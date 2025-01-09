https://sarabic.ae/20250109/مشاهد-لـبي-إم--21-غراد-الروسية-وهي-تستهدف-معاقل-تابعة-لقوات-كييف-في-خيرسون--فيديو--1096638336.html

مشاهد لـ"بي إم- 21 غراد" الروسية وهي تستهدف معاقل تابعة لقوات كييف في خيرسون ... فيديو

مشاهد لـ"بي إم- 21 غراد" الروسية وهي تستهدف معاقل تابعة لقوات كييف في خيرسون ... فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لأطقم المدفعية الروسية من طراز "بي إم- 21 غراد" التابعة لقوات مشاة البحرية في الأسطول الشمالي وهي تستهدف معاقل القوات... 09.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-09T18:33+0000

2025-01-09T18:33+0000

2025-01-09T18:33+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وتبين المشاهد لحظة استهداف المعاقل الأوكرانية من قبل أطقم المدفعية الروسية من طراز "بي إم- 21 غراد" التابعة لقوات مشاة البحرية في الأسطول الشمالي، على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بأنه وفي غضون 24 ساعة، دمرت القوات الروسية البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية، بالإضافة إلى مراكز التجميع، ومقرات تخزين الطائرات دون طيار.وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس: "إن الطيران الحربي والمسيرات الهجومية والقوات الصاروخية والمدفعية، لمجموعات القوات المسلحة الروسية، استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومراكز التجميع، ومناطق تخزين الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى تجمعات القوى العاملة".كما تم استهداف المعدات التابعة لتشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، والمرتزقة الأجانب في 163 منطقة، بالإضافة إلى ذلك، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي قنبلة موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، و14 صاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع، و71 طائرة دون طيار. وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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روسيا, رصد عسكري