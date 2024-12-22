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https://sarabic.ae/20241222/أغرب-هروب-لسجين-مغربي-أدين-بالقتل-عام-2016-في-فرنسا-1096065593.html
أغرب هروب لسجين عربي أدين بالقتل عام 2016 في فرنسا
أغرب هروب لسجين عربي أدين بالقتل عام 2016 في فرنسا
سبوتنيك عربي
تمكن سجين عربي من الهروب في فرنسا، عندما كان في طريقه إلى قنصلية بلاده للقيام بإجراءات إدارية. 22.12.2024, سبوتنيك عربي
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وقالت وسائل إعلام فرنسية، إن "الرجل المغربي، الذي يبلغ من العمر 45 عاما، خرج برفقة حراس السجن، وعند وصوله إلى القنصلية المغربية في بونتواز، طلب التوقف قليلا للتدخين قبل أن يستغل الفرصة للهرب وركب سيارة كانت تنتظره، حيث لم يكن مقيدا بالأصفاد".وأكدت وسائل الإعلام، أن عملية الهروب وقعت بشكل سلس ودون أي عنف أو مقاومة، مشيرة إلى أن السلطات الفرنسية فتحت تحقيقا للكشف عن تفاصيل وحيثيات عملية الهروب التي وصفت بـ"الغريبة".وكان السجين الذي أدين بالقتل في عام 2016، يقضي آخر أشهره من حكم بالسجن لمدة 15 عاما في سجن بواسي المركزي المخصص للأحكام الطويلة، بعد إدانته بتهمتي الاختطاف والقتل.
https://sarabic.ae/20241030/مناورة-أم-مفاضلة-هل-تستثمر-فرنسا-الخلاف-بين-المغرب-والجزائر-1094330177.html
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أخبار فرنسا , أخبار المغرب اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

أغرب هروب لسجين عربي أدين بالقتل عام 2016 في فرنسا

21:24 GMT 22.12.2024 (تم التحديث: 21:31 GMT 22.12.2024)
© Sputnikالشرطة الفرنسية 1
الشرطة الفرنسية 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
تمكن سجين عربي من الهروب في فرنسا، عندما كان في طريقه إلى قنصلية بلاده للقيام بإجراءات إدارية.
وقالت وسائل إعلام فرنسية، إن "الرجل المغربي، الذي يبلغ من العمر 45 عاما، خرج برفقة حراس السجن، وعند وصوله إلى القنصلية المغربية في بونتواز، طلب التوقف قليلا للتدخين قبل أن يستغل الفرصة للهرب وركب سيارة كانت تنتظره، حيث لم يكن مقيدا بالأصفاد".
علم فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
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وأكدت وسائل الإعلام، أن عملية الهروب وقعت بشكل سلس ودون أي عنف أو مقاومة، مشيرة إلى أن السلطات الفرنسية فتحت تحقيقا للكشف عن تفاصيل وحيثيات عملية الهروب التي وصفت بـ"الغريبة".
وكان السجين الذي أدين بالقتل في عام 2016، يقضي آخر أشهره من حكم بالسجن لمدة 15 عاما في سجن بواسي المركزي المخصص للأحكام الطويلة، بعد إدانته بتهمتي الاختطاف والقتل.
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