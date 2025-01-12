https://sarabic.ae/20250112/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-كالينوفو-في-مقاطعة-خاركوف-وبلدة-يانتارنويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1096707197.html

القوات الروسية تحرر بلدة كالينوفو في مقاطعة خاركوف وبلدة يانتارنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدة كالينوفو في مقاطعة خاركوف وبلدة يانتارنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة كالينوفو في مقاطعة خاركوف، وبلدة يانتارنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية. 12.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-12T09:16+0000

2025-01-12T09:16+0000

2025-01-12T09:58+0000

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، ونتيجة عمليات هجومية ناجحة، تمكنت من تحرير بلدة كالينوفو في مقاطعة خاركوف.واستهدفت القوات الروسية تجمعات القوى البشرية ومعدات لـ3 ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي في مناطق زاغريزوفو وزابادنوي وزاغورويكوفكا ودفوريتشنايا في مقاطعة خاركوف، وإيفانوفكا وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 410 عسكريين، و3 مركبات مدرعة قتالية، من بينها ناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، و4 سيارات و6 قطع مدفعية ومحطتين للحرب الإلكترونية من طراز "إنكلاف"، وتم تدمير مستودعين للذخيرة.واستهدفت القوات الروسية عددا من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مينكوفكا ومايسكوي وماركوفو وفيروليوبوفكا وفيدوروفكا وأولاكلي وداتشنوي وزفانوفكا وسيفيرسك وبيلوغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 250 عسكريًا، و4 مركبات مدرعة قتالية من طراز "قوزاق"، و4 سيارات، وتم تدمير مستودعين للذخيرة.وأشار إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في أعماق دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية، واستهدفت تشكيلات من لواءين هجوميين ميكانيكيين محمولين جواً تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحريا ولواء دفاع إقليمي في مناطق بوغاتير وكونستانتينوبول ورازليف وفريمييفكا وفيليكا نوفوسولكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 190 عسكريًا، ودبابة و7 مركبات و4 قطع مدفعية، بما في ذلك مدفعية ذاتية الحركة بولندية الصنع من عيار 155 ملم من طراز "كراب".واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية في 139 منطقة، وتم إسقاط 55 طائرة مسيرة من قبل منظومات الدفاع الجوي الروسية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.لحظة رفع العلم الروسي في مدينة كوراخوفو بعد تحريرها... فيديوزيلينسكي يصف محور كراسنوارميسك بأنه الأصعب بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية

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