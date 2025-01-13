https://sarabic.ae/20250113/البيت-الأبيض-يتعين-على-أوكرانيا-خفض-سن-التعبئة-العامة-1096757561.html
البيت الأبيض: يتعين على أوكرانيا خفض سن التعبئة العامة
البيت الأبيض: يتعين على أوكرانيا خفض سن التعبئة العامة
سبوتنيك عربي
أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الاثنين، أن أوكرانيا ستضطر في نهاية المطاف إلى اتخاذ قرار بشأن خفض سن التعبئة إلى 18 عاما. 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T16:31+0000
2025-01-13T16:31+0000
2025-01-13T16:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وقال خلال مقابلة: "في نهاية المطاف هذا قرار سيادي (خفض سن التجنيد إلى 18 عاما) ويتعين على أوكرانيا اتخاذه، لكننا كنا واضحين للغاية، بما في ذلك في المجال العام، أن القوى العاملة تشكل مصدر قلق حاد وأن أوكرانيا بحاجة إلى معالجة ذلك".وأضاف أن الإدارة الأمريكية الحالية أبلغت فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بهذه المشكلة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مصدر: استسلام مجموعة من حرس الحدود الأوكراني للقوات الروسية عشية عيد الميلادتحمل 3 أنظمة دفاع جوي... مركبة روسية متعددة المهام بقدرات خارقة
https://sarabic.ae/20250111/بايدن-أتوقع-أن-يواجه-ترامب-معارضة-في-الكونغرس-إذا-غير-موقفه-من-أوكرانيا-1096670387.html
https://sarabic.ae/20250113/القوات-الروسية-تكبد-نظام-كييف-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-1096746690.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
البيت الأبيض: يتعين على أوكرانيا خفض سن التعبئة العامة
أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الاثنين، أن أوكرانيا ستضطر في نهاية المطاف إلى اتخاذ قرار بشأن خفض سن التعبئة إلى 18 عاما.
وقال خلال مقابلة: "في نهاية المطاف هذا قرار سيادي (خفض سن التجنيد إلى 18 عاما) ويتعين على أوكرانيا اتخاذه، لكننا كنا واضحين للغاية، بما في ذلك في المجال العام، أن القوى العاملة تشكل مصدر قلق حاد وأن أوكرانيا بحاجة إلى معالجة ذلك".
وأضاف أن "النقص في القوى العاملة في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية تزايد طوال الصراع الأوكراني، وأصبح حادًا بشكل خاص خلال العام الماضي".
وأضاف أن الإدارة الأمريكية الحالية أبلغت فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بهذه المشكلة.
وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية، فلاديمير زيلينسكي، بخفض سن التعبئة بشكل عاجل إلى 18 عامًا؛ وقد أعدت كييف بالفعل هذا القرار وستتخذه في المستقبل القريب، حسبما أفاد جهاز المخابرات الخارجية الروسية في 3 يناير/كانون الثاني.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.