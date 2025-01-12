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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250112/القوات-الروسية-تهاجم-مواقع-حيوية-أوكرانية-في-خملنيتسكي-وسومي-1096704410.html
القوات الروسية تهاجم مواقع حيوية أوكرانية في خملنيتسكي وسومي
القوات الروسية تهاجم مواقع حيوية أوكرانية في خملنيتسكي وسومي
سبوتنيك عربي
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الأحد، أن القوات الروسية استهدفت مستودعات للأسلحة وذخيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية،... 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T07:52+0000
2025-01-12T07:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وأشار ليبيديف إلى أن الهجوم استهدف مستودعات في محطة للسكك الحديدية بالقرب من خزانات الوقود في مدينة ستاروكوستيانتينيف في مقاطعة خملنيتسكي.وقال ليبيديف: "في الساعة 01:45، تعرضت بلدة ستاروكوستيانتينيف، في مقاطعة خملنيتسكي، لقصف ليس على المطار، بل على مستودعات محطة السكك الحديدية "ستاروكوستيانتينيف الأولى"، وتوجد خزانات وقود قريبة، وهي ليست فارغة على الإطلاق. لكن الانفجار لم يكن يبدو وكأنه انفجار نووي، بل انفجار للوقود".وتابع ليبيديف: "وصلت إلى مدينة شوستكا في مقاطعة سومي، في حوالي الساعة الثامنة مساءً. يقول السكان إن الانفجار كان في اتجاه مستودعات الجمارك، بالقرب من مصنع شوستكا السابق للكواشف الكيميائية، والذي تم تدميره ونهبه خلال يوم الاستقلال، لكن المبنى لم يدمر".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.لحظة رفع العلم الروسي في مدينة كوراخوفو بعد تحريرها... فيديوزيلينسكي يصف محور كراسنوارميسك بأنه الأصعب بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية
https://sarabic.ae/20250111/رفع-العلم-الروسي-فوق-بلدة-شيفتشينكو-بعد-تحريرها-في-دونيتسك-فيديو---1096682897.html
https://sarabic.ae/20250111/قوات-كييف-تتكبد-خسائر-فادحة-على-محور-كورسك-1096681345.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

القوات الروسية تهاجم مواقع حيوية أوكرانية في خملنيتسكي وسومي

07:52 GMT 12.01.2025
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلات من طراز ميغ-31 خلال مناورة تجريبية معقدة بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ والبحرية الصينية كجزء من مناورات المحيط-2024 في بحر اليابان.
مقاتلات من طراز ميغ-31 خلال مناورة تجريبية معقدة بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ والبحرية الصينية كجزء من مناورات المحيط-2024 في بحر اليابان. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الأحد، أن القوات الروسية استهدفت مستودعات للأسلحة وذخيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع حيوية أخرى في مقاطعتي خملنيتسكي وسومي.
وأشار ليبيديف إلى أن الهجوم استهدف مستودعات في محطة للسكك الحديدية بالقرب من خزانات الوقود في مدينة ستاروكوستيانتينيف في مقاطعة خملنيتسكي.
وقال ليبيديف: "في الساعة 01:45، تعرضت بلدة ستاروكوستيانتينيف، في مقاطعة خملنيتسكي، لقصف ليس على المطار، بل على مستودعات محطة السكك الحديدية "ستاروكوستيانتينيف الأولى"، وتوجد خزانات وقود قريبة، وهي ليست فارغة على الإطلاق. لكن الانفجار لم يكن يبدو وكأنه انفجار نووي، بل انفجار للوقود".
تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رفع العلم الروسي فوق بلدة شيفتشينكو بعد تحريرها في دونيتسك... فيديو
أمس, 12:11 GMT

وأضاف ليبيديف أن هجوما آخر وقع على مدينة شوستكا في مقاطعة سومي، في منطقة مستودعات الجمارك ومصنع "شوستكا" السابق للكواشف الكيميائية.

وتابع ليبيديف: "وصلت إلى مدينة شوستكا في مقاطعة سومي، في حوالي الساعة الثامنة مساءً. يقول السكان إن الانفجار كان في اتجاه مستودعات الجمارك، بالقرب من مصنع شوستكا السابق للكواشف الكيميائية، والذي تم تدميره ونهبه خلال يوم الاستقلال، لكن المبنى لم يدمر".
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات كييف تتكبد خسائر فادحة على محور كورسك
أمس, 11:30 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
لحظة رفع العلم الروسي في مدينة كوراخوفو بعد تحريرها... فيديو
زيلينسكي يصف محور كراسنوارميسك بأنه الأصعب بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية
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Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:24 GMT
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