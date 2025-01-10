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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250110/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-على-محور-كورسك-1096653564.html
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن قوات كييف فقدت أكثر من 280 عسكريًا ودبابتين وأربع مركبات قتال مشاة وثلاث مركبات قتالية مدرعة وست سيارات وخمس قطع... 10.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-10T12:16+0000
2025-01-10T12:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها: "أصابت الضربات العملياتية التكتيكية ونيران طيران الجيش الروسي والمدفعية الروسية، أفراد ومعدات العدو في مناطق أغرونوم وبوغدانوفكا وبونداريفكا وفيكتوروفكا وجونشاروفكا وجويفو وزازوليفكا وكوسيتسا وكروغلينكو وكوباتكين وكوريلوفكا ولوكنيا ومالايا لوكنيا ومارتينوفكا، مخنوفكا، ميلوفوي، نيكولايفو-داريينو، نيكولسكي، نوفينكو، سفيردليكوفو، سودزا، تشيركاسي بوريشنوي، يوزني، بالإضافة إلى باسوفكا، بيلوفودي، فيسيلوفكا، فودولاجي، زورافكا وأوبودي في مقاطعة سومي".في المجموع، خلال القتال في اتجاه كورسك، فقدت قوات كييف ما يصل إلى 50600 عسكري، 296 دبابة، 222 مركبة قتال مشاة، 161 ناقلة جند مدرعة، 1520 مركبة قتالية مدرعة، 1441 مركبة، 353 قطعة مدفعية، 44 صاروخا متعدد الإطلاق، بما في ذلك 13 "هيمارس" وستة "ميللر" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، 16 قاذفة لأنظمة صواريخ مضادة للطائرات، وثماني مركبات نقل وتحميل، و90 محطة حرب إلكترونية، و13 رادارًا مضادًا للبطاريات، وأربعة رادارات للدفاع الجوي، و29 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، منها 15 مركبة هندسية، وواحدة من طراز UR-77 منشأة لإزالة الألغام، بالإضافة إلى سبع مركبات مدرعة للإصلاح والاسترداد ومركبة للقيادة والأركان.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250110/القوات-الروسية-تنفذ-28-ضربة-مشتركة-على-أهداف-استراتيجية-عسكرية-أوكرانية-خلال-أسبوع--1096650987.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك

12:16 GMT 10.01.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن قوات كييف فقدت أكثر من 280 عسكريًا ودبابتين وأربع مركبات قتال مشاة وثلاث مركبات قتالية مدرعة وست سيارات وخمس قطع مدفعية وقذيفتي هاون، خلال النهار.
وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها: "أصابت الضربات العملياتية التكتيكية ونيران طيران الجيش الروسي والمدفعية الروسية، أفراد ومعدات العدو في مناطق أغرونوم وبوغدانوفكا وبونداريفكا وفيكتوروفكا وجونشاروفكا وجويفو وزازوليفكا وكوسيتسا وكروغلينكو وكوباتكين وكوريلوفكا ولوكنيا ومالايا لوكنيا ومارتينوفكا، مخنوفكا، ميلوفوي، نيكولايفو-داريينو، نيكولسكي، نوفينكو، سفيردليكوفو، سودزا، تشيركاسي بوريشنوي، يوزني، بالإضافة إلى باسوفكا، بيلوفودي، فيسيلوفكا، فودولاجي، زورافكا وأوبودي في مقاطعة سومي".
في المجموع، خلال القتال في اتجاه كورسك، فقدت قوات كييف ما يصل إلى 50600 عسكري، 296 دبابة، 222 مركبة قتال مشاة، 161 ناقلة جند مدرعة، 1520 مركبة قتالية مدرعة، 1441 مركبة، 353 قطعة مدفعية، 44 صاروخا متعدد الإطلاق، بما في ذلك 13 "هيمارس" وستة "ميللر" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، 16 قاذفة لأنظمة صواريخ مضادة للطائرات، وثماني مركبات نقل وتحميل، و90 محطة حرب إلكترونية، و13 رادارًا مضادًا للبطاريات، وأربعة رادارات للدفاع الجوي، و29 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، منها 15 مركبة هندسية، وواحدة من طراز UR-77 منشأة لإزالة الألغام، بالإضافة إلى سبع مركبات مدرعة للإصلاح والاسترداد ومركبة للقيادة والأركان.
صاروخ روسي يخترق ناقلة جند أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تنفذ 28 ضربة مشتركة على أهداف استراتيجية عسكرية أوكرانية خلال أسبوع
10:21 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции в Авдеевке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:14 GMT
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