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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250109/البنتاغون-يكشف-حجم-المساعدات-الأمريكية-لكييف-منذ-بداية-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة--1096633581.html
البنتاغون يكشف حجم المساعدات الأمريكية لكييف منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة
البنتاغون يكشف حجم المساعدات الأمريكية لكييف منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة
سبوتنيك عربي
أفاد البنتاغون الأمريكي، اليوم الخميس، أن الحجم الإجمالي للمساعدات العسكرية لأوكرانيا من الولايات المتحدة خلال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاوز 66.5 مليار... 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T15:33+0000
2025-01-09T15:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0f/1091787807_0:93:3476:2048_1920x0_80_0_0_218e9ec3ff4d87968fc15bcaa809adc3.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "قدمت الولايات المتحدة أكثر من 66.5 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا منذ بداية إدارة بايدن، بما في ذلك حوالي 65.9 مليار دولار... منذ 24 فبراير 2022".وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في البنتاغون للصحفيين إن إدارة بايدن لن يكون لديها الوقت لتخصيص أكثر من ملياري دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وتتوقع استمرار الإمدادات في عهد الرئيس الأمريكي المقبل دونالد ترامب.وذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
https://sarabic.ae/20250109/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-جسيمة-لنظام-كييف-على-محور-كورسك----1096621681.html
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روسيا
روسيا

البنتاغون يكشف حجم المساعدات الأمريكية لكييف منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة

15:33 GMT 09.01.2025
© AP Photoالبنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أفاد البنتاغون الأمريكي، اليوم الخميس، أن الحجم الإجمالي للمساعدات العسكرية لأوكرانيا من الولايات المتحدة خلال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاوز 66.5 مليار دولار، ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة - 65.9 مليار دولار.
وقالت الوزارة في بيان: "قدمت الولايات المتحدة أكثر من 66.5 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا منذ بداية إدارة بايدن، بما في ذلك حوالي 65.9 مليار دولار... منذ 24 فبراير 2022".

وأعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن عن حزمة مساعدات بقيمة 500 مليون دولار لأوكرانيا، اليوم الخميس، في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، تشمل صواريخ دفاع جوي ومعدات لطائرات مقاتلة من طراز "إف-16" وذخائر.

القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تكشف عن خسائر جسيمة لنظام كييف على محور كورسك
11:24 GMT
وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في البنتاغون للصحفيين إن إدارة بايدن لن يكون لديها الوقت لتخصيص أكثر من ملياري دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وتتوقع استمرار الإمدادات في عهد الرئيس الأمريكي المقبل دونالد ترامب.
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:36 GMT
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