات للعدو، وكبّدت القوات المسلحة الأوكرانية... 08.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-08T09:20+0000
2025-01-08T10:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، على خطوط ومواقع مهمة، ودحرت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سيفيرسك وبيلوغوروفكا وتشاسوف يار وفاسيوكوفكا ويانتارنوي".وأضاف: "تم صد 3 هجمات مضادة لمجموعات هجومية معادية، في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب الوزارة، فإن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت أكثر من 280 عسكريا، وتم أسر 18 عسكريا من اللواء 46 المتنقل التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، غرب قرية كوراخوفو بجمهورية دونيتسك الشعبية".وأردف: "دحرت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، على محور خاركوف، تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة فولشانسك بمقاطعة خاركوف".كما قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحسين مواقعها واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بوغوسلافكا ودفوريشنايا وزاغورويكوفكا وبتروبافلوفكا في مقاطعة خاركوف.كما قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، بتحسين مواقعها، واستهدفت القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ألكسيفكا وأندريفكا وناديجدينكا وكراسنوي، شيفتشينكو ودزيرجينسك وفولكوفو وكراسنوارميسك وديميتروف وبيشانوي وفوزدفيزجينكا ونوفويليزوفيتوفكا وشيربينوفكا ونوفوألكساندروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما تقدمت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، إلى أعماق دفاعات العدو، ودحرت التشكيلات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بوغاتير وفيليكايا نوفوسيلكا ورازليف وكونستانتينوبول، في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم صد هجوم مضاد من قبل وحدات العدو.واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة مالايا توكماشكا، في مقاطعة زابوروجيه.وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، 6 صواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، و105 طائرات مسيرة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.لحظة رفع العلم الروسي في مدينة كوراخوفو بعد تحريرها... فيديوزيلينسكي يصف محور كراسنوارميسك بأنه الأصعب بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تأسر 18 جنديا أوكرانيا في جمهورية دونيتسك الشعبية

09:20 GMT 08.01.2025 (تم التحديث: 10:15 GMT 08.01.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حررت مواقع مهمة وصدت 3 هجمات للعدو، وكبّدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بشرية بأكثر من 280 جنديًا، واستسلم 18 آخرون غرب بلدة كوراخوفو، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، على خطوط ومواقع مهمة، ودحرت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سيفيرسك وبيلوغوروفكا وتشاسوف يار وفاسيوكوفكا ويانتارنوي".
وأضاف: "تم صد 3 هجمات مضادة لمجموعات هجومية معادية، في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبحسب الوزارة، فإن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت أكثر من 280 عسكريا، وتم أسر 18 عسكريا من اللواء 46 المتنقل التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، غرب قرية كوراخوفو بجمهورية دونيتسك الشعبية".
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وتابع البيان: "وتم تدمير دبابة ومركبة مشاة قتالية وناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم-113"، و7 شاحنات صغيرة ومدفعين ومستودع للذخيرة".

وأردف: "دحرت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، على محور خاركوف، تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة فولشانسك بمقاطعة خاركوف".

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، ما يصل إلى 40 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة ومدفعا.

Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
09:16 GMT
كما قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحسين مواقعها واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بوغوسلافكا ودفوريشنايا وزاغورويكوفكا وبتروبافلوفكا في مقاطعة خاركوف.

وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم صد هجوم مضاد، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 380 جنديًا، ومركبة مشاة قتالية، ومركبتين قتاليتين مدرعتين أمريكيتي الصنع من طراز "هامفي"، و8 سيارات و4 مدافع، وتم تدمير 5 مستودعات للذخيرة".

مناورات الطيران الحربي الروسي في منطقة جنوب غرب روسيا - الجيش الروسي، إطلاق صاروخ فيخر - 1 من مروحية كا - 52 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
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6 يناير, 15:45 GMT
كما قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، بتحسين مواقعها، واستهدفت القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ألكسيفكا وأندريفكا وناديجدينكا وكراسنوي، شيفتشينكو ودزيرجينسك وفولكوفو وكراسنوارميسك وديميتروف وبيشانوي وفوزدفيزجينكا ونوفويليزوفيتوفكا وشيربينوفكا ونوفوألكساندروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وتم صد 13 هجوم مضاد من قبل وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 530 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين و3 سيارات ومدفعين.

كما تقدمت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، إلى أعماق دفاعات العدو، ودحرت التشكيلات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بوغاتير وفيليكايا نوفوسيلكا ورازليف وكونستانتينوبول، في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم صد هجوم مضاد من قبل وحدات العدو.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد رحلة على متن حاملة الصواريخ الاستراتيجية الحديثة من طراز تو-160إم، تتارستان 22 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
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أمس, 13:31 GMT

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 160 فردًا عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة أمريكية الصنع من طراز "ماكس إكس برو"، وسيارة و4 مدافع، بما في ذلك مدفع "كراب" بولندي الصنع، كما تم تدمير مستودع مواد ومحطة حرب إلكترونية.

واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة مالايا توكماشكا، في مقاطعة زابوروجيه.

وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 70 جنديا، و9 سيارات ومدفعا ميدانيا.

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، 6 صواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، و105 طائرات مسيرة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
لحظة رفع العلم الروسي في مدينة كوراخوفو بعد تحريرها... فيديو
زيلينسكي يصف محور كراسنوارميسك بأنه الأصعب بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:25 GMT
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