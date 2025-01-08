https://sarabic.ae/20250108/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-32-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1096577295.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 32 مسيرة أوكرانية خلال الليل
الدفاع الجوي الروسي يسقط 32 مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية 32 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق عدة مناطق روسية. 08.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-08T04:35+0000
2025-01-08T04:35+0000
2025-01-08T04:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأضافت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 32 طائرة دون طيار أوكرانية".وتابع البيان: "تم تدمير 11 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة ساراتوف، وأربع مسيرات فوق أراضي كل من مقاطعتي كورسك وروستوف، وثلاثة فوق أراضي كل من مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، واثنتان فوق أراضي إقليم كراسنودار، وواحدة فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، وأربعة فوق حوض بحر آزوف".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف."كا-52 إم" تستهدف القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية... فيديو
https://sarabic.ae/20250106/لحظة-رفع-العلم-الروسي-في-مدينة-كوراخوفو-بعد-تحريرها-فيديو-1096532045.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
الدفاع الجوي الروسي يسقط 32 مسيرة أوكرانية خلال الليل
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية 32 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق عدة مناطق روسية.
وأضافت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 32 طائرة دون طيار أوكرانية".
وتابع البيان: "تم تدمير 11 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة ساراتوف، وأربع مسيرات فوق أراضي كل من مقاطعتي كورسك وروستوف، وثلاثة فوق أراضي كل من مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، واثنتان فوق أراضي إقليم كراسنودار، وواحدة فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، وأربعة فوق حوض بحر آزوف".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية
والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم الروسية ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.