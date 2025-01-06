https://sarabic.ae/20250106/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-داشينسكوي-في-جمهورية-دونيتسك-1096518864.html

القوات الروسية تحرر بلدة داشينسكوي في جمهورية دونيتسك

القوات الروسية تحرر بلدة داشينسكوي في جمهورية دونيتسك

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية حررت بلدة داشينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. 06.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-06T09:28+0000

2025-01-06T09:28+0000

2025-01-06T09:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأوضحت الوزارة: "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، قامت بتحرير بلدة داشينسكوي في جمهورية دونيتسك، وقامت بتحسين الوضع التكتيكي، وواصلت التقدم في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 14 هجومًا مضادًا شنتها القوات المسلحة الأوكرانية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 535 عسكريًا، وأربع دبابات وثلاث مركبات قتال مشاة وناقلات جند مدرعة، وعددا من المدافع".وأردف البيان: "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تقدمت في أعماق دفاعات العدو واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 170عسكريا، وأربع مركبات، وعددا من المدافع".ووفقا للدفاع الروسية، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ثلاث قنبلة موجهة من طراز "هامر" و12 صاروخ من من طراز "هيمارس"، و115 طائرة مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20250106/الجيش-الروسي-يحرر-مدينة-كوراخوفو-في-جمهورية-دونيتسك-1096514286.html

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