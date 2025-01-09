https://sarabic.ae/20250109/القوات-الروسية-تتسلم-دفعة-من-مقاتلات-ديبيشا-العسكرية-المسيرة-1096613561.html
القوات الروسية تتسلم دفعة من مقاتلات "ديبيشا" العسكرية المسيرة
القوات الروسية تتسلم دفعة من مقاتلات "ديبيشا" العسكرية المسيرة
سبوتنيك عربي
أفادت الخدمة الصحفية لشركة "روستيخ"، اليوم الخميس، بتسليم مجموعة من المنصات الأرضية الآلية "ديبيشا" إلى القوات الروسية. 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T08:06+0000
2025-01-09T08:06+0000
2025-01-09T08:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
سلاح روسيا
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وقالت الشركة: "قامت شركة المجمعات عالية الدقة التابعة لشركة روستيخ الحكومية بتزويد القوات (الروسية)، بمجموعة من آليات ديبيشا المسيرة، وهي عبارة عن منصات متعددة الوظائف يتم التحكم فيها عن بعد على هيكل بعجلات، وتم تجهيز المركبات بوحدات خاصة وتم تصنيعها كجزء من حجوزات الدولة".وتجدر الإشارة إلى أن تصميم المركبة يسمح بتركيب معدات مختلفة عليها، وبالتالي يمكن استخدام المنصة لمجموعة واسعة من المهام، وهي قادرة على نقل الحمولات التي يصل وزنها إلى 200 كيلوغرام، مثل المؤن أو الوقود أو المعدات، بسرعة إلى الخط الأمامي، وإخلاء الجرحى إلى الخطوط الخلفية.وقال المدير الصناعي لمجموعة الأسلحة والذخيرة والمواد الكيميائية الخاصة في "روستيخ"، بيكخان أوزيدويف: "لقد قام مهندسونا من المجمعات عالية الدقة بإنشاء مجمع غير مكلف وصغير الحجم ومتعدد الأغراض، اعتمادًا على تكوينه، فهو قادر على توصيل الحمولات، وتنفيذ مهام أخرى".وتتميز المركبة المسيرة، بنظام تعليق مستقل وقادر على المناورة بشكل كبير، ويمكنه السفر لمسافات طويلة بسرعة تصل إلى 30 كيلومترًا في الساعة، ويتم توفير عناصر الروبوت "الإرساليات" من خلال مجمع الأجهزة والبرامج "بروميتي".خبير يكشف أسباب امتناع المغرب عن شراء مقاتلات "إف-35" الأمريكيةالقوات الروسية تستخدم الذخيرة الحرارية لتدمير معقلين أوكرانيين محصنين
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, سلاح روسيا
القوات الروسية تتسلم دفعة من مقاتلات "ديبيشا" العسكرية المسيرة
أفادت الخدمة الصحفية لشركة "روستيخ"، اليوم الخميس، بتسليم مجموعة من المنصات الأرضية الآلية "ديبيشا" إلى القوات الروسية.
وقالت الشركة: "قامت شركة المجمعات عالية الدقة التابعة لشركة روستيخ الحكومية بتزويد القوات (الروسية)، بمجموعة من آليات ديبيشا المسيرة، وهي عبارة عن منصات متعددة الوظائف يتم التحكم فيها عن بعد على هيكل بعجلات، وتم تجهيز المركبات بوحدات خاصة وتم تصنيعها كجزء من حجوزات الدولة".
وتجدر الإشارة إلى أن تصميم المركبة يسمح بتركيب معدات مختلفة عليها، وبالتالي يمكن استخدام المنصة لمجموعة واسعة من المهام، وهي قادرة على نقل الحمولات التي يصل وزنها إلى 200 كيلوغرام، مثل المؤن أو الوقود أو المعدات، بسرعة إلى الخط الأمامي، وإخلاء الجرحى إلى الخطوط الخلفية.
وقال المدير الصناعي لمجموعة الأسلحة والذخيرة والمواد الكيميائية الخاصة في "روستيخ"، بيكخان أوزيدويف: "لقد قام مهندسونا من المجمعات عالية الدقة بإنشاء مجمع غير مكلف وصغير الحجم ومتعدد الأغراض، اعتمادًا على تكوينه، فهو قادر على توصيل الحمولات، وتنفيذ مهام أخرى".
وأضاف: "أود أن أشير إلى أننا نقوم اليوم بإنشاء حلول برمجية وأجهزة يمكن أن تحول أي مركبة قتالية إلى روبوت، بما في ذلك دبابة ومركبة مشاة قتالية ومدفع ذاتي الدفع، وهذا النهج يسمح لنا باستخدام المعدات في المناطق الأكثر خطورة دون المخاطرة بجنودنا".
وتتميز المركبة المسيرة، بنظام تعليق مستقل وقادر على المناورة بشكل كبير، ويمكنه السفر لمسافات طويلة بسرعة تصل إلى 30 كيلومترًا في الساعة، ويتم توفير عناصر الروبوت "الإرساليات" من خلال مجمع الأجهزة والبرامج "بروميتي".