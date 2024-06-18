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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240618/القوات-الروسية-تهزم-3-ألوية-أوكرانية-في-مقاطعتي-خيرسون-وزابوروجيه-1089956435.html
القوات الروسية تحيد عناصر عدة من 3 ألوية أوكرانية في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه
القوات الروسية تحيد عناصر عدة من 3 ألوية أوكرانية في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية، نجحت بتكبيد القوات المسلحة الأوكرانية، خسائر كبيرة في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه. 18.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-18T10:42+0000
2024-06-18T11:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أن "وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية، حيّدت نحو 80 عسكريا من القوات المسلحة الأوكرانية، خلال يوم واحد، مضيفة أنه "تم تحييد عناصر من لواء 128 و37 التابع لمشاة البحرية الأوكرانية ولواء 121 البري في بلدتي داريفكا وأوسوكوروفكا في مقاطعة خيرسون، وكذلك في بلدة نيستيريانكا الواقعة في مقاطعة زابوروجيه".وأضاف بيان الوزارة أنه "تم تدمير 6 مركبات وثلاثة مدافع هاوتزر من عيار 152 ملم من طراز "D-20" ومدفع هاوتزر من طراز "D-"30 عيار 122 ملم، ومدفع "M119" عيار 105 ملم أمريكي الصنع".وفي سياق متصل، أعلنت الدفاع الروسية، في بيانها، أن "وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت أفراد ومعدات 4 ألوية من القوات المسلحة الأوكرانية، وتصدت لهجمتين مضادتين، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 130 عسكرياً، والعديد من المعدات القتالية؛ وذلك خلال الـ24 الساعة الماضية"، مضيفة أن "وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، استهدفت أفراد ومعدات لواء المشاة الآلي 57، ولواء مشاة البحرية 36، ولواءي الدفاع المحلي 125 و120، في مناطق بلدات فولتشانسك وسينيلنيكوفا وليبتسي بمقاطعة خاركوف".كما أوضحت الوزارة أنه "عدا عن ذلك، تم التصدي لهجمتين مضادتين من مجموعات الاقتحام التابعة للواء الرماة 71 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 13 من الحرس الوطني"، لافتة إلى أن "خسائر العدو، بلغت نحو 130 عسكريا، ومركبتي قتال مصفحتين، إحداهما ناقلة جند من طراز "سترايكر" أمريكية الصنع، ومدفعا ذاتي الحركة من طراز "أم 109- بالادين" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفعا ذاتي الحركة طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم".وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، عززت مواقعها وكبدت القوات الأوكرانية خسائر في الأرواح بلغت نحو 455 عسكريًا، وذلك من خلال استهداف تشكيلات اللواء الآلي 163، ولواء الهجوم الثالث التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدات نوفوفوديانوي بجمهورية لوغانسك الشعبية، وبيشانوي بمقاطعة خاركوف، وتورسكوي بجمهورية دونيتسك الشعبية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240618/مصدر-لـسبوتنيك-وصول-مرتزقة-فرنسيين-إلى-أوديسا-لغايات-عسكرية-1089945916.html
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روسيا
روسيا

القوات الروسية تحيد عناصر عدة من 3 ألوية أوكرانية في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه

10:42 GMT 18.06.2024 (تم التحديث: 11:26 GMT 18.06.2024)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية، نجحت بتكبيد القوات المسلحة الأوكرانية، خسائر كبيرة في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أن "وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية، حيّدت نحو 80 عسكريا من القوات المسلحة الأوكرانية، خلال يوم واحد، مضيفة أنه "تم تحييد عناصر من لواء 128 و37 التابع لمشاة البحرية الأوكرانية ولواء 121 البري في بلدتي داريفكا وأوسوكوروفكا في مقاطعة خيرسون، وكذلك في بلدة نيستيريانكا الواقعة في مقاطعة زابوروجيه".
وأضاف بيان الوزارة أنه "تم تدمير 6 مركبات وثلاثة مدافع هاوتزر من عيار 152 ملم من طراز "D-20" ومدفع هاوتزر من طراز "D-"30 عيار 122 ملم، ومدفع "M119" عيار 105 ملم أمريكي الصنع".
وفي سياق متصل، أعلنت الدفاع الروسية، في بيانها، أن "وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت أفراد ومعدات 4 ألوية من القوات المسلحة الأوكرانية، وتصدت لهجمتين مضادتين، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 130 عسكرياً، والعديد من المعدات القتالية؛ وذلك خلال الـ24 الساعة الماضية"، مضيفة أن "وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، استهدفت أفراد ومعدات لواء المشاة الآلي 57، ولواء مشاة البحرية 36، ولواءي الدفاع المحلي 125 و120، في مناطق بلدات فولتشانسك وسينيلنيكوفا وليبتسي بمقاطعة خاركوف".
ميناء أوديسا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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كما أوضحت الوزارة أنه "عدا عن ذلك، تم التصدي لهجمتين مضادتين من مجموعات الاقتحام التابعة للواء الرماة 71 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 13 من الحرس الوطني"، لافتة إلى أن "خسائر العدو، بلغت نحو 130 عسكريا، ومركبتي قتال مصفحتين، إحداهما ناقلة جند من طراز "سترايكر" أمريكية الصنع، ومدفعا ذاتي الحركة من طراز "أم 109- بالادين" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفعا ذاتي الحركة طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم".
وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، عززت مواقعها وكبدت القوات الأوكرانية خسائر في الأرواح بلغت نحو 455 عسكريًا، وذلك من خلال استهداف تشكيلات اللواء الآلي 163، ولواء الهجوم الثالث التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدات نوفوفوديانوي بجمهورية لوغانسك الشعبية، وبيشانوي بمقاطعة خاركوف، وتورسكوي بجمهورية دونيتسك الشعبية".
وبحسب الوزارة، فإنه، خلال الـ24 الساعة الماضية، تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت نحو 455 عسكريا، ومدفعا ذاتي الحركة من طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم، ومدفع "إم-119" أمريكي الصنع".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
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