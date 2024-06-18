https://sarabic.ae/20240618/الصين-ردا-على-تصريحات-الناتو-على-الحلف-إعادة-النظر-في-أفعاله----1089949983.html
الصين ردا على تصريحات "الناتو": على الحلف إعادة النظر في أفعاله
الصين ردا على تصريحات "الناتو": على الحلف إعادة النظر في أفعاله
سبوتنيك عربي
شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، اليوم الثلاثاء، على أن المجتمع الدولي لديه رأيه العادل حول دور "الناتو" في الأزمة الأوكرانية، مطالبا الحلف... 18.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-18T09:08+0000
2024-06-18T09:08+0000
2024-06-18T09:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/10/1058679970_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bf6013f9d9ac3980649da3f029c5e0af.jpg
وقال المتحدث في مؤتمر صحفي، ردا على طلب وجه له للتعليق على كلمات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، التي قال فيها إن أعضاء الحلف يجب أن يجبروا الصين على دفع تكاليف المساعدة العسكرية المزعومة لروسيا: وشدد الدبلوماسي الصيني على أن بكين ليست هي من تسببت بالأزمة الأوكرانية أو طرفا فيها، منوها إلى أن بكين تبذل جهودا مستمرة لتسهيل مفاوضات السلام.الجدير بالذكر، أن روسيا كانت قد أشارت مرارا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرا على التفاوض على المستوى التشريعي، الأمر الذي يتجاهله الغرب.وأشار بوتين إلى أن روسيا لم تكن أبدا ضد حل النزاع في أوكرانيا بالوسائل السلمية، ولكن بشرط تحقيق الضمانات الأمنية لروسيا الاتحادية.
https://sarabic.ae/20240617/بكين-نواصل-بذل-الجهود-لتعزيز-مسار-التسوية-السياسية-للأزمة-الأوكرانية-1089932654.html
https://sarabic.ae/20240604/موسكو-وبكين-وطهران-تدعم-الاتفاق-النووي-الإيراني-وتدعو-أطرافه-الغربية-لإحيائه-1089519545.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/10/1058679970_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6dfad2c835d4b0ba5c9404689f83ce18.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الصين
الصين ردا على تصريحات "الناتو": على الحلف إعادة النظر في أفعاله
شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، اليوم الثلاثاء، على أن المجتمع الدولي لديه رأيه العادل حول دور "الناتو" في الأزمة الأوكرانية، مطالبا الحلف بإعادة النظر في تصرفاته حيال هذه الأزمة وعدم توجيه التهم التعسفية.
وقال المتحدث في مؤتمر صحفي، ردا على طلب وجه له للتعليق على كلمات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، التي قال فيها إن أعضاء الحلف يجب أن يجبروا الصين على دفع
تكاليف المساعدة العسكرية المزعومة لروسيا:
"إن للمجتمع الدولي رأيه العادل بشأن دور حلف شمال الأطلسي في الأزمة الأوكرانية، والذي يعتبر نتاجا للحرب الباردة وأكبر تجمع عسكري في العالم. يجب على الناتو إعادة التفكير في أفعاله، وعدم تنفيذ هجمات افترائية تعسفية ضد الصين".
لين جيان
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية
وشدد الدبلوماسي الصيني على أن بكين ليست هي من تسببت بالأزمة الأوكرانية أو طرفا فيها، منوها إلى أن بكين تبذل جهودا مستمرة لتسهيل مفاوضات السلام.
وقال المتحدث: "نوصي الأطراف المعنية بالتوقف عن تبادل اللوم والمسؤولية، وزرع الفتنة، والتوقف عن صب الوقود على النار وإثارة المواجهة بين الكتل، والبدء في القيام بشيء جوهري للتوصل إلى حل سياسي للأزمة".
الجدير بالذكر، أن روسيا كانت قد أشارت مرارا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرا على التفاوض على المستوى التشريعي، الأمر الذي يتجاهله الغرب.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق إلى أنه إذا كانت أوكرانيا تريد عملية تفاوض، فيجب عليها إلغاء المرسوم الذي يحظر المفاوضات مع روسيا.
وأشار بوتين إلى أن روسيا لم تكن أبدا ضد حل النزاع في أوكرانيا بالوسائل السلمية، ولكن بشرط تحقيق الضمانات الأمنية لروسيا الاتحادية.