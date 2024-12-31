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183 د
شؤون عسكرية
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
حكام سوريا الجدد في مواجهة تحديات بناء الدولة
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
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ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
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عرب بوينت بودكاست
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الجزائر تسلم المغرب عشرات المعتقلين بعد محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية
الجزائر تسلم المغرب عشرات المعتقلين بعد محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية
سبوتنيك عربي
سلمت السلطات الجزائرية نظيرتها المغربية، أمس الاثنين، 60 شابا مغربيا من المرشحين للهجرة غير الشرعية كانوا معتقلين في السجون الجزائرية. 31.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-31T17:55+0000
2024-12-31T17:55+0000
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ونقلت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم الثلاثاء، عن الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين بوجدة المغربية، أن "عملية تسليم المعتقلين المغاربة تمت بالمركز الحدودي، "زوج بغال بوجدة والعقيد لطفي مغنية"، وذلك عبر دفعتين.وأضافت أن "الشباب الستين المعنيين الذين استوفوا مدة محكوميتهم بالسجون ومراكز الاحتجاز الجزائرية يتحدّرون من مدن جزائرية مختلفة، ومنهم محتجزين مفرج عنهم من قضى أزيد من ثلاث سنوات وستة أشهر حبسا إضافة إلى سنة ضمن الحجز الإداري".وأشارت إلى أنه لا يزال المئات من الشباب المغاربة رهن الحجز الإداري بالجزائر في انتظار الترحيل على خلفية اعتراض هذه العملية صعوبات تقنية وإجرائية عديدة.وأوضحت الجمعية المغربية المتابعة لملف المغاربة المفقودين والسجناء والمحتجزين المرشحين للهجرة في مختلف مسارات الهجرة سواء بتونس أو ليبيا أو الجزائر، أنها "توصلت بما يزيد عن 480 ملفا يخص المعتقلين والمفقودين من الشباب المرشحين للهجرة فضلا عن وجود 6 جثث بمستودعات الأموات الجزائرية".ومن بين تلك الجثامين، جثتان لفتاتين من المنطقة الشرقية ينتظر أهلهما الإفراج عنهما وتسليمهما كبقية الجثث التي عملت الجمعية على تيسير التدابير القضائية والإدارية الخاصة بها.
https://sarabic.ae/20230130/خبراء-المغرب-لن-يستمر-بدور-الشرطي-لأوروبا-في-مواجهة-الهجرة-غير-الشرعية-1072891305.html
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الجزائر, العالم العربي, الأخبار, أخبار المغرب اليوم
الجزائر, العالم العربي, الأخبار, أخبار المغرب اليوم

الجزائر تسلم المغرب عشرات المعتقلين بعد محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية

17:55 GMT 31.12.2024
© AP Photo / Santi Palaciosالشرطة المغربية
الشرطة المغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
© AP Photo / Santi Palacios
تابعنا عبر
سلمت السلطات الجزائرية نظيرتها المغربية، أمس الاثنين، 60 شابا مغربيا من المرشحين للهجرة غير الشرعية كانوا معتقلين في السجون الجزائرية.
ونقلت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم الثلاثاء، عن الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين بوجدة المغربية، أن "عملية تسليم المعتقلين المغاربة تمت بالمركز الحدودي، "زوج بغال بوجدة والعقيد لطفي مغنية"، وذلك عبر دفعتين.
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وأضافت أن "الشباب الستين المعنيين الذين استوفوا مدة محكوميتهم بالسجون ومراكز الاحتجاز الجزائرية يتحدّرون من مدن جزائرية مختلفة، ومنهم محتجزين مفرج عنهم من قضى أزيد من ثلاث سنوات وستة أشهر حبسا إضافة إلى سنة ضمن الحجز الإداري".
وأشارت إلى أنه لا يزال المئات من الشباب المغاربة رهن الحجز الإداري بالجزائر في انتظار الترحيل على خلفية اعتراض هذه العملية صعوبات تقنية وإجرائية عديدة.
وأوضحت الجمعية المغربية المتابعة لملف المغاربة المفقودين والسجناء والمحتجزين المرشحين للهجرة في مختلف مسارات الهجرة سواء بتونس أو ليبيا أو الجزائر، أنها "توصلت بما يزيد عن 480 ملفا يخص المعتقلين والمفقودين من الشباب المرشحين للهجرة فضلا عن وجود 6 جثث بمستودعات الأموات الجزائرية".
ومن بين تلك الجثامين، جثتان لفتاتين من المنطقة الشرقية ينتظر أهلهما الإفراج عنهما وتسليمهما كبقية الجثث التي عملت الجمعية على تيسير التدابير القضائية والإدارية الخاصة بها.
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