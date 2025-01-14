خبير بريطاني: تعبئة الأوكرانيين تحت 25 عاما لن يغير شيئا على الجبهة

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
تقرير جولة قبل الظهر من الاستشارات
13:16 GMT
4 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اجتماع ترامب وبوتين مهم لحل الملفات العربية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
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البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:44 GMT
17 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة تتبع نهجا لضرب أسواق الطاقة للإضرار بروسيا
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لماذا يربط الغرب تخفيف العقوبات عن سوريا بالمسار السياسي؟
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مساحة حرة
محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي".. إلى أي مدى يهدد أمن الطاقة لدول أوروبا؟
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250114/خبير-بريطاني-تعبئة-الأوكرانيين-تحت-25-عاما-لن-يغير-شيئا-على-الجبهة--1096789765.html
خبير بريطاني: تعبئة الأوكرانيين تحت 25 عاما لن يغير شيئا على الجبهة
خبير بريطاني: تعبئة الأوكرانيين تحت 25 عاما لن يغير شيئا على الجبهة
سبوتنيك عربي
أكد المحلل العسكري البريطاني، ألكسندر ميركوريس، أن خفض سن التعبئة الذي تتوقعه الولايات المتحدة الأمريكية من أوكرانيا لن يساعد في تغيير الوضع على خط المواجهة،... 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T16:09+0000
2025-01-14T16:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ميركوريس خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "سيؤدي كل هذا إلى موت عدد هائل من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 و20 عامًا دون أي سبب على الإطلاق".وقال: "أي شخص ينظر إلى هذا الأمر بجدية يدرك أن روسيا أصبحت الآن قوية للغاية، الأمر ببساطة هو المزيد من الضحايا على خطوط المواجهة دون أي غرض على الإطلاق، وهذا لن يؤدي إلى استقرار خطوط المواجهة، ولا يمكن أن يتم استقرارها".وفي وقت سابق، أشار مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى أن أوكرانيا ستضطر في نهاية المطاف إلى اتخاذ قرار بشأن خفض سن التعبئة إلى 18 عاما.وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية، فلاديمير زيلينسكي، بخفض سن التعبئة بشكل عاجل إلى 18 عامًا؛ وقد أعدت كييف بالفعل هذا القرار وستتخذه في المستقبل القريب، حسبما أفاد جهاز المخابرات الخارجية الروسية في 3 يناير/كانون الثاني.مصدر: استسلام مجموعة من حرس الحدود الأوكراني للقوات الروسية عشية عيد الميلادتحمل 3 أنظمة دفاع جوي... مركبة روسية متعددة المهام بقدرات خارقة
https://sarabic.ae/20250113/البيت-الأبيض-يتعين-على-أوكرانيا-خفض-سن-التعبئة-العامة-1096757561.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

خبير بريطاني: تعبئة الأوكرانيين تحت 25 عاما لن يغير شيئا على الجبهة

16:09 GMT 14.01.2025
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية فرق الاستجابة السريعة المتنقلة لحماية ومواجهة هجمات الطائرات من دون طيار التي يشنها المسلحون الأوكرانيون
القوات المسلحة الروسية فرق الاستجابة السريعة المتنقلة لحماية ومواجهة هجمات الطائرات من دون طيار التي يشنها المسلحون الأوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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تابعنا عبر
أكد المحلل العسكري البريطاني، ألكسندر ميركوريس، أن خفض سن التعبئة الذي تتوقعه الولايات المتحدة الأمريكية من أوكرانيا لن يساعد في تغيير الوضع على خط المواجهة، لأن القوات الروسية أقوى بكثير.
وقال ميركوريس خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "سيؤدي كل هذا إلى موت عدد هائل من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 و20 عامًا دون أي سبب على الإطلاق".

وأوضح أن أوكرانيا ليس لديها الوقت لتدريب المجندين الشباب إلى المستوى المطلوب.

وقال: "أي شخص ينظر إلى هذا الأمر بجدية يدرك أن روسيا أصبحت الآن قوية للغاية، الأمر ببساطة هو المزيد من الضحايا على خطوط المواجهة دون أي غرض على الإطلاق، وهذا لن يؤدي إلى استقرار خطوط المواجهة، ولا يمكن أن يتم استقرارها".
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البيت الأبيض: يتعين على أوكرانيا خفض سن التعبئة العامة
أمس, 16:31 GMT
وفي وقت سابق، أشار مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى أن أوكرانيا ستضطر في نهاية المطاف إلى اتخاذ قرار بشأن خفض سن التعبئة إلى 18 عاما.
وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية، فلاديمير زيلينسكي، بخفض سن التعبئة بشكل عاجل إلى 18 عامًا؛ وقد أعدت كييف بالفعل هذا القرار وستتخذه في المستقبل القريب، حسبما أفاد جهاز المخابرات الخارجية الروسية في 3 يناير/كانون الثاني.
مصدر: استسلام مجموعة من حرس الحدود الأوكراني للقوات الروسية عشية عيد الميلاد
تحمل 3 أنظمة دفاع جوي... مركبة روسية متعددة المهام بقدرات خارقة
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