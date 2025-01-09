https://sarabic.ae/20250109/تقرير-سيتعين-على-الولايات-المتحدة-إنفاق-808-مليار-دولار-في-حال-هزيمة-أوكرانيا-1096635282.html
تقرير: سيتعين على الولايات المتحدة إنفاق 808 مليار دولار في حال هزيمة أوكرانيا
تقرير: سيتعين على الولايات المتحدة إنفاق 808 مليار دولار في حال هزيمة أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير أفادت تقارير إعلامية، أنه على الولايات المتخدة الأمريكية زيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار 808 مليارات دولار حتى عام 2029، وذلك في حال هزيمة أوكرانيا. 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T17:00+0000
2025-01-09T17:00+0000
2025-01-09T17:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وفقًا لتقرير صادر عن معهد المشروع الأمريكي (AEI)، فإنه "إذا فازت روسيا في الصراع في أوكرانيا، فسوف تحتاج الولايات المتحدة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار 808 مليارات دولار حتى عام 2029".ويشير المحللون إلى أن أوكرانيا سوف تخسر الصراع إذا توقفت المساعدات العسكرية الأميركية، وسوف يتم توسيع الحدود بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، وسوف تصبح موسكو تهديدا لأعضاء الكتلة الأوروبيين.وفي هذا الصدد، ستحتاج واشنطن إلى 808 مليارات دولار لردع، وإذا لزم الأمر، صد أي هجوم غير نووي تشنه موسكو خارج أوكرانيا، حسبما يظهر التقرير، وهذا من شأنه أن يزيد خطة الإنفاق الحالية للبنتاغون حتى عام 2029 من 4.4 تريليون دولار إلى 5.2 تريليون دولار، أي ما يزيد بنحو 165 مليار دولار سنويا عن المخطط له.ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022، تسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.ووفقًا لمبادرة الرئيس الروسي، يتعين على كييف أن تعلن تخليها عن نوايا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وتنفيذ عملية نزع السلاح والقضاء على النازية، وكذلك قبول وضع محايد وغير منحاز وخال من الأسلحة النووية، مشيرا إلى ضرورة رفع العقوبات المفروضة على روسيا.
https://sarabic.ae/20250109/البنتاغون-يكشف-حجم-المساعدات-الأمريكية-لكييف-منذ-بداية-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة--1096633581.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
تقرير: سيتعين على الولايات المتحدة إنفاق 808 مليار دولار في حال هزيمة أوكرانيا
أفادت تقارير أفادت تقارير إعلامية، أنه على الولايات المتخدة الأمريكية زيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار 808 مليارات دولار حتى عام 2029، وذلك في حال هزيمة أوكرانيا.
وفقًا لتقرير صادر عن معهد المشروع الأمريكي (AEI)، فإنه "إذا فازت روسيا في الصراع في أوكرانيا، فسوف تحتاج الولايات المتحدة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار 808 مليارات دولار حتى عام 2029".
ويشير المحللون إلى أن أوكرانيا سوف تخسر الصراع إذا توقفت المساعدات العسكرية الأميركية، وسوف يتم توسيع الحدود بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، وسوف تصبح موسكو تهديدا لأعضاء الكتلة الأوروبيين.
بالإضافة إلى ذلك، فإن انتصار روسيا في الصراع سيؤثر أيضًا على موقف الولايات المتحدة في آسيا، بحيث يرتبط الإنفاق الدفاعي الإضافي بهذه المنطقة أيضًا، كما يعتقد الباحثون.
وفي هذا الصدد، ستحتاج واشنطن إلى 808 مليارات دولار لردع، وإذا لزم الأمر، صد أي هجوم غير نووي تشنه موسكو خارج أوكرانيا، حسبما يظهر التقرير، وهذا من شأنه أن يزيد خطة الإنفاق الحالية للبنتاغون حتى عام 2029 من 4.4 تريليون دولار إلى 5.2 تريليون دولار، أي ما يزيد بنحو 165 مليار دولار سنويا عن المخطط له.
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022، تسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وطرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، مبادرات لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، وبأن موسكو ستوقف إطلاق النار على الفور وتعلن استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي الأقاليم الروسية الجديدة.
ووفقًا لمبادرة الرئيس الروسي، يتعين على كييف أن تعلن تخليها عن نوايا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وتنفيذ عملية نزع السلاح والقضاء على النازية، وكذلك قبول وضع محايد وغير منحاز وخال من الأسلحة النووية، مشيرا إلى ضرورة رفع العقوبات المفروضة على روسيا.