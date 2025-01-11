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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250111/قناصة-روس-ينفذون-مهاما-حاسمة-على-محور-كورسك-فيديو-1096673110.html
قناصة روس ينفذون مهاما حاسمة على محور كورسك... فيديو
قناصة روس ينفذون مهاما حاسمة على محور كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مشاهد لعمل وحدات القناصة الروسية وهي تقوم بشكل سري بتدمير أهداف مهمة للقوات الأوكرانية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة... 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T07:43+0000
2025-01-11T07:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
قناصة
سلاح روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "يقوم جنود وحدات القناصة التابعة لقوات "الشمال" الروسية بشكل سري بتدمير الأهداف الهامة والقوة البشرية للعدو، ويدعمون العمل القتالي لوحدات الهجوم الروسية ووحدات البنادق الآلية والدبابات، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك".وأشار البيان إلى أن القناصة الروس أثبتوا قدرتهم الكبيرة على التكيف مع مختلف المهام، إذ يمكنهم أداء دور "الصيادين الأحرار"، جمع المعلومات الاستخباراتية، أو حتى توجيه الضربات إلى الأهداف الاستراتيجية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك
https://sarabic.ae/20250111/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1096671429.html
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رصد عسكري, قناصة, سلاح روسيا
رصد عسكري, قناصة, سلاح روسيا

قناصة روس ينفذون مهاما حاسمة على محور كورسك... فيديو

07:43 GMT 11.01.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورقناص في وحدة القوات الخاصة التابعة لقوات "المركز" الروسية
قناص في وحدة القوات الخاصة التابعة لقوات المركز الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مشاهد لعمل وحدات القناصة الروسية وهي تقوم بشكل سري بتدمير أهداف مهمة للقوات الأوكرانية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "يقوم جنود وحدات القناصة التابعة لقوات "الشمال" الروسية بشكل سري بتدمير الأهداف الهامة والقوة البشرية للعدو، ويدعمون العمل القتالي لوحدات الهجوم الروسية ووحدات البنادق الآلية والدبابات، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك".

يعمل القناصون في أزواج، حيث يغطّي كل منهم الآخر أثناء تنفيذ المهام، وتولي هذه الوحدات أهمية كبيرة لإخفاء مواقعها وأماكن إطلاق النار، حيث يستخدم القناصون تجهيزات متطورة مثل الأغطية الحرارية والمكابح الكاتمة للصوت والدخان، التي تسهم في تقليل صوت الطلقات واختفاء الومضات الناتجة عن إطلاق النار.

وأشار البيان إلى أن القناصة الروس أثبتوا قدرتهم الكبيرة على التكيف مع مختلف المهام، إذ يمكنهم أداء دور "الصيادين الأحرار"، جمع المعلومات الاستخباراتية، أو حتى توجيه الضربات إلى الأهداف الاستراتيجية.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
05:00 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك
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