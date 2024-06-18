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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240618/القوات-الجوية-الفرنسية-ستجلس-على-ركبتيها-صحيفة-فرنسية-تكشف-خطر-نقل-26-طائرة-لأوكرانيا--1089964622.html
القوات الجوية الفرنسية ستجلس على "ركبتيها"... صحيفة فرنسية تكشف خطر نقل 26 طائرة لأوكرانيا
القوات الجوية الفرنسية ستجلس على "ركبتيها"... صحيفة فرنسية تكشف خطر نقل 26 طائرة لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة فرنسية، اليوم الثلاثاء، أن فرنسا لا تستطيع نقل سوى 6 مقاتلات من طراز ميراج "2000-5" إلى أوكرانيا، وقد يؤدي نقل جميع الطائرات الـ 26 الموجودة إلى... 18.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-18T14:11+0000
2024-06-18T14:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ووفقا لصحيفة "فاليرز آكتوليز" الفرنسية، أن القوات الجوية الفرنسية لديها 26 مقاتلة من طراز ميراج "2000-5" فقط.وفي الوقت نفسه، وفقاً لجنرال الطيران الفرنسي برونو كليرمون، إذا تم نقل 26 طائرة إلى أوكرانيا، فإن القوات الجوية الفرنسية ستجلس "على ركبتيها".وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
https://sarabic.ae/20240618/صواريخ-فاغوت-الروسية-تدمر-مصفحة-أوكرانية-من-طراز-إم-113-فيديو-1089961852.html
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روسيا

القوات الجوية الفرنسية ستجلس على "ركبتيها"... صحيفة فرنسية تكشف خطر نقل 26 طائرة لأوكرانيا

14:11 GMT 18.06.2024
© Sputnik . Ruslan Krivobok / الانتقال إلى بنك الصورميراج
ميراج - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
© Sputnik . Ruslan Krivobok
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تابعنا عبر
ذكرت صحيفة فرنسية، اليوم الثلاثاء، أن فرنسا لا تستطيع نقل سوى 6 مقاتلات من طراز ميراج "2000-5" إلى أوكرانيا، وقد يؤدي نقل جميع الطائرات الـ 26 الموجودة إلى كييف إلى إلحاق الضرر بالقوات الجوية الفرنسية.
ووفقا لصحيفة "فاليرز آكتوليز" الفرنسية، أن القوات الجوية الفرنسية لديها 26 مقاتلة من طراز ميراج "2000-5" فقط.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصدر عسكري: "لا تستطيع فرنسا سوى نقل ست نسخ من طائرات ميراج "2000-5"، وهي قليلة جدًا".

وفي الوقت نفسه، وفقاً لجنرال الطيران الفرنسي برونو كليرمون، إذا تم نقل 26 طائرة إلى أوكرانيا، فإن القوات الجوية الفرنسية ستجلس "على ركبتيها".
استهداف نقطة عسكرية أوكرانية بواسطة نظام الصواريخ فاغوت - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
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صواريخ "فاغوت" الروسية تدمر مصفحة أوكرانية من طراز "إم 113"... فيديو
12:43 GMT
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
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