مصدر: استسلام مجموعة من حرس الحدود الأوكرانية للقوات الروسية عشية عيد الميلاد
07:02 GMT 13.01.2025 (تم التحديث: 07:35 GMT 13.01.2025)
© Sputnik . Press Service of the Office of the Commissioner for Human Rights of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورتحرير 110 مواطنا روسيا من الأسر الأوكراني في صفقة تبادل أسرى، روسيا، أوكرانيا 17 أكتوبر 2022
© Sputnik . Press Service of the Office of the Commissioner for Human Rights of the Russian Federation/
تابعنا عبر
يتبع
أفاد مصدر أمني روسي لوكالة "سبوتنيك"، باستسلام مجموعة مؤلفة من 6 جنود تابعين لدائرة خدمات الحدود الأوكرانية (حرس الحدود الأوكرانية)، إذ سلمت المجموعة نفسها للقوات الروسية عشية عيد الميلاد.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "مجموعة من حرس الحدود الأوكراني استسلمت على الحدود مع مقاطعة بيلغورود على محور خاركوف؛ لقد اتخذوا الخيار الصحيح وبقوا على قيد الحياة".
وأشار المصدر إلى أن أفراد المجموعة التي سلمت نفسها إلى القوات الروسية هم:
1.صف الضابط ياروسلاف شيفيليوك (علامة النداء "شيفا")، المولود في عام 1978، مفتش خدمة الحدود من الفئة العليا.
2.الرقيب رسلان زادوروجني (علامة النداء "بيسون")، مواليد 2001، مفتش حرس الحدود من الفئة الثالثة.
3.الرقيب ألكسندر بيتشكو (علامة النداء "الدب")، مواليد 2001، مفتش حرس الحدود من الفئة الثانية.
4.العريف سيرغي غريكو (علامة النداء "الجد")، مواليد 1974، مفتش حرس الحدود من الفئة الثالثة.
5.الجندي إيفان كوتس (علامة النداء "كوتس")، مواليد 1996، مفتش حرس الحدود من الفئة الثانية.
6.الجندي كوفال (كوزنتس) أوليغ إيفانوفيتش (علامة النداء "بوبين")، مواليد 1980، مفتش حرس الحدود من الفئة الثانية.