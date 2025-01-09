https://sarabic.ae/20250109/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-15-طائرة-أوكرانية-مسيرة-فوق-3-مقاطعات-خلال-الليل-1096608148.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 15 طائرة أوكرانية مسيرة فوق 3 مقاطعات خلال الليل
الدفاع الجوي الروسي يدمر 15 طائرة أوكرانية مسيرة فوق 3 مقاطعات خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي، التابعة لها، اعترضت ودمرت خلال الليلة الماضية، 15 طائرة أوكرانية دون طيار. 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T04:33+0000
2025-01-09T04:33+0000
2025-01-09T04:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس: "تم تدمير خمس طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وتسع فوق أراضي مقاطعة كراسنودار".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.القوات الروسية تأسر 18 جنديا أوكرانيا في جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sarabic.ae/20250109/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1096608052.html
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روسيا, رصد عسكري
الدفاع الجوي الروسي يدمر 15 طائرة أوكرانية مسيرة فوق 3 مقاطعات خلال الليل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي، التابعة لها، اعترضت ودمرت خلال الليلة الماضية، 15 طائرة أوكرانية دون طيار.
وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس: "تم تدمير خمس طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وتسع فوق أراضي مقاطعة كراسنودار".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية
والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم الروسية ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.