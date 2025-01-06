"كا-52 إم" تستهدف القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية... فيديو
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورمناورات الطيران الحربي الروسي في منطقة جنوب غرب روسيا - الجيش الروسي، إطلاق صاروخ "فيخر - 1" من مروحية "كا - 52"
© Sputnik . Vitaly Timkiv/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات من قيام طاقم المروحية الروسية "كا-52 إم"، بتحييد أفراد من القوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة كورسك الروسية.
وتبيّن المشاهد قيام المروحية الروسية "كا-52 إم"، بإطلاق صواريخها مستهدفة موقعا وأفرادا للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة كورسك الروسية.
◀️نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات من قيام طاقم مروحية روسية من طراز "كا-52 إم" قام بتدمير أفراد من القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك. pic.twitter.com/YTTwZbDKS8— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) January 6, 2025
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن وحدات الجيش الروسي في مقاطعة كورسك الحدودية الروسية، كبّدت القوات المسلحة الأوكرانية، خسائر بشرية بلغت أكثر من 485 عسكريًا، والعديد من المعدات العسكرية، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.