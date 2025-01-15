https://sarabic.ae/20250115/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-أوكراينكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1096802681.html
القوات الروسية تحرر بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تحرير قوات "المركز" التابعة لها، بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T09:21+0000
2025-01-15T09:21+0000
2025-01-15T10:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/19/1084446178_0:145:3121:1901_1920x0_80_0_0_cafceb3522730ab1ec8a0fbb33602966.jpg
وقالت الوزارة في بيان لها: "نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة، حررت وحدات من مجموعة قوات المركز، قرية أوكرينكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".وجاء في البيان: "استهدفت قوات المركز، القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك أحد تجمعات "الفيلق الأجنبي"، في مناطق شيربينوفكا، وشيفتشينكو، ودزيرجينسك، سلافيانكا، ونوفوفاسيلفكا، وتاراسوفكا، وبارانوفكا، وفوزدفيزينكا، وبتروفكا، وليسوفكا، وبتروبافلوفكا، ونوفويليزافيتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر العدو أكثر من 560 جنديًا، ودبابة ليوبارد ألمانية الصنع وأربع مركبات قتالية مدرعة وست مركبات وست قطع مدفعية.كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات تجمع قوات "الجنوب" الروسية عززت مواقعها التكتيكية، لافتة إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 230 عسكريًا إضافة إلى معدات عسكرية خلال الـ 24 ساعة الماضية.وجاء في البيان: "عززت وحدات تجمع قوات "الجنوب" مواقعها واستهدفت أفراد تشكيلات 3 ألوية هجومية ميكانيكية وهجومية وجبلية تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق بلدات زفانوفكا وسلافيانسك ونيكولايفكا وسيفيرسك، يانتارنويه، فيرخنيكامينسكوي، بيريزدنويه، داتشنويه، سوخي يالي وتشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية".كما استهدفت وحدات من تجمع قوات "دنيبر" أفراد ومعدات للواء الميكانيكي ولواءين لخفر السواحل تابعين للقوات الأوكرانية، ولواء الدفاع الإقليمي ولواء الحرس الوطني في مناطق بلدات شيرباكي وبلاكيتنويه وأوريخوف ونوفوبوكروفكا في مقاطعة زابوروجيه، ودنيبروفسكويه وأنتونوفكا ونيكولسكويه وإيفانوفكا في مقاطعة خيرسون".وحول التقدم في منطقة مسؤولية قوات "الشرق"، قال البيان: "تواصل وحدات تجمع قوات الشرق الروسية تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت أفراد ومعدات 3 ألوية ميكانيكية، ولواء هجوم جوي، من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق مستوطنات كونستانتينوفكا، ونوفي كومار، ونوفوسيلكا، ورازليف، وفريميفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية "كما عززت وحدات من تجمع قوات "الغرب" مواقعها واستهدفت أفراد ومعدات 3 ألوية ميكانيكية تابعة للقوات الأوكرانية، ولواءين للدفاع المحلي، في مناطق بلدات "دوفوريتشنايا، زابادنويي، زاغورويكوفكا، بودولي، بتروفبافلوفكا، وزاغريزوفو، و لوزوفايا في مقاطعة خاركوف إيفانوغكا وتورسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما استهدفت وحدات من مجموعة قوات الشمال على محور خاركوف، تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ديرجاتشي وتسيركوني وفولشانسك في مقاطعة خاركوف.واختتم البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي قنبلتين موجهتين من طراز "هامر"، فرنسيتي الصنع، و 10 صواريخ هيمارس أمريكية الصنع، و85 طائرة مسيرة.العملية العسكرية الروسية الخاصةخبير بريطاني: تعبئة الأوكرانيين تحت 25 عاما لن يغير شيئا على الجبهة
https://sarabic.ae/20250115/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-3-طائرات-أوكرانية-مسيرة-فوق-مقاطعتي-بيلغورود-وتامبوف-خلال-الليل-1096796829.html
https://sarabic.ae/20250115/أسير-أوكراني-يكشف-عن-فساد-كبير-في-صفوف-الجيش-الأوكراني-1096798365.html
https://sarabic.ae/20250115/خبير-روسيا-تدير-العملية-العسكرية-بفعالية-وزيلينسكي-لن-يجرؤ-على-استهدافها-في-عهد-ترامب-1096798020.html
https://sarabic.ae/20250115/الأمن-الروسي-استخبارات-كييف-وعدت-عسكريين-روس-بمليون-دولار-مقابل-ترك-مواقعهم-في-غورلوفكا--1096799281.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/19/1084446178_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_e8dede70d204f06da7b61d869179134e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تحرر بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:21 GMT 15.01.2025 (تم التحديث: 10:11 GMT 15.01.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تحرير قوات "المركز" التابعة لها، بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة، حررت وحدات من مجموعة قوات المركز، قرية أوكرينكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
وجاء في البيان: "استهدفت قوات المركز، القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك أحد تجمعات "الفيلق الأجنبي"، في مناطق شيربينوفكا، وشيفتشينكو، ودزيرجينسك، سلافيانكا، ونوفوفاسيلفكا، وتاراسوفكا، وبارانوفكا، وفوزدفيزينكا، وبتروفكا، وليسوفكا، وبتروبافلوفكا، ونوفويليزافيتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر العدو أكثر من 560 جنديًا، ودبابة ليوبارد ألمانية الصنع وأربع مركبات قتالية مدرعة وست مركبات وست قطع مدفعية.
كما شنت القوات المسلحة الروسية، صبيحة اليوم الأربعاء، ضربة واسعة النطاق، بأسلحة متناهية الدقة، وطائرات دون طيار، على منشآت البنية التحتية الحيوية للغاز والطاقة، التي تضمن تشغيل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، وتم تحقيق هدف الضربة، بإصابة جميع الأهداف المحددة.
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات تجمع قوات "الجنوب" الروسية عززت مواقعها التكتيكية، لافتة إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 230 عسكريًا إضافة إلى معدات عسكرية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وجاء في البيان: "عززت وحدات تجمع قوات "الجنوب" مواقعها واستهدفت أفراد تشكيلات 3 ألوية هجومية ميكانيكية وهجومية وجبلية تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق بلدات زفانوفكا وسلافيانسك ونيكولايفكا وسيفيرسك، يانتارنويه، فيرخنيكامينسكوي، بيريزدنويه، داتشنويه، سوخي يالي وتشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية".
خسائر العدو بلغت نحو 230 عسكريًا ودبابة و3مركبات مدرعة قتالية و4 شاحنات صغيرة و4 قطع مدفعية، كما تم تدمير مستودع للذخيرة.
كما استهدفت وحدات من تجمع قوات "دنيبر" أفراد ومعدات للواء الميكانيكي ولواءين لخفر السواحل تابعين للقوات الأوكرانية، ولواء الدفاع الإقليمي ولواء الحرس الوطني في مناطق بلدات شيرباكي وبلاكيتنويه وأوريخوف ونوفوبوكروفكا في مقاطعة زابوروجيه، ودنيبروفسكويه وأنتونوفكا ونيكولسكويه وإيفانوفكا في مقاطعة خيرسون".
وأضاف التقرير أن خسائر العدو بلغت نحو 95 عسكريا و13 سيارة ومدفعين ميدانيين.
وحول التقدم في منطقة مسؤولية قوات "الشرق"، قال البيان: "تواصل وحدات تجمع قوات الشرق الروسية تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت أفراد ومعدات 3 ألوية ميكانيكية، ولواء هجوم جوي، من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق مستوطنات كونستانتينوفكا، ونوفي كومار، ونوفوسيلكا، ورازليف، وفريميفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية "
خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 200 عسكري، ومركبتين قتاليتين مصفحتين، و8 سيارات، ومدفع ذاتي الحركة "بوغدانكا"، وكذلك تدمير مستودع ذخيرة ميداني.
كما عززت وحدات من تجمع قوات "الغرب" مواقعها واستهدفت أفراد ومعدات 3 ألوية ميكانيكية تابعة للقوات الأوكرانية، ولواءين للدفاع المحلي، في مناطق بلدات "دوفوريتشنايا، زابادنويي، زاغورويكوفكا، بودولي، بتروفبافلوفكا، وزاغريزوفو، و لوزوفايا في مقاطعة خاركوف إيفانوغكا وتورسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
خسائر العدو بلغت نحو 460 عسكريًا وناقلتي جند مدرعتين من طراز "إم 113" و13 شاحنة صغيرة و5 قطع مدفعية ومستودعين للذخيرة، إضافة لمحطة حرب إلكترونية.
كما استهدفت وحدات من مجموعة قوات الشمال على محور خاركوف، تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ديرجاتشي وتسيركوني وفولشانسك في مقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 30 عسكريًا، وست مركبات، وراجمة صواريخ "غراد"، وثلاث قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك منصة مدفعية ذاتية الحركة أمريكية الصنع من طراز بالادين، كما تدمير مستودعين للذخيرة.
واختتم البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي قنبلتين موجهتين من طراز "هامر"، فرنسيتي الصنع، و 10 صواريخ هيمارس أمريكية الصنع، و85 طائرة مسيرة.