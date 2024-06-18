https://sarabic.ae/20240618/مصدر-لـسبوتنيك-وصول-مرتزقة-فرنسيين-إلى-أوديسا-لغايات-عسكرية-1089945916.html

مصدر لـ"سبوتنيك": وصول مرتزقة فرنسيين إلى أوديسا لغايات عسكرية

مصدر لـ"سبوتنيك": وصول مرتزقة فرنسيين إلى أوديسا لغايات عسكرية

سبوتنيك عربي

أفاد مصدر عسكري في تنسيقيات العمل السري بمقاطعة أوديسا، صباح اليوم الثلاثاء، بوصول مجموعة من المرتزقة الفرنسيين إلى ميناء أوديسا، على متن ثلاثة قوارب. 18.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-18T05:14+0000

2024-06-18T05:14+0000

2024-06-18T05:51+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وأشار المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن "نحو 60 مرتزقا يتحدثون الفرنسية، وصلوا إلى ميناء أوديسا على متن ثلاثة قوارب"، مضيفا أن "القادمين كانوا مسلحين ومجهزين وتواصلوا مع بعضهم بعضا باللغة الفرنسية".وأكد محاور الوكالة أنه "تم رصد هؤلاء المرتزقة في الميناء يوم 9 يونيو (حزيران الجاري)"، لافتًا إلى أنه "بعد وصولهم إلى ميناء أوديسا، انتشر هؤلاء العسكريون الأجانب في جميع أنحاء المدينة، محاولين عدم مغادرة أماكن إقامتهم وتجنب أي اتصال مع السكان المحليين بكل الطرق الممكنة".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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