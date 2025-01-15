https://sarabic.ae/20250115/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-أوكراينكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1096802681.html

القوات الروسية تحرر بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تحرير قوات "المركز" التابعة لها، بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 15.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-15T09:21+0000

2025-01-15T09:21+0000

2025-01-15T10:11+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وقالت الوزارة في بيان لها: "نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة، حررت وحدات من مجموعة قوات المركز، قرية أوكرينكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".وجاء في البيان: "استهدفت قوات المركز، القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك أحد تجمعات "الفيلق الأجنبي"، في مناطق شيربينوفكا، وشيفتشينكو، ودزيرجينسك، سلافيانكا، ونوفوفاسيلفكا، وتاراسوفكا، وبارانوفكا، وفوزدفيزينكا، وبتروفكا، وليسوفكا، وبتروبافلوفكا، ونوفويليزافيتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر العدو أكثر من 560 جنديًا، ودبابة ليوبارد ألمانية الصنع وأربع مركبات قتالية مدرعة وست مركبات وست قطع مدفعية.كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات تجمع قوات "الجنوب" الروسية عززت مواقعها التكتيكية، لافتة إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 230 عسكريًا إضافة إلى معدات عسكرية خلال الـ 24 ساعة الماضية.وجاء في البيان: "عززت وحدات تجمع قوات "الجنوب" مواقعها واستهدفت أفراد تشكيلات 3 ألوية هجومية ميكانيكية وهجومية وجبلية تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق بلدات زفانوفكا وسلافيانسك ونيكولايفكا وسيفيرسك، يانتارنويه، فيرخنيكامينسكوي، بيريزدنويه، داتشنويه، سوخي يالي وتشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية".كما استهدفت وحدات من تجمع قوات "دنيبر" أفراد ومعدات للواء الميكانيكي ولواءين لخفر السواحل تابعين للقوات الأوكرانية، ولواء الدفاع الإقليمي ولواء الحرس الوطني في مناطق بلدات شيرباكي وبلاكيتنويه وأوريخوف ونوفوبوكروفكا في مقاطعة زابوروجيه، ودنيبروفسكويه وأنتونوفكا ونيكولسكويه وإيفانوفكا في مقاطعة خيرسون".وحول التقدم في منطقة مسؤولية قوات "الشرق"، قال البيان: "تواصل وحدات تجمع قوات الشرق الروسية تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت أفراد ومعدات 3 ألوية ميكانيكية، ولواء هجوم جوي، من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق مستوطنات كونستانتينوفكا، ونوفي كومار، ونوفوسيلكا، ورازليف، وفريميفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية "كما عززت وحدات من تجمع قوات "الغرب" مواقعها واستهدفت أفراد ومعدات 3 ألوية ميكانيكية تابعة للقوات الأوكرانية، ولواءين للدفاع المحلي، في مناطق بلدات "دوفوريتشنايا، زابادنويي، زاغورويكوفكا، بودولي، بتروفبافلوفكا، وزاغريزوفو، و لوزوفايا في مقاطعة خاركوف إيفانوغكا وتورسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما استهدفت وحدات من مجموعة قوات الشمال على محور خاركوف، تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ديرجاتشي وتسيركوني وفولشانسك في مقاطعة خاركوف.واختتم البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي قنبلتين موجهتين من طراز "هامر"، فرنسيتي الصنع، و 10 صواريخ هيمارس أمريكية الصنع، و85 طائرة مسيرة.العملية العسكرية الروسية الخاصةخبير بريطاني: تعبئة الأوكرانيين تحت 25 عاما لن يغير شيئا على الجبهة

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