https://sarabic.ae/20250112/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-كالينوفو-في-مقاطعة-خاركوف-وبلدة-يانتارنويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1096707197.html
القوات الروسية تحرر بلدة كالينوفو في مقاطعة خاركوف وبلدة يانتارنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة كالينوفو في مقاطعة خاركوف وبلدة يانتارنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة كالينوفو في مقاطعة خاركوف، وبلدة يانتارنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية. 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T09:16+0000
2025-01-12T09:16+0000
2025-01-12T09:58+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، ونتيجة عمليات هجومية ناجحة، تمكنت من تحرير بلدة كالينوفو في مقاطعة خاركوف.واستهدفت القوات الروسية تجمعات القوى البشرية ومعدات لـ3 ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي في مناطق زاغريزوفو وزابادنوي وزاغورويكوفكا ودفوريتشنايا في مقاطعة خاركوف، وإيفانوفكا وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 410 عسكريين، و3 مركبات مدرعة قتالية، من بينها ناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، و4 سيارات و6 قطع مدفعية ومحطتين للحرب الإلكترونية من طراز "إنكلاف"، وتم تدمير مستودعين للذخيرة.واستهدفت القوات الروسية عددا من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مينكوفكا ومايسكوي وماركوفو وفيروليوبوفكا وفيدوروفكا وأولاكلي وداتشنوي وزفانوفكا وسيفيرسك وبيلوغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 250 عسكريًا، و4 مركبات مدرعة قتالية من طراز "قوزاق"، و4 سيارات، وتم تدمير مستودعين للذخيرة.وأشار إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في أعماق دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية، واستهدفت تشكيلات من لواءين هجوميين ميكانيكيين محمولين جواً تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحريا ولواء دفاع إقليمي في مناطق بوغاتير وكونستانتينوبول ورازليف وفريمييفكا وفيليكا نوفوسولكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 190 عسكريًا، ودبابة و7 مركبات و4 قطع مدفعية، بما في ذلك مدفعية ذاتية الحركة بولندية الصنع من عيار 155 ملم من طراز "كراب".واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية في 139 منطقة، وتم إسقاط 55 طائرة مسيرة من قبل منظومات الدفاع الجوي الروسية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.لحظة رفع العلم الروسي في مدينة كوراخوفو بعد تحريرها... فيديوزيلينسكي يصف محور كراسنوارميسك بأنه الأصعب بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
القوات الروسية تحرر بلدة كالينوفو في مقاطعة خاركوف وبلدة يانتارنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:16 GMT 12.01.2025 (تم التحديث: 09:58 GMT 12.01.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة كالينوفو في مقاطعة خاركوف، وبلدة يانتارنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، ونتيجة عمليات هجومية ناجحة، تمكنت من تحرير بلدة كالينوفو في مقاطعة خاركوف.
واستهدفت القوات الروسية تجمعات القوى البشرية ومعدات لـ3 ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي في مناطق زاغريزوفو وزابادنوي وزاغورويكوفكا ودفوريتشنايا في مقاطعة خاركوف، وإيفانوفكا وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 410 عسكريين، و3 مركبات مدرعة قتالية، من بينها ناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، و4 سيارات و6 قطع مدفعية ومحطتين للحرب الإلكترونية
من طراز "إنكلاف"، وتم تدمير مستودعين للذخيرة.
وأضاف بيان الدفاع الروسية، أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، ونتيجة للعمليات الهجومية النشطة، تمكنت من تحرير بلدة يانتارنو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
واستهدفت القوات الروسية عددا من الألوية
التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مينكوفكا ومايسكوي وماركوفو وفيروليوبوفكا وفيدوروفكا وأولاكلي وداتشنوي وزفانوفكا وسيفيرسك وبيلوغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 250 عسكريًا، و4 مركبات مدرعة قتالية من طراز "قوزاق"، و4 سيارات، وتم تدمير مستودعين للذخيرة.
وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه خاركوف، استهدفت تشكيلات لواء المشاة الآلي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في فولشانسك، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 30 عسكريًا، ومدفعا، ومحطة للحرب الإلكترونية.
وأشار إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في أعماق دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية، واستهدفت تشكيلات من لواءين هجوميين ميكانيكيين محمولين جواً تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحريا ولواء دفاع إقليمي في مناطق بوغاتير وكونستانتينوبول ورازليف وفريمييفكا وفيليكا نوفوسولكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية
أكثر من 190 عسكريًا، ودبابة و7 مركبات و4 قطع مدفعية، بما في ذلك مدفعية ذاتية الحركة بولندية الصنع من عيار 155 ملم من طراز "كراب".
واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية في 139 منطقة، وتم إسقاط 55 طائرة مسيرة من قبل منظومات الدفاع الجوي الروسية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.