https://sarabic.ae/20250113/القوات-الروسية-تكبد-نظام-كييف-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-1096746690.html

القوات الروسية تكبد نظام كييف خسائر جسيمة على محور كورسك

القوات الروسية تكبد نظام كييف خسائر جسيمة على محور كورسك

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة. 13.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-13T11:08+0000

2025-01-13T11:08+0000

2025-01-13T11:27+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103689/32/1036893291_0:118:2274:1397_1920x0_80_0_0_b4222d5b9d6eb9fcf42b0f2edc23a8fa.jpg

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية، مستهدفةً من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا وجونشاروفكا وجويفو وكوسيتسا، وكوباتكين، وكوريلوفكا، وليبيديفكا، ومالايا لوكنيا، وماخنوفكا، ونيكولايفكا، ونيكولاييفو دارينو، ونوفايا سوروتشينا، وبوغريبكي، وسفيردليكوفو وتشيركاسكوي بوريتشنوي، كما تم صد 5 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال النهار، نحو 230 عسكريًا، و3 دبابات، ومركبة قتالية للمشاة، و6 مركبات قتالية مدرعة، و7 سيارات، و4 وحدات مدفعية ذاتية الدفع، ومدفعي هاون، ومحطة حرب إلكترونية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مصدر: استسلام مجموعة من حرس الحدود الأوكراني للقوات الروسية عشية عيد الميلادتحمل 3 أنظمة دفاع جوي... مركبة روسية متعددة المهام بقدرات خارقة

https://sarabic.ae/20250113/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بيستشانويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1096743917.html

https://sarabic.ae/20250111/الرئيس-السلوفاكي-لن-نوافق-أبدا-على-إرسال-جيش-بلادنا-كجزء-من-الناتو-إلى-أوكرانيا-1096692584.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا