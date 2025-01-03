https://sarabic.ae/20250103/خبير-يكشف-أسباب-امتناع-المغرب-عن-شراء-مقاتلات-إف-35-الأمريكية-1096441534.html

خبير يكشف أسباب امتناع المغرب عن شراء مقاتلات "إف-35" الأمريكية

خبير يكشف أسباب امتناع المغرب عن شراء مقاتلات "إف-35" الأمريكية

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام، مؤخرا، عن احتمال شراء المغرب طائرات "إف-35" من صنع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية، منوهه إلى عدم وجود تأكيد رسمي في هذا الإطار. 03.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-03T10:33+0000

2025-01-03T10:33+0000

2025-01-03T10:33+0000

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/03/1096441376_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9c62d6e13fcadeb42728fc2470a3fa51.jpg

ومن جانبهم، استبعد خبراء في الشأن العسكري إقدام الرباط على شراء هذا النوع من المقاتلات لاعتبارات كثيرة، من ضمنها تكلفتها العالية، ووجود بدائل أخرى أقل تكلفة وأكثر فعالية وملائمة أيضا للاحتياجات الدفاعية للمملكة المغربية.وتابع الخبير في تصريحة لصحيفة "هسبريس"، أن هناك بعض العيوب التي ظهرت على هذه الطائرة، خاصة فيما يتعلق بخزان الوقود"، مشيرا إلى أن هناك عددا من الاختيارات أقل تكلفة وأكثر توافقا مع احتياجات المملكة على مستوى الدفاع الجوي، خاصة طائرات إف-16 الحديثة التي أثبتت كفاءتها في مسرح العمليات.وتعد طائرة إف-35 الأمريكية تعد واحدة من المقاتلات الشبحية المتطورة، وتشغلها الولايات المتحدة وبعض حلفائها في حلف الناتو إلى جانب إسرائيل.

https://sarabic.ae/20250103/بهدف-استغلال-الحدود-تحرك-مغربي-موريتاني-على-أعلى-المستويات-1096438299.html

https://sarabic.ae/20241231/الجزائر-تسلم-المغرب-عشرات-المعتقلين-بعد-محاولتهم-الهجرة-بطريقة-غير-شرعية-1096370138.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري