https://sarabic.ae/20250113/البيت-الأبيض-يتعين-على-أوكرانيا-خفض-سن-التعبئة-العامة-1096757561.html

البيت الأبيض: يتعين على أوكرانيا خفض سن التعبئة العامة

البيت الأبيض: يتعين على أوكرانيا خفض سن التعبئة العامة

سبوتنيك عربي

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الاثنين، أن أوكرانيا ستضطر في نهاية المطاف إلى اتخاذ قرار بشأن خفض سن التعبئة إلى 18 عاما. 13.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-13T16:31+0000

2025-01-13T16:31+0000

2025-01-13T16:31+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

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وقال خلال مقابلة: "في نهاية المطاف هذا قرار سيادي (خفض سن التجنيد إلى 18 عاما) ويتعين على أوكرانيا اتخاذه، لكننا كنا واضحين للغاية، بما في ذلك في المجال العام، أن القوى العاملة تشكل مصدر قلق حاد وأن أوكرانيا بحاجة إلى معالجة ذلك".وأضاف أن الإدارة الأمريكية الحالية أبلغت فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بهذه المشكلة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مصدر: استسلام مجموعة من حرس الحدود الأوكراني للقوات الروسية عشية عيد الميلادتحمل 3 أنظمة دفاع جوي... مركبة روسية متعددة المهام بقدرات خارقة

https://sarabic.ae/20250111/بايدن-أتوقع-أن-يواجه-ترامب-معارضة-في-الكونغرس-إذا-غير-موقفه-من-أوكرانيا-1096670387.html

https://sarabic.ae/20250113/القوات-الروسية-تكبد-نظام-كييف-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-1096746690.html

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