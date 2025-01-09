https://sarabic.ae/20250109/تقرير-سيتعين-على-الولايات-المتحدة-إنفاق-808-مليار-دولار-في-حال-هزيمة-أوكرانيا-1096635282.html

تقرير: سيتعين على الولايات المتحدة إنفاق 808 مليار دولار في حال هزيمة أوكرانيا

تقرير: سيتعين على الولايات المتحدة إنفاق 808 مليار دولار في حال هزيمة أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير أفادت تقارير إعلامية، أنه على الولايات المتخدة الأمريكية زيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار 808 مليارات دولار حتى عام 2029، وذلك في حال هزيمة أوكرانيا. 09.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-09T17:00+0000

2025-01-09T17:00+0000

2025-01-09T17:00+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وفقًا لتقرير صادر عن معهد المشروع الأمريكي (AEI)، فإنه "إذا فازت روسيا في الصراع في أوكرانيا، فسوف تحتاج الولايات المتحدة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار 808 مليارات دولار حتى عام 2029".ويشير المحللون إلى أن أوكرانيا سوف تخسر الصراع إذا توقفت المساعدات العسكرية الأميركية، وسوف يتم توسيع الحدود بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، وسوف تصبح موسكو تهديدا لأعضاء الكتلة الأوروبيين.وفي هذا الصدد، ستحتاج واشنطن إلى 808 مليارات دولار لردع، وإذا لزم الأمر، صد أي هجوم غير نووي تشنه موسكو خارج أوكرانيا، حسبما يظهر التقرير، وهذا من شأنه أن يزيد خطة الإنفاق الحالية للبنتاغون حتى عام 2029 من 4.4 تريليون دولار إلى 5.2 تريليون دولار، أي ما يزيد بنحو 165 مليار دولار سنويا عن المخطط له.ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022، تسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.ووفقًا لمبادرة الرئيس الروسي، يتعين على كييف أن تعلن تخليها عن نوايا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وتنفيذ عملية نزع السلاح والقضاء على النازية، وكذلك قبول وضع محايد وغير منحاز وخال من الأسلحة النووية، مشيرا إلى ضرورة رفع العقوبات المفروضة على روسيا.

https://sarabic.ae/20250109/البنتاغون-يكشف-حجم-المساعدات-الأمريكية-لكييف-منذ-بداية-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة--1096633581.html

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