https://sarabic.ae/20240618/مصدر-لـسبوتنيك-وصول-مرتزقة-فرنسيين-إلى-أوديسا-لغايات-عسكرية-1089945916.html
مصدر لـ"سبوتنيك": وصول مرتزقة فرنسيين إلى أوديسا لغايات عسكرية
مصدر لـ"سبوتنيك": وصول مرتزقة فرنسيين إلى أوديسا لغايات عسكرية
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر عسكري في تنسيقيات العمل السري بمقاطعة أوديسا، صباح اليوم الثلاثاء، بوصول مجموعة من المرتزقة الفرنسيين إلى ميناء أوديسا، على متن ثلاثة قوارب. 18.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-18T05:14+0000
2024-06-18T05:14+0000
2024-06-18T05:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101600/11/1016001116_0:261:2712:1787_1920x0_80_0_0_e713fd8fad4790758c9bc320a219d7ef.jpg
وأشار المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن "نحو 60 مرتزقا يتحدثون الفرنسية، وصلوا إلى ميناء أوديسا على متن ثلاثة قوارب"، مضيفا أن "القادمين كانوا مسلحين ومجهزين وتواصلوا مع بعضهم بعضا باللغة الفرنسية".وأكد محاور الوكالة أنه "تم رصد هؤلاء المرتزقة في الميناء يوم 9 يونيو (حزيران الجاري)"، لافتًا إلى أنه "بعد وصولهم إلى ميناء أوديسا، انتشر هؤلاء العسكريون الأجانب في جميع أنحاء المدينة، محاولين عدم مغادرة أماكن إقامتهم وتجنب أي اتصال مع السكان المحليين بكل الطرق الممكنة".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240507/العثور-على-شارة-العلم-الفرنسي-على-جثة-مرتزق-قتل-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-1088598610.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101600/11/1016001116_0:7:2712:2041_1920x0_80_0_0_c143a330a55158d38f6564b733ba460e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مصدر لـ"سبوتنيك": وصول مرتزقة فرنسيين إلى أوديسا لغايات عسكرية
05:14 GMT 18.06.2024 (تم التحديث: 05:51 GMT 18.06.2024)
أفاد مصدر عسكري في تنسيقيات العمل السري بمقاطعة أوديسا، صباح اليوم الثلاثاء، بوصول مجموعة من المرتزقة الفرنسيين إلى ميناء أوديسا، على متن ثلاثة قوارب.
وأشار المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن "نحو 60 مرتزقا يتحدثون الفرنسية، وصلوا إلى ميناء أوديسا على متن ثلاثة قوارب"، مضيفا أن "القادمين كانوا مسلحين ومجهزين وتواصلوا مع بعضهم بعضا باللغة الفرنسية".
وأكد محاور الوكالة أنه "تم رصد هؤلاء المرتزقة في الميناء يوم 9 يونيو (حزيران الجاري)"، لافتًا إلى أنه "بعد وصولهم إلى ميناء أوديسا، انتشر هؤلاء العسكريون الأجانب في جميع أنحاء المدينة، محاولين عدم مغادرة أماكن إقامتهم وتجنب أي اتصال مع السكان المحليين بكل الطرق الممكنة".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية مايسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.