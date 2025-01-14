https://sarabic.ae/20250114/الجيش-الروسي-يدمر-آليات-عسكرية-ويستهدف-عددا-من-الألوية-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1096783410.html

الجيش الروسي يدمر آليات عسكرية ويستهدف عددا من الألوية الأوكرانية في مقاطعة كورسك

الجيش الروسي يدمر آليات عسكرية ويستهدف عددا من الألوية الأوكرانية في مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي استهدف عددا من الألوية التابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك، ودمر عددا من الآليات العسكرية. 14.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-14T13:34+0000

2025-01-14T13:34+0000

2025-01-14T13:34+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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رصد عسكري

أخبار أوكرانيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت تشكيلات من أربعة ألوية ميكانيكية، ولواءين هجوميين محمولين جواً، ولواءً بحريا، وثلاثة ألوية دفاع إقليمي، للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا، وغويفو، وإيفاشكوفسكي، وكوريلوفكا، وليبيديفكا، ومالايا لوكنيا، وماخنوفكا، ونيكولاييفو دارينو، ونوفايا سوروتشينا، وبوغريبكي، وسفيردليكوفو، وتشيركاسكوي بوريتشنوي.وأضاف البيان أن نيران العمليات التكتيكية، والطيران، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت تجمعات القوات البشرية، والمعدات في مناطق أغرونوم، وفيكتوروفكا، وغويفو، وزاموستي، وإيفاشكوفسكي، وكوسيتسا، وكروغلينكويه، وكوريلوفكا، وليبيديفكا، ولوكنيا، ومالايا لوكنيا، وماخنوفكا، ومارتينوفكا، وميخائيلوفكا، وميرني، ونيكولسكي، ونيكولاييفو-داريينو، سفيردليكوفو، وسودجا، وتشيركاسكوي بوريتشنوي، ويوجني، بالإضافة إلى باسوفكا، بيلوفودي، فيسيلوفكا وزورافكا في مقاطعة سومي.وفي المجمل، خلال القتال في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية نحو 51900 عسكري، و303 دبابة، و229 مركبة قتالية للمشاة، و168 ناقلة جنود مدرعة، و1561 مركبة قتالية مدرعة، و1474 مركبة، و364 قطعة مدفعية، و44 نظام صواريخ متعددة، بما في ذلك 13 قاذفة صواريخ "هيمارس"، و6 قاذفات صواريخ متعددة مصنوعة في الولايات المتحدة، و16 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، و8 مركبات نقل وتحميل، و93 محطة حرب إلكترونية، و14 رادار مضاد للبطاريات، و4 رادارات للدفاع الجوي، و30 وحدة هندسية، بما في ذلك 15 مركبة هندسية لإزالة الألغام، ووحدة لإزالة الألغام "يو أر-77"، بالإضافة إلى 8 مركبات مدرعة للإصلاح.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.لحظة رفع العلم الروسي في مدينة كوراخوفو بعد تحريرها... فيديوزيلينسكي يصف محور كراسنوارميسك بأنه الأصعب بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية

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https://sarabic.ae/20250112/الجيش-الروسي-يستهدف-عددا-من-الألوية-الأوكرانية-ويدمر-آليات-عسكرية-في-مقاطعة-كورسك-1096716081.html

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا