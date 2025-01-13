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مصدر: استسلام مجموعة من حرس الحدود الأوكرانية للقوات الروسية عشية عيد الميلاد
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250113/مصدر-استسلام-مجموعة-من-حرس-الحدود-الأوكرانية-للقوات-الروسية-عشية-عيد-الميلاد-1096737910.html
مصدر: استسلام مجموعة من حرس الحدود الأوكرانية للقوات الروسية عشية عيد الميلاد
مصدر: استسلام مجموعة من حرس الحدود الأوكرانية للقوات الروسية عشية عيد الميلاد
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر أمني روسي لوكالة "سبوتنيك"، باستسلام مجموعة مؤلفة من 6 جنود تابعين لدائرة خدمات الحدود الأوكرانية (حرس الحدود الأوكرانية)، إذ سلمت المجموعة نفسها... 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T07:02+0000
2025-01-13T07:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "مجموعة من حرس الحدود الأوكراني استسلمت على الحدود مع مقاطعة بيلغورود على محور خاركوف؛ لقد اتخذوا الخيار الصحيح وبقوا على قيد الحياة".وأشار المصدر إلى أن أفراد المجموعة التي سلمت نفسها إلى القوات الروسية هم:
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روسيا, أخبار أوكرانيا

مصدر: استسلام مجموعة من حرس الحدود الأوكرانية للقوات الروسية عشية عيد الميلاد

07:02 GMT 13.01.2025 (تم التحديث: 07:35 GMT 13.01.2025)
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تحرير 110 مواطنا روسيا من الأسر الأوكراني في صفقة تبادل أسرى، روسيا، أوكرانيا 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
© Sputnik . Press Service of the Office of the Commissioner for Human Rights of the Russian Federation
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أفاد مصدر أمني روسي لوكالة "سبوتنيك"، باستسلام مجموعة مؤلفة من 6 جنود تابعين لدائرة خدمات الحدود الأوكرانية (حرس الحدود الأوكرانية)، إذ سلمت المجموعة نفسها للقوات الروسية عشية عيد الميلاد.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "مجموعة من حرس الحدود الأوكراني استسلمت على الحدود مع مقاطعة بيلغورود على محور خاركوف؛ لقد اتخذوا الخيار الصحيح وبقوا على قيد الحياة".
وأشار المصدر إلى أن أفراد المجموعة التي سلمت نفسها إلى القوات الروسية هم:
1.
صف الضابط ياروسلاف شيفيليوك (علامة النداء "شيفا")، المولود في عام 1978، مفتش خدمة الحدود من الفئة العليا.
2.
الرقيب رسلان زادوروجني (علامة النداء "بيسون")، مواليد 2001، مفتش حرس الحدود من الفئة الثالثة.
3.
الرقيب ألكسندر بيتشكو (علامة النداء "الدب")، مواليد 2001، مفتش حرس الحدود من الفئة الثانية.
4.
العريف سيرغي غريكو (علامة النداء "الجد")، مواليد 1974، مفتش حرس الحدود من الفئة الثالثة.
5.
الجندي إيفان كوتس (علامة النداء "كوتس")، مواليد 1996، مفتش حرس الحدود من الفئة الثانية.
6.
الجندي كوفال (كوزنتس) أوليغ إيفانوفيتش (علامة النداء "بوبين")، مواليد 1980، مفتش حرس الحدود من الفئة الثانية.
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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:10 GMT
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