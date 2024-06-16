https://sarabic.ae/20240616/القوات-المسلحة-الروسية-تحرير-بلدة-زاغورنويه-في-مقاطعة-زابوروجيه-1089905103.html
القوات المسلحة الروسية تحرر بلدة زاغورنويه في مقاطعة زابوروجيه
القوات المسلحة الروسية تحرر بلدة زاغورنويه في مقاطعة زابوروجيه
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الجيش الروسي حرر بلدة زاغورنويه في مقاطعة زابوروجيه. 16.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-16T10:33+0000
2024-06-16T10:33+0000
2024-06-16T10:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "قامت وحدات من مجموعة "الشرق" للقوات بتحرير بلدة زاغورنويه في مقاطعة زابوروجيه، وسيطرت على مواقع أكثر فائدة".وأضافت: "تم استهداف القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوسيلكوفكا مقاطعة زابوروجيه وأوروزاينوي وفلاديميروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب البيان فإن "وحدات من مجموعة "الشمال" قامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة واستهدفت القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فولشانسك وسينيلنيكوفو وفولشانسكي خوتورا في مقاطعة خاركوف".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240615/القوات-الروسية-تواصل-التقدم-وتحسن-تموضعها-التكتيكي-على-محاور-عدة-1089889710.html
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روسيا
القوات المسلحة الروسية تحرر بلدة زاغورنويه في مقاطعة زابوروجيه
10:33 GMT 16.06.2024 (تم التحديث: 10:51 GMT 16.06.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الجيش الروسي حرر بلدة زاغورنويه في مقاطعة زابوروجيه.
وقالت الدفاع الروسية: "قامت وحدات من مجموعة "الشرق" للقوات بتحرير بلدة زاغورنويه في مقاطعة زابوروجيه، وسيطرت على مواقع أكثر فائدة".
وأضافت: "تم استهداف القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوسيلكوفكا مقاطعة زابوروجيه وأوروزاينوي وفلاديميروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشارت إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت في هذا الجزء من الجبهة ما يصل إلى 135 فردًا عسكريًا ومركبة قتالية مدرعة وأربع مركبات وعددا من المدافع".
وبحسب البيان فإن "وحدات من مجموعة "الشمال" قامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة واستهدفت القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فولشانسك وسينيلنيكوفو وفولشانسكي خوتورا في مقاطعة خاركوف".
وأوضح بيان الدفاع أن "وحدات من مجموعة القوات "الغرب" سيطرت مواقع أكثر فائدة واستهدفت تشكيلات الأوكرانية في مناطق سينكوفكا، وبتروبافلوفكا، وبوغسلافكا في مقاطعة خاركوف، وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.