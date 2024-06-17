https://sarabic.ae/20240617/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-طول-خط-المواجهة-على-محوري-خاركوف-ودونيتسك-----1089929523.html

القوات الروسية تحسن مواقعها على طول خط المواجهة على محوري خاركوف ودونيتسك

القوات الروسية تحسن مواقعها على طول خط المواجهة على محوري خاركوف ودونيتسك

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية، حسّنت مواقعها على طول خط المواجهة على محوري خاركوف ودونيتسك. 17.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-17T10:25+0000

2024-06-17T10:25+0000

2024-06-17T10:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/16/1065409512_0:92:2594:1551_1920x0_80_0_0_3e357160bcfeac546bd8d766a36241b4.jpg

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى العاملة ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فولشانسك وغلوبوكوي وسينيلنيكوفو وليبتسي في مقاطعة خاركوف، بالإضافة إلى ذلك، تم صد الهجوم المضاد، الذي شنته المجموعة الهجومية التابعة للواء المشاة البحرية السادس والثلاثين".وأشارت الدفاع الروسية، بالقول: "بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 300 عسكري، وأربع شاحنات صغيرة، وعدد من المدافع".ووفقا للبيان، فإن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت ما يصل إلى 405 من الأفراد العسكريين، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وسبع سيارات، ومدفعين من طراز "غفوزديكا".وأضافت الدفاع: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت مجموعة القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كاترينيفكا وألكساندرو شولتينو وغورنياك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع بيان الدفاع: "قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، بتحسين الوضع التكتيكي واستهدفت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فوزدفيزينكا، كاميشيفكا نوفايا بولتافكا في جمهورية دونيتسك الشعبية"، موضحة أنه "خلال النهار، تم صد أربعة هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240616/القوات-المسلحة-الروسية-تحرير-بلدة-زاغورنويه-في-مقاطعة-زابوروجيه-1089905103.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا