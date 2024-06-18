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شاهد المقرات العسكرية الإسرائيلية الخطيرة التي صورها "حزب الله" من السماء... فيديو
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240618/صواريخ-فاغوت-الروسية-تدمر-مصفحة-أوكرانية-من-طراز-إم-113-فيديو-1089961852.html
صواريخ "فاغوت" الروسية تدمر مصفحة أوكرانية من طراز "إم 113"... فيديو
صواريخ "فاغوت" الروسية تدمر مصفحة أوكرانية من طراز "إم 113"... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مشاهد لقيام وحدات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، بتدمير مركبة مصفحة أوكرانية من طراز "إم 113"، ومعقل تابع... 18.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-18T12:43+0000
2024-06-18T12:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/0e/1084098299_23:0:1513:838_1920x0_80_0_0_25f894adb9c7ffdf1da99730c9902f78.png
وتبين المشاهد لحظة قيام وحدات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، بتدمير مركبة مصفحة أوكرانية من طراز "إم 113"، ومعقل تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بواسطة صواريخ "فاغوت" المضادة للدبابات، على محور سفاتوفو.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية شنت ضربات استهدفت فيها عددا من الأهداف الأوكرانية في 124 منطقة، بالإضافة إلى ضرب أحد المستودعات، الذي يتم فيه تفريغ وإعادة توزيع الأسلحة الغربية إلى الجيش الأوكراني.وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، محطة رادار ومنصتي إطلاق لنظام الصواريخ المضاد للطائرات من طراز "إس-300"، كما استهدف الطيران الروسي ورشة لإنتاج الطائرات المسيرة، ومستودعًا للمعدات التقنية العسكرية التابعة للواء المدفعية 44، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، والذي يتم من خلاله تفريغ وتوزيع الأسلحة والمعدات العسكرية، التي تزود بها الدول الغربية نظام كييف، وتم تحييد تجمعات قوى بشرية وتدمير معدات للعدو في 124 منطقة".وأضاف بيان الدفاع الروسية: "خلال الـ24 الساعة الماضية، قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي، ودمرت تشكيلات "جايغر 68" والمشاة 144 واللواء الميكانيكي 24 ولواء الدفاع العسكري 109، التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فوزدفيزينكا وكاميشيفكا ونوفغورودسكوي وتوريتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.أبرز تصريحات بوتين للإعلام قبل زيارته إلى بيونغ يانغالصين ردا على تصريحات "الناتو": على الحلف إعادة النظر في أفعاله
https://sarabic.ae/20240618/القوات-الروسية-تهزم-3-ألوية-أوكرانية-في-مقاطعتي-خيرسون-وزابوروجيه-1089956435.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

صواريخ "فاغوت" الروسية تدمر مصفحة أوكرانية من طراز "إم 113"... فيديو

12:43 GMT 18.06.2024
© Defense Minister of the Russian Federationاستهداف نقطة عسكرية أوكرانية بواسطة نظام الصواريخ "فاغوت"
استهداف نقطة عسكرية أوكرانية بواسطة نظام الصواريخ فاغوت - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
© Defense Minister of the Russian Federation
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مشاهد لقيام وحدات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، بتدمير مركبة مصفحة أوكرانية من طراز "إم 113"، ومعقل تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بواسطة صواريخ "فاغوت" المضادة للدبابات، على محور سفاتوفو.
وتبين المشاهد لحظة قيام وحدات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، بتدمير مركبة مصفحة أوكرانية من طراز "إم 113"، ومعقل تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بواسطة صواريخ "فاغوت" المضادة للدبابات، على محور سفاتوفو.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية شنت ضربات استهدفت فيها عددا من الأهداف الأوكرانية في 124 منطقة، بالإضافة إلى ضرب أحد المستودعات، الذي يتم فيه تفريغ وإعادة توزيع الأسلحة الغربية إلى الجيش الأوكراني.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، محطة رادار ومنصتي إطلاق لنظام الصواريخ المضاد للطائرات من طراز "إس-300"، كما استهدف الطيران الروسي ورشة لإنتاج الطائرات المسيرة، ومستودعًا للمعدات التقنية العسكرية التابعة للواء المدفعية 44، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، والذي يتم من خلاله تفريغ وتوزيع الأسلحة والمعدات العسكرية، التي تزود بها الدول الغربية نظام كييف، وتم تحييد تجمعات قوى بشرية وتدمير معدات للعدو في 124 منطقة".
وأضاف بيان الدفاع الروسية: "خلال الـ24 الساعة الماضية، قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي، ودمرت تشكيلات "جايغر 68" والمشاة 144 واللواء الميكانيكي 24 ولواء الدفاع العسكري 109، التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فوزدفيزينكا وكاميشيفكا ونوفغورودسكوي وتوريتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".
جنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحيد عناصر عدة من 3 ألوية أوكرانية في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه
10:42 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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الصين ردا على تصريحات "الناتو": على الحلف إعادة النظر في أفعاله
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