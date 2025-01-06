https://sarabic.ae/20250106/القوات-الأوكرانية-تفقد-أكثر-من-485-عسكريا-على-محور-كورسك-خلال-الساعات-الـ24-الماضية-1096525975.html

القوات الأوكرانية تفقد أكثر من 485 عسكريا على محور كورسك خلال الساعات الـ24 الماضية

القوات الأوكرانية تفقد أكثر من 485 عسكريا على محور كورسك خلال الساعات الـ24 الماضية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن وحدات الجيش الروسي في مقاطعة كورسك الحدودية الروسية، كبّدت القوات المسلحة الأوكرانية، خسائر بشرية بلغت أكثر من... 06.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-06T11:39+0000

2025-01-06T11:39+0000

2025-01-06T11:39+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/12/1093924407_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_36793004b1ceffeb2b4c5aa0de2b8d22.jpg

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "من أجل وقف هجوم القوات الروسية في اتجاه كورسك، شن العدو هجومًا مضادًا بمجموعات مهاجمة في اتجاه قرية بولشوي سولداتسكوي. ومن خلال الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها وحدات مجموعة قوات "الشمال"، بدعم من الطيران والمدفعية، تم إيقاف محاولة اختراق القوات المسلحة الأوكرانية. ونتيجة الاستهداف دمرت قوات العدو الرئيسية".وواصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في غيفو وكازاتشيا لوكنيا، كوريلوفكا، ليبيديفكا، ليونيدوفو، مالايا لوكنيا، مخنوفكا، ميرني، نيكولايفو دارينو، نيكولسكي، روسكوي بوريشنوي، سفيردليكوفو، ستارايا سوروتشينا، سودزا وتشيركاسكوي بوريشنوي".وأضاف البيان: "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بمقاطعة سومي".وبحسب البيان فإن "أربعة جنود من القوات المسلحة الأوكرانية استسلموا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20250106/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-داشينسكوي-في-جمهورية-دونيتسك-1096518864.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا