https://sarabic.ae/20240618/صواريخ-فاغوت-الروسية-تدمر-مصفحة-أوكرانية-من-طراز-إم-113-فيديو-1089961852.html

صواريخ "فاغوت" الروسية تدمر مصفحة أوكرانية من طراز "إم 113"... فيديو

صواريخ "فاغوت" الروسية تدمر مصفحة أوكرانية من طراز "إم 113"... فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مشاهد لقيام وحدات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، بتدمير مركبة مصفحة أوكرانية من طراز "إم 113"، ومعقل تابع... 18.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-18T12:43+0000

2024-06-18T12:43+0000

2024-06-18T12:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وتبين المشاهد لحظة قيام وحدات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، بتدمير مركبة مصفحة أوكرانية من طراز "إم 113"، ومعقل تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بواسطة صواريخ "فاغوت" المضادة للدبابات، على محور سفاتوفو.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية شنت ضربات استهدفت فيها عددا من الأهداف الأوكرانية في 124 منطقة، بالإضافة إلى ضرب أحد المستودعات، الذي يتم فيه تفريغ وإعادة توزيع الأسلحة الغربية إلى الجيش الأوكراني.وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، محطة رادار ومنصتي إطلاق لنظام الصواريخ المضاد للطائرات من طراز "إس-300"، كما استهدف الطيران الروسي ورشة لإنتاج الطائرات المسيرة، ومستودعًا للمعدات التقنية العسكرية التابعة للواء المدفعية 44، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، والذي يتم من خلاله تفريغ وتوزيع الأسلحة والمعدات العسكرية، التي تزود بها الدول الغربية نظام كييف، وتم تحييد تجمعات قوى بشرية وتدمير معدات للعدو في 124 منطقة".وأضاف بيان الدفاع الروسية: "خلال الـ24 الساعة الماضية، قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي، ودمرت تشكيلات "جايغر 68" والمشاة 144 واللواء الميكانيكي 24 ولواء الدفاع العسكري 109، التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فوزدفيزينكا وكاميشيفكا ونوفغورودسكوي وتوريتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.أبرز تصريحات بوتين للإعلام قبل زيارته إلى بيونغ يانغالصين ردا على تصريحات "الناتو": على الحلف إعادة النظر في أفعاله

https://sarabic.ae/20240618/القوات-الروسية-تهزم-3-ألوية-أوكرانية-في-مقاطعتي-خيرسون-وزابوروجيه-1089956435.html

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روسيا, رصد عسكري