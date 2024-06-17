https://sarabic.ae/20240617/بكين-نواصل-بذل-الجهود-لتعزيز-مسار-التسوية-السياسية-للأزمة-الأوكرانية-1089932654.html

بكين: نواصل بذل الجهود لتعزيز مسار التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية

بكين: نواصل بذل الجهود لتعزيز مسار التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية

سبوتنيك عربي

صرحت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، بأن الصين ستواصل العمل مع المجتمع الدولي، وستبذل جهوداً حثيثة لدعم التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. 17.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-17T12:43+0000

2024-06-17T12:43+0000

2024-06-17T12:43+0000

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وجاء في تصريح الوزارة لـ"سبوتنيك"، حول مبادرة السلام التي طرحها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "لقد أولينا اهتماماً للمبادرة ذات الصلة، وفيما يتعلق بالمسألة الأوكرانية، التزمت الصين دائماً بموقف موضوعي وعادل، وساهمت بحزم وفعالية في مفاوضات السلام".وذكّرت الخارجية الصينية، بأن الصين نشرت، في فبراير/ شباط 2023، ورقة موقف بشأن التسوية السياسية للصراع الأوكراني، تتضمن 12 نقطة، من بينها احترام السيادة وبدء مفاوضات السلام ورفع العقوبات الأحادية الجانب.وفي الوقت نفسه، أضافت الوزارة أنه، في مايو/ أيار من هذا العام، نشرت الصين والبرازيل، بشكل مشترك، توافقًا من 6 نقاط حول التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، والذي تلقى ردود فعل إيجابية من أكثر من 100 دولة.وأشارت الخارجية الروسية إلى أن بكين مستعدة للعمل مع موسكو والمجتمع الدولي بأسره لتحقيق مفهوم الأمن المشترك والمستدام في أوراسيا.وقالت الوزارة الصينية لوكالة "سبوتنيك": "تتحمل الصين وروسيا، بوصفهما عضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقوتين ناميتين رئيسيتين، مسؤولية مهمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين والإقليميين".وفي وقت سابق، أفاد مستشار الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، بأن السلطات الأمريكية تود معرفة رأي الصين والدول الأخرى في مقترحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لحل النزاع في أوكرانيا.وأطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، مبادرة سلام مع أوكرانيا، شرط رفع العقوبات المفروضة على روسيا، وضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا، بشكل كامل.وأضاف بوتين أن روسيا تقدم اقتراح سلام حقيقي لحل الصراع في أوكرانيا، لكن إذا رفض الغرب وكييف، فسيرتب ذلك مسؤوليتهم عن إراقة الدماء.وأكد بوتين أن أنانية وغطرسة الدول الغربية أدت إلى الوضع الحالي، وقد اقترب العالم من نقطة اللاعودة.

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