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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250108/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-32-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1096577295.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 32 مسيرة أوكرانية خلال الليل
الدفاع الجوي الروسي يسقط 32 مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية 32 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق عدة مناطق روسية. 08.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-08T04:35+0000
2025-01-08T04:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأضافت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 32 طائرة دون طيار أوكرانية".وتابع البيان: "تم تدمير 11 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة ساراتوف، وأربع مسيرات فوق أراضي كل من مقاطعتي كورسك وروستوف، وثلاثة فوق أراضي كل من مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، واثنتان فوق أراضي إقليم كراسنودار، وواحدة فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، وأربعة فوق حوض بحر آزوف".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف."كا-52 إم" تستهدف القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية... فيديو
https://sarabic.ae/20250106/لحظة-رفع-العلم-الروسي-في-مدينة-كوراخوفو-بعد-تحريرها-فيديو-1096532045.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الدفاع الجوي الروسي يسقط 32 مسيرة أوكرانية خلال الليل

04:35 GMT 08.01.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورسلاح مشاة البحرية التابع للبحرية الروسية على مدفع رشاش على ظهر طراد الصواريخ النووية الثقيلة "بطرس الأكبر" في سيفيرومورسك.
سلاح مشاة البحرية التابع للبحرية الروسية على مدفع رشاش على ظهر طراد الصواريخ النووية الثقيلة بطرس الأكبر في سيفيرومورسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية 32 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق عدة مناطق روسية.
وأضافت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 32 طائرة دون طيار أوكرانية".
وتابع البيان: "تم تدمير 11 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة ساراتوف، وأربع مسيرات فوق أراضي كل من مقاطعتي كورسك وروستوف، وثلاثة فوق أراضي كل من مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، واثنتان فوق أراضي إقليم كراسنودار، وواحدة فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، وأربعة فوق حوض بحر آزوف".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران 2023.
لحظة رفع العلم الروسي فوق مدينة كوراخوفو بعد تحريرها - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لحظة رفع العلم الروسي في مدينة كوراخوفو بعد تحريرها... فيديو
6 يناير, 14:06 GMT
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم الروسية ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
"كا-52 إم" تستهدف القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية... فيديو
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:25 GMT
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