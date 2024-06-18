https://sarabic.ae/20240618/الصين-ردا-على-تصريحات-الناتو-على-الحلف-إعادة-النظر-في-أفعاله----1089949983.html

الصين ردا على تصريحات "الناتو": على الحلف إعادة النظر في أفعاله

الصين ردا على تصريحات "الناتو": على الحلف إعادة النظر في أفعاله

سبوتنيك عربي

شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، اليوم الثلاثاء، على أن المجتمع الدولي لديه رأيه العادل حول دور "الناتو" في الأزمة الأوكرانية، مطالبا الحلف... 18.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-18T09:08+0000

2024-06-18T09:08+0000

2024-06-18T09:08+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

الصين

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وقال المتحدث في مؤتمر صحفي، ردا على طلب وجه له للتعليق على كلمات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، التي قال فيها إن أعضاء الحلف يجب أن يجبروا الصين على دفع تكاليف المساعدة العسكرية المزعومة لروسيا: وشدد الدبلوماسي الصيني على أن بكين ليست هي من تسببت بالأزمة الأوكرانية أو طرفا فيها، منوها إلى أن بكين تبذل جهودا مستمرة لتسهيل مفاوضات السلام.الجدير بالذكر، أن روسيا كانت قد أشارت مرارا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرا على التفاوض على المستوى التشريعي، الأمر الذي يتجاهله الغرب.وأشار بوتين إلى أن روسيا لم تكن أبدا ضد حل النزاع في أوكرانيا بالوسائل السلمية، ولكن بشرط تحقيق الضمانات الأمنية لروسيا الاتحادية.

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https://sarabic.ae/20240604/موسكو-وبكين-وطهران-تدعم-الاتفاق-النووي-الإيراني-وتدعو-أطرافه-الغربية-لإحيائه-1089519545.html

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