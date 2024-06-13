https://sarabic.ae/20240613/بكين-نعارض-بشدة-العقوبات-الأمريكية-والعلاقات-الصينية-الروسية-لا-تتسامح-مع-التدخل-1089807978.html
بكين: نعارض بشدة العقوبات الأمريكية والعلاقات الصينية الروسية لا تتسامح مع التدخل
بكين: نعارض بشدة العقوبات الأمريكية والعلاقات الصينية الروسية لا تتسامح مع التدخل
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، اليوم الخميس، أن التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا وجمهورية الصين الشعبية لا يتسامح مع التدخل الخارجي،... 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T09:03+0000
2024-06-13T09:03+0000
2024-06-13T09:03+0000
العالم
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وجاءت تصريحات لين جيان، خلال مؤتمره الصحفي، حيث قال "إن الصين تعارض بشدة أي عقوبات أحادية غير قانونية"، مشددًا على أن بلاده وروسيا تحافظان على شراكة شاملة وتفاعل استراتيجي، حيث يعمل الطرفان على تطوير تعاون متبادل المنفعة، له وضعه واستقراره الداخلي الخاص، ويلبي أيضًا مصالح البلدين.وفي سياق آخر، أشار جيان إلى أن بلاده ليست طرفا في الأزمة الأوكرانية، ولن تسمح بفرض ضغوطات عليها الضغط، مشددًا على أن الصين ستتخذ أيضا التدابير اللازمة "لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات والمواطنين الصينيين بحزم".
https://sarabic.ae/20240530/الصين-تعلق-على-احتمالية-ترتيبها-مؤتمر-سلام-بين-روسيا-وأوكرانيا-1089356974.html
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العالم
بكين: نعارض بشدة العقوبات الأمريكية والعلاقات الصينية الروسية لا تتسامح مع التدخل
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، اليوم الخميس، أن التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا وجمهورية الصين الشعبية لا يتسامح مع التدخل الخارجي، مؤكدًا أن الضغوط الموجهة في هذا المجال لن تكون أداة لاحتواء بكين.
وجاءت تصريحات لين جيان، خلال مؤتمره الصحفي، حيث قال "إن الصين تعارض بشدة أي عقوبات أحادية غير قانونية"، مشددًا على أن بلاده وروسيا تحافظان على شراكة شاملة وتفاعل استراتيجي، حيث يعمل الطرفان على تطوير تعاون متبادل المنفعة، له وضعه واستقراره الداخلي الخاص، ويلبي أيضًا مصالح البلدين.
وتابع جيان، بالقول إن "العلاقات التجارية والاقتصادية الطبيعية بين الصين وروسيا لا تتسامح مع التدخل ولا ينبغي تقويضها، ولا ينبغي على وجه الخصوص استخدامها كأداة لتشويه سمعة الصين واحتوائها".
وأكد جيان أن الصين تعارض كذلك بحزم أي "عقوبات أحادية غير قانونية وقضائية تتجاوز الحدود الإقليمية".
وفي سياق آخر، أشار جيان إلى أن بلاده ليست طرفا في الأزمة الأوكرانية، ولن تسمح بفرض ضغوطات عليها الضغط، مشددًا على أن الصين ستتخذ أيضا التدابير اللازمة "لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات والمواطنين الصينيين بحزم".