https://sarabic.ae/20250114/خبير-بريطاني-تعبئة-الأوكرانيين-تحت-25-عاما-لن-يغير-شيئا-على-الجبهة--1096789765.html
خبير بريطاني: تعبئة الأوكرانيين تحت 25 عاما لن يغير شيئا على الجبهة
خبير بريطاني: تعبئة الأوكرانيين تحت 25 عاما لن يغير شيئا على الجبهة
سبوتنيك عربي
أكد المحلل العسكري البريطاني، ألكسندر ميركوريس، أن خفض سن التعبئة الذي تتوقعه الولايات المتحدة الأمريكية من أوكرانيا لن يساعد في تغيير الوضع على خط المواجهة،... 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T16:09+0000
2025-01-14T16:09+0000
2025-01-14T16:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ميركوريس خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "سيؤدي كل هذا إلى موت عدد هائل من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 و20 عامًا دون أي سبب على الإطلاق".وقال: "أي شخص ينظر إلى هذا الأمر بجدية يدرك أن روسيا أصبحت الآن قوية للغاية، الأمر ببساطة هو المزيد من الضحايا على خطوط المواجهة دون أي غرض على الإطلاق، وهذا لن يؤدي إلى استقرار خطوط المواجهة، ولا يمكن أن يتم استقرارها".وفي وقت سابق، أشار مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى أن أوكرانيا ستضطر في نهاية المطاف إلى اتخاذ قرار بشأن خفض سن التعبئة إلى 18 عاما.وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية، فلاديمير زيلينسكي، بخفض سن التعبئة بشكل عاجل إلى 18 عامًا؛ وقد أعدت كييف بالفعل هذا القرار وستتخذه في المستقبل القريب، حسبما أفاد جهاز المخابرات الخارجية الروسية في 3 يناير/كانون الثاني.مصدر: استسلام مجموعة من حرس الحدود الأوكراني للقوات الروسية عشية عيد الميلادتحمل 3 أنظمة دفاع جوي... مركبة روسية متعددة المهام بقدرات خارقة
https://sarabic.ae/20250113/البيت-الأبيض-يتعين-على-أوكرانيا-خفض-سن-التعبئة-العامة-1096757561.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
خبير بريطاني: تعبئة الأوكرانيين تحت 25 عاما لن يغير شيئا على الجبهة
أكد المحلل العسكري البريطاني، ألكسندر ميركوريس، أن خفض سن التعبئة الذي تتوقعه الولايات المتحدة الأمريكية من أوكرانيا لن يساعد في تغيير الوضع على خط المواجهة، لأن القوات الروسية أقوى بكثير.
وقال ميركوريس خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "سيؤدي كل هذا إلى موت عدد هائل من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 و20 عامًا دون أي سبب على الإطلاق".
وأوضح أن أوكرانيا ليس لديها الوقت لتدريب المجندين الشباب إلى المستوى المطلوب.
وقال: "أي شخص ينظر إلى هذا الأمر بجدية يدرك أن روسيا أصبحت الآن قوية للغاية، الأمر ببساطة هو المزيد من الضحايا على خطوط المواجهة دون أي غرض على الإطلاق، وهذا لن يؤدي إلى استقرار خطوط المواجهة، ولا يمكن أن يتم استقرارها".
وفي وقت سابق، أشار مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى أن أوكرانيا ستضطر في نهاية المطاف إلى اتخاذ قرار بشأن خفض سن التعبئة إلى 18 عاما.
وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية، فلاديمير زيلينسكي، بخفض سن التعبئة بشكل عاجل إلى 18 عامًا؛ وقد أعدت كييف بالفعل هذا القرار وستتخذه في المستقبل القريب، حسبما أفاد جهاز المخابرات الخارجية الروسية في 3 يناير/كانون الثاني.