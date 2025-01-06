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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250106/القوات-الأوكرانية-تفقد-أكثر-من-485-عسكريا-على-محور-كورسك-خلال-الساعات-الـ24-الماضية-1096525975.html
القوات الأوكرانية تفقد أكثر من 485 عسكريا على محور كورسك خلال الساعات الـ24 الماضية
القوات الأوكرانية تفقد أكثر من 485 عسكريا على محور كورسك خلال الساعات الـ24 الماضية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن وحدات الجيش الروسي في مقاطعة كورسك الحدودية الروسية، كبّدت القوات المسلحة الأوكرانية، خسائر بشرية بلغت أكثر من... 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T11:39+0000
2025-01-06T11:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "من أجل وقف هجوم القوات الروسية في اتجاه كورسك، شن العدو هجومًا مضادًا بمجموعات مهاجمة في اتجاه قرية بولشوي سولداتسكوي. ومن خلال الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها وحدات مجموعة قوات "الشمال"، بدعم من الطيران والمدفعية، تم إيقاف محاولة اختراق القوات المسلحة الأوكرانية. ونتيجة الاستهداف دمرت قوات العدو الرئيسية".وواصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في غيفو وكازاتشيا لوكنيا، كوريلوفكا، ليبيديفكا، ليونيدوفو، مالايا لوكنيا، مخنوفكا، ميرني، نيكولايفو دارينو، نيكولسكي، روسكوي بوريشنوي، سفيردليكوفو، ستارايا سوروتشينا، سودزا وتشيركاسكوي بوريشنوي".وأضاف البيان: "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بمقاطعة سومي".وبحسب البيان فإن "أربعة جنود من القوات المسلحة الأوكرانية استسلموا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250106/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-داشينسكوي-في-جمهورية-دونيتسك-1096518864.html
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روسيا

القوات الأوكرانية تفقد أكثر من 485 عسكريا على محور كورسك خلال الساعات الـ24 الماضية

11:39 GMT 06.01.2025
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationمسيرات روسية تلاحق القوات الأوكرانية وتجبرها على الفرار من مقاطعة كورسك
مسيرات روسية تلاحق القوات الأوكرانية وتجبرها على الفرار من مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن وحدات الجيش الروسي في مقاطعة كورسك الحدودية الروسية، كبّدت القوات المسلحة الأوكرانية، خسائر بشرية بلغت أكثر من 485 عسكريًا، والعديد من المعدات العسكرية، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "من أجل وقف هجوم القوات الروسية في اتجاه كورسك، شن العدو هجومًا مضادًا بمجموعات مهاجمة في اتجاه قرية بولشوي سولداتسكوي. ومن خلال الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها وحدات مجموعة قوات "الشمال"، بدعم من الطيران والمدفعية، تم إيقاف محاولة اختراق القوات المسلحة الأوكرانية. ونتيجة الاستهداف دمرت قوات العدو الرئيسية".

وأشار البيان إلى أن "خسائر العدو بلغت أكثر من 150 عسكريا وأربع دبابات وعربتي مشاة قتالية و16 عربة قتالية مدرعة".

وواصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في غيفو وكازاتشيا لوكنيا، كوريلوفكا، ليبيديفكا، ليونيدوفو، مالايا لوكنيا، مخنوفكا، ميرني، نيكولايفو دارينو، نيكولسكي، روسكوي بوريشنوي، سفيردليكوفو، ستارايا سوروتشينا، سودزا وتشيركاسكوي بوريشنوي".
وأضاف البيان: "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بمقاطعة سومي".

وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال النهار، أكثر من 485 عسكريًا، وتم تدمير و10 دبابات، وسبع مركبات قتال مشاة وخمس ناقلات جند مدرعة، و39 مركبة قتالية مدرعة، وعددا من المدافع الميدانية".

وبحسب البيان فإن "أربعة جنود من القوات المسلحة الأوكرانية استسلموا".

وأوضحت الوزارة أن "مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت نحو 49500 عسكريًا".

خبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة داشينسكوي في جمهورية دونيتسك
09:28 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:17 GMT
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