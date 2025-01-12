https://sarabic.ae/20250112/القوات-الروسية-تهاجم-مواقع-حيوية-أوكرانية-في-خملنيتسكي-وسومي-1096704410.html
القوات الروسية تهاجم مواقع حيوية أوكرانية في خملنيتسكي وسومي
القوات الروسية تهاجم مواقع حيوية أوكرانية في خملنيتسكي وسومي
سبوتنيك عربي
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الأحد، أن القوات الروسية استهدفت مستودعات للأسلحة وذخيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية،... 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T07:52+0000
2025-01-12T07:52+0000
2025-01-12T07:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/10/1092772462_0:45:3480:2003_1920x0_80_0_0_ea6f0c7a4b61cad3f11a7e099891e173.jpg
وأشار ليبيديف إلى أن الهجوم استهدف مستودعات في محطة للسكك الحديدية بالقرب من خزانات الوقود في مدينة ستاروكوستيانتينيف في مقاطعة خملنيتسكي.وقال ليبيديف: "في الساعة 01:45، تعرضت بلدة ستاروكوستيانتينيف، في مقاطعة خملنيتسكي، لقصف ليس على المطار، بل على مستودعات محطة السكك الحديدية "ستاروكوستيانتينيف الأولى"، وتوجد خزانات وقود قريبة، وهي ليست فارغة على الإطلاق. لكن الانفجار لم يكن يبدو وكأنه انفجار نووي، بل انفجار للوقود".وتابع ليبيديف: "وصلت إلى مدينة شوستكا في مقاطعة سومي، في حوالي الساعة الثامنة مساءً. يقول السكان إن الانفجار كان في اتجاه مستودعات الجمارك، بالقرب من مصنع شوستكا السابق للكواشف الكيميائية، والذي تم تدميره ونهبه خلال يوم الاستقلال، لكن المبنى لم يدمر".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.لحظة رفع العلم الروسي في مدينة كوراخوفو بعد تحريرها... فيديوزيلينسكي يصف محور كراسنوارميسك بأنه الأصعب بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية
https://sarabic.ae/20250111/رفع-العلم-الروسي-فوق-بلدة-شيفتشينكو-بعد-تحريرها-في-دونيتسك-فيديو---1096682897.html
https://sarabic.ae/20250111/قوات-كييف-تتكبد-خسائر-فادحة-على-محور-كورسك-1096681345.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/10/1092772462_375:0:3106:2048_1920x0_80_0_0_0f66bab2a003b5f7400ba25d0312cae2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
القوات الروسية تهاجم مواقع حيوية أوكرانية في خملنيتسكي وسومي
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الأحد، أن القوات الروسية استهدفت مستودعات للأسلحة وذخيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع حيوية أخرى في مقاطعتي خملنيتسكي وسومي.
وأشار ليبيديف إلى أن الهجوم استهدف مستودعات في محطة للسكك الحديدية بالقرب من خزانات الوقود في مدينة ستاروكوستيانتينيف في مقاطعة خملنيتسكي.
وقال ليبيديف: "في الساعة 01:45، تعرضت بلدة ستاروكوستيانتينيف، في مقاطعة خملنيتسكي، لقصف ليس على المطار، بل على مستودعات محطة السكك الحديدية "ستاروكوستيانتينيف الأولى"، وتوجد خزانات وقود قريبة، وهي ليست فارغة على الإطلاق. لكن الانفجار لم يكن يبدو وكأنه انفجار نووي، بل انفجار للوقود".
وأضاف ليبيديف أن هجوما آخر وقع على مدينة شوستكا في مقاطعة سومي، في منطقة مستودعات الجمارك ومصنع "شوستكا" السابق للكواشف الكيميائية.
وتابع ليبيديف: "وصلت إلى مدينة شوستكا في مقاطعة سومي
، في حوالي الساعة الثامنة مساءً. يقول السكان إن الانفجار كان في اتجاه مستودعات الجمارك، بالقرب من مصنع شوستكا السابق للكواشف الكيميائية، والذي تم تدميره ونهبه خلال يوم الاستقلال، لكن المبنى لم يدمر".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.