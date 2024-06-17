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خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
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https://sarabic.ae/20240617/بكين-نواصل-بذل-الجهود-لتعزيز-مسار-التسوية-السياسية-للأزمة-الأوكرانية-1089932654.html
بكين: نواصل بذل الجهود لتعزيز مسار التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية
بكين: نواصل بذل الجهود لتعزيز مسار التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
صرحت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، بأن الصين ستواصل العمل مع المجتمع الدولي، وستبذل جهوداً حثيثة لدعم التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. 17.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-17T12:43+0000
2024-06-17T12:43+0000
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وجاء في تصريح الوزارة لـ"سبوتنيك"، حول مبادرة السلام التي طرحها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "لقد أولينا اهتماماً للمبادرة ذات الصلة، وفيما يتعلق بالمسألة الأوكرانية، التزمت الصين دائماً بموقف موضوعي وعادل، وساهمت بحزم وفعالية في مفاوضات السلام".وذكّرت الخارجية الصينية، بأن الصين نشرت، في فبراير/ شباط 2023، ورقة موقف بشأن التسوية السياسية للصراع الأوكراني، تتضمن 12 نقطة، من بينها احترام السيادة وبدء مفاوضات السلام ورفع العقوبات الأحادية الجانب.وفي الوقت نفسه، أضافت الوزارة أنه، في مايو/ أيار من هذا العام، نشرت الصين والبرازيل، بشكل مشترك، توافقًا من 6 نقاط حول التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، والذي تلقى ردود فعل إيجابية من أكثر من 100 دولة.وأشارت الخارجية الروسية إلى أن بكين مستعدة للعمل مع موسكو والمجتمع الدولي بأسره لتحقيق مفهوم الأمن المشترك والمستدام في أوراسيا.وقالت الوزارة الصينية لوكالة "سبوتنيك": "تتحمل الصين وروسيا، بوصفهما عضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقوتين ناميتين رئيسيتين، مسؤولية مهمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين والإقليميين".وفي وقت سابق، أفاد مستشار الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، بأن السلطات الأمريكية تود معرفة رأي الصين والدول الأخرى في مقترحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لحل النزاع في أوكرانيا.وأطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، مبادرة سلام مع أوكرانيا، شرط رفع العقوبات المفروضة على روسيا، وضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا، بشكل كامل.وأضاف بوتين أن روسيا تقدم اقتراح سلام حقيقي لحل الصراع في أوكرانيا، لكن إذا رفض الغرب وكييف، فسيرتب ذلك مسؤوليتهم عن إراقة الدماء.وأكد بوتين أن أنانية وغطرسة الدول الغربية أدت إلى الوضع الحالي، وقد اقترب العالم من نقطة اللاعودة.
https://sarabic.ae/20240614/بوتين-العالم-يتغير-بسرعة-ولن-يعود-كما-كان-من-قبل-لا-في-السياسة-ولا-في-الاقتصاد-1089849681.html
https://sarabic.ae/20240615/الكرملين-يعلق-على-رد-فعل-الغرب-حول-اقتراح-بوتين--1089891411.html
https://sarabic.ae/20240615/تركيا-تصف-مقترحات-بوتين-للسلام-بأنها-خطوة-مهمة-وبصيص-أمل-1089898047.html
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روسيا, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الصين, العالم, أخبار العالم الآن

بكين: نواصل بذل الجهود لتعزيز مسار التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية

12:43 GMT 17.06.2024
© AFP 2023 / GREG BAKERالخارجية الصينية
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2024
© AFP 2023 / GREG BAKER
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حصري
صرحت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، بأن الصين ستواصل العمل مع المجتمع الدولي، وستبذل جهوداً حثيثة لدعم التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية.
وجاء في تصريح الوزارة لـ"سبوتنيك"، حول مبادرة السلام التي طرحها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "لقد أولينا اهتماماً للمبادرة ذات الصلة، وفيما يتعلق بالمسألة الأوكرانية، التزمت الصين دائماً بموقف موضوعي وعادل، وساهمت بحزم وفعالية في مفاوضات السلام".

الصين ستواصل العمل مع المجتمع الدولي، وستبذل جهوداً حثيثة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية.

إنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي
وزارة الخارجية الصينية
وذكّرت الخارجية الصينية، بأن الصين نشرت، في فبراير/ شباط 2023، ورقة موقف بشأن التسوية السياسية للصراع الأوكراني، تتضمن 12 نقطة، من بينها احترام السيادة وبدء مفاوضات السلام ورفع العقوبات الأحادية الجانب.
بوتين يعقد اجتماعا مع كبار موظفي وزارة الخارجية الروسية 3 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2024
بوتين يقدم مقترح سلام حقيقي حول أوكرانيا ويحدد شروط روسيا... فيديو
14 يونيو, 09:22 GMT
وفي الوقت نفسه، أضافت الوزارة أنه، في مايو/ أيار من هذا العام، نشرت الصين والبرازيل، بشكل مشترك، توافقًا من 6 نقاط حول التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، والذي تلقى ردود فعل إيجابية من أكثر من 100 دولة.

في السياق ذاته، لم تجب وزارة الخارجية الصينية، على سؤال ما إذا كانت بكين مستعدة لتوفير منصة للحوار بين موسكو وكييف، إذا اتفق الطرفان على بدء مفاوضات السلام.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن بكين مستعدة للعمل مع موسكو والمجتمع الدولي بأسره لتحقيق مفهوم الأمن المشترك والمستدام في أوراسيا.
الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2024
الكرملين يعلق على رد فعل الغرب حول اقتراح بوتين
15 يونيو, 12:49 GMT
وقالت الوزارة الصينية لوكالة "سبوتنيك": "تتحمل الصين وروسيا، بوصفهما عضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقوتين ناميتين رئيسيتين، مسؤولية مهمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين والإقليميين".

الصين مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي، بما في ذلك روسيا، لتعزيز تنفيذ مبادرة الأمن العالمي، وتحقيق مفهوم الأمن المشترك والشامل والمستدام، والعمل على ضمان مراعاة المصالح الأمنية المشروعة لجميع الدول بطريقة متوازنة، فضلاً عن حل الخلافات والنزاعات بين الدول سلمياً من خلال الحوار والمشاورات.

مبنى وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي
وزارة الخارجية الصينية
وفي وقت سابق، أفاد مستشار الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، بأن السلطات الأمريكية تود معرفة رأي الصين والدول الأخرى في مقترحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لحل النزاع في أوكرانيا.
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2024
تركيا تصف مقترحات بوتين للسلام بأنها خطوة مهمة وبصيص أمل
15 يونيو, 18:58 GMT
وأطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، مبادرة سلام مع أوكرانيا، شرط رفع العقوبات المفروضة على روسيا، وضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا، بشكل كامل.

بالطبع، يجب ضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا، بشكل كامل، ويجب وضع حقائق إقليمية جديدة، واعتبار شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، كيانات في قوام روسيا الاتحادية.

كلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأضاف بوتين أن روسيا تقدم اقتراح سلام حقيقي لحل الصراع في أوكرانيا، لكن إذا رفض الغرب وكييف، فسيرتب ذلك مسؤوليتهم عن إراقة الدماء.
وأكد بوتين أن أنانية وغطرسة الدول الغربية أدت إلى الوضع الحالي، وقد اقترب العالم من نقطة اللاعودة.
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