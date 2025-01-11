https://sarabic.ae/20250111/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تدمر-85-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1096671931.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 85 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 85 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 85 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات روسية، وجمهورية القرم، وبحري آزوف... 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T05:40+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "على مدار الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 85 طائرة مسيرة أوكرانية".وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.مشاهد لـ"بي إم- 21 غراد" الروسية وهي تستهدف معاقل تابعة لقوات كييف في خيرسون ... فيديو القوات الروسية تستهدف مراكز الصناعة العسكرية الأوكرانية ومقرات تخزين الطائرات المسيرة
https://sarabic.ae/20250104/وزارة-الدفاع-الروسية-أنظمة-الدفاع-الجوي-تسقط-16-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1096459874.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 85 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 85 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات روسية، وجمهورية القرم، وبحري آزوف والأسود، خلال الليلة الماضية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "على مدار الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 85 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأضاف البيان: "دُمرت 31 طائرة مسيرة فوق البحر الأسود، و16 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و16 فوق أراضي إقليم كراسنودار، و14 فوق بحر آزوف، و4 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و2 فوق أراضي مقاطعة تامبوف، وواحدة فوق أراضي جمهورية القرم، وواحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك".
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ،
بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.