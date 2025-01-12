https://sarabic.ae/20250112/القوات-الروسية-تهاجم-مواقع-حيوية-أوكرانية-في-خملنيتسكي-وسومي-1096704410.html

القوات الروسية تهاجم مواقع حيوية أوكرانية في خملنيتسكي وسومي

القوات الروسية تهاجم مواقع حيوية أوكرانية في خملنيتسكي وسومي

سبوتنيك عربي

أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الأحد، أن القوات الروسية استهدفت مستودعات للأسلحة وذخيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية،... 12.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-12T07:52+0000

2025-01-12T07:52+0000

2025-01-12T07:52+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وأشار ليبيديف إلى أن الهجوم استهدف مستودعات في محطة للسكك الحديدية بالقرب من خزانات الوقود في مدينة ستاروكوستيانتينيف في مقاطعة خملنيتسكي.وقال ليبيديف: "في الساعة 01:45، تعرضت بلدة ستاروكوستيانتينيف، في مقاطعة خملنيتسكي، لقصف ليس على المطار، بل على مستودعات محطة السكك الحديدية "ستاروكوستيانتينيف الأولى"، وتوجد خزانات وقود قريبة، وهي ليست فارغة على الإطلاق. لكن الانفجار لم يكن يبدو وكأنه انفجار نووي، بل انفجار للوقود".وتابع ليبيديف: "وصلت إلى مدينة شوستكا في مقاطعة سومي، في حوالي الساعة الثامنة مساءً. يقول السكان إن الانفجار كان في اتجاه مستودعات الجمارك، بالقرب من مصنع شوستكا السابق للكواشف الكيميائية، والذي تم تدميره ونهبه خلال يوم الاستقلال، لكن المبنى لم يدمر".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.لحظة رفع العلم الروسي في مدينة كوراخوفو بعد تحريرها... فيديوزيلينسكي يصف محور كراسنوارميسك بأنه الأصعب بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية

https://sarabic.ae/20250111/رفع-العلم-الروسي-فوق-بلدة-شيفتشينكو-بعد-تحريرها-في-دونيتسك-فيديو---1096682897.html

https://sarabic.ae/20250111/قوات-كييف-تتكبد-خسائر-فادحة-على-محور-كورسك-1096681345.html

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري