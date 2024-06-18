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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240618/الصين-ردا-على-تصريحات-الناتو-على-الحلف-إعادة-النظر-في-أفعاله----1089949983.html
الصين ردا على تصريحات "الناتو": على الحلف إعادة النظر في أفعاله
الصين ردا على تصريحات "الناتو": على الحلف إعادة النظر في أفعاله
سبوتنيك عربي
شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، اليوم الثلاثاء، على أن المجتمع الدولي لديه رأيه العادل حول دور "الناتو" في الأزمة الأوكرانية، مطالبا الحلف... 18.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-18T09:08+0000
2024-06-18T09:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
الصين
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وقال المتحدث في مؤتمر صحفي، ردا على طلب وجه له للتعليق على كلمات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، التي قال فيها إن أعضاء الحلف يجب أن يجبروا الصين على دفع تكاليف المساعدة العسكرية المزعومة لروسيا: وشدد الدبلوماسي الصيني على أن بكين ليست هي من تسببت بالأزمة الأوكرانية أو طرفا فيها، منوها إلى أن بكين تبذل جهودا مستمرة لتسهيل مفاوضات السلام.الجدير بالذكر، أن روسيا كانت قد أشارت مرارا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرا على التفاوض على المستوى التشريعي، الأمر الذي يتجاهله الغرب.وأشار بوتين إلى أن روسيا لم تكن أبدا ضد حل النزاع في أوكرانيا بالوسائل السلمية، ولكن بشرط تحقيق الضمانات الأمنية لروسيا الاتحادية.
https://sarabic.ae/20240617/بكين-نواصل-بذل-الجهود-لتعزيز-مسار-التسوية-السياسية-للأزمة-الأوكرانية-1089932654.html
https://sarabic.ae/20240604/موسكو-وبكين-وطهران-تدعم-الاتفاق-النووي-الإيراني-وتدعو-أطرافه-الغربية-لإحيائه-1089519545.html
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العالم, الصين
العالم, الصين

الصين ردا على تصريحات "الناتو": على الحلف إعادة النظر في أفعاله

09:08 GMT 18.06.2024
© AP Photo / Jae C. Hongرفع العلم الصيني خلال حفل توزيع الميداليات للتزلج الحر للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، 8 فبراير 2022.
رفع العلم الصيني خلال حفل توزيع الميداليات للتزلج الحر للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، 8 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
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شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، اليوم الثلاثاء، على أن المجتمع الدولي لديه رأيه العادل حول دور "الناتو" في الأزمة الأوكرانية، مطالبا الحلف بإعادة النظر في تصرفاته حيال هذه الأزمة وعدم توجيه التهم التعسفية.
وقال المتحدث في مؤتمر صحفي، ردا على طلب وجه له للتعليق على كلمات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، التي قال فيها إن أعضاء الحلف يجب أن يجبروا الصين على دفع تكاليف المساعدة العسكرية المزعومة لروسيا:

"إن للمجتمع الدولي رأيه العادل بشأن دور حلف شمال الأطلسي في الأزمة الأوكرانية، والذي يعتبر نتاجا للحرب الباردة وأكبر تجمع عسكري في العالم. يجب على الناتو إعادة التفكير في أفعاله، وعدم تنفيذ هجمات افترائية تعسفية ضد الصين".

لين جيان
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2024
بكين: نواصل بذل الجهود لتعزيز مسار التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية
أمس, 12:43 GMT
وشدد الدبلوماسي الصيني على أن بكين ليست هي من تسببت بالأزمة الأوكرانية أو طرفا فيها، منوها إلى أن بكين تبذل جهودا مستمرة لتسهيل مفاوضات السلام.

وقال المتحدث: "نوصي الأطراف المعنية بالتوقف عن تبادل اللوم والمسؤولية، وزرع الفتنة، والتوقف عن صب الوقود على النار وإثارة المواجهة بين الكتل، والبدء في القيام بشيء جوهري للتوصل إلى حل سياسي للأزمة".

مفاوضات الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية في فيينا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2024
موسكو وبكين وطهران تدعم الاتفاق النووي الإيراني وتدعو أطرافه الغربية لإحيائه
4 يونيو, 21:40 GMT
الجدير بالذكر، أن روسيا كانت قد أشارت مرارا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرا على التفاوض على المستوى التشريعي، الأمر الذي يتجاهله الغرب.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق إلى أنه إذا كانت أوكرانيا تريد عملية تفاوض، فيجب عليها إلغاء المرسوم الذي يحظر المفاوضات مع روسيا.

وأشار بوتين إلى أن روسيا لم تكن أبدا ضد حل النزاع في أوكرانيا بالوسائل السلمية، ولكن بشرط تحقيق الضمانات الأمنية لروسيا الاتحادية.
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