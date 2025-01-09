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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250109/مشاهد-لـبي-إم--21-غراد-الروسية-وهي-تستهدف-معاقل-تابعة-لقوات-كييف-في-خيرسون--فيديو--1096638336.html
مشاهد لـ"بي إم- 21 غراد" الروسية وهي تستهدف معاقل تابعة لقوات كييف في خيرسون ... فيديو
مشاهد لـ"بي إم- 21 غراد" الروسية وهي تستهدف معاقل تابعة لقوات كييف في خيرسون ... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لأطقم المدفعية الروسية من طراز "بي إم- 21 غراد" التابعة لقوات مشاة البحرية في الأسطول الشمالي وهي تستهدف معاقل القوات... 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T18:33+0000
2025-01-09T18:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وتبين المشاهد لحظة استهداف المعاقل الأوكرانية من قبل أطقم المدفعية الروسية من طراز "بي إم- 21 غراد" التابعة لقوات مشاة البحرية في الأسطول الشمالي، على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بأنه وفي غضون 24 ساعة، دمرت القوات الروسية البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية، بالإضافة إلى مراكز التجميع، ومقرات تخزين الطائرات دون طيار.وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس: "إن الطيران الحربي والمسيرات الهجومية والقوات الصاروخية والمدفعية، لمجموعات القوات المسلحة الروسية، استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومراكز التجميع، ومناطق تخزين الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى تجمعات القوى العاملة".كما تم استهداف المعدات التابعة لتشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، والمرتزقة الأجانب في 163 منطقة، بالإضافة إلى ذلك، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي قنبلة موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، و14 صاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع، و71 طائرة دون طيار. وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250109/تقرير-سيتعين-على-الولايات-المتحدة-إنفاق-808-مليار-دولار-في-حال-هزيمة-أوكرانيا-1096635282.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مشاهد لـ"بي إم- 21 غراد" الروسية وهي تستهدف معاقل تابعة لقوات كييف في خيرسون ... فيديو

18:33 GMT 09.01.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم "غراد" من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لأطقم المدفعية الروسية من طراز "بي إم- 21 غراد" التابعة لقوات مشاة البحرية في الأسطول الشمالي وهي تستهدف معاقل القوات الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون.
وتبين المشاهد لحظة استهداف المعاقل الأوكرانية من قبل أطقم المدفعية الروسية من طراز "بي إم- 21 غراد" التابعة لقوات مشاة البحرية في الأسطول الشمالي، على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بأنه وفي غضون 24 ساعة، دمرت القوات الروسية البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية، بالإضافة إلى مراكز التجميع، ومقرات تخزين الطائرات دون طيار.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس: "إن الطيران الحربي والمسيرات الهجومية والقوات الصاروخية والمدفعية، لمجموعات القوات المسلحة الروسية، استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومراكز التجميع، ومناطق تخزين الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى تجمعات القوى العاملة".
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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17:00 GMT
كما تم استهداف المعدات التابعة لتشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، والمرتزقة الأجانب في 163 منطقة، بالإضافة إلى ذلك، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي قنبلة موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، و14 صاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع، و71 طائرة دون طيار.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:36 GMT
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