https://sarabic.ae/20250113/القوات-الروسية-تكبد-نظام-كييف-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-1096746690.html
القوات الروسية تكبد نظام كييف خسائر جسيمة على محور كورسك
القوات الروسية تكبد نظام كييف خسائر جسيمة على محور كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة. 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T11:08+0000
2025-01-13T11:08+0000
2025-01-13T11:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية، مستهدفةً من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا وجونشاروفكا وجويفو وكوسيتسا، وكوباتكين، وكوريلوفكا، وليبيديفكا، ومالايا لوكنيا، وماخنوفكا، ونيكولايفكا، ونيكولاييفو دارينو، ونوفايا سوروتشينا، وبوغريبكي، وسفيردليكوفو وتشيركاسكوي بوريتشنوي، كما تم صد 5 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال النهار، نحو 230 عسكريًا، و3 دبابات، ومركبة قتالية للمشاة، و6 مركبات قتالية مدرعة، و7 سيارات، و4 وحدات مدفعية ذاتية الدفع، ومدفعي هاون، ومحطة حرب إلكترونية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مصدر: استسلام مجموعة من حرس الحدود الأوكراني للقوات الروسية عشية عيد الميلادتحمل 3 أنظمة دفاع جوي... مركبة روسية متعددة المهام بقدرات خارقة
https://sarabic.ae/20250113/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بيستشانويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1096743917.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تكبد نظام كييف خسائر جسيمة على محور كورسك
11:08 GMT 13.01.2025 (تم التحديث: 11:27 GMT 13.01.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية، مستهدفةً من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا وجونشاروفكا وجويفو وكوسيتسا، وكوباتكين، وكوريلوفكا، وليبيديفكا، ومالايا لوكنيا، وماخنوفكا، ونيكولايفكا، ونيكولاييفو دارينو، ونوفايا سوروتشينا، وبوغريبكي، وسفيردليكوفو وتشيركاسكوي بوريتشنوي، كما تم صد 5 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية".
وأضاف البيان: "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في مقاطعة سومي".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال النهار، نحو 230 عسكريًا، و3 دبابات، ومركبة قتالية للمشاة، و6 مركبات قتالية مدرعة، و7 سيارات، و4 وحدات مدفعية ذاتية الدفع، ومدفعي هاون، ومحطة حرب إلكترونية.
وأوضح البيان أن "مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت نحو 51430 عسكريا، و300 دبابة و229 مركبة مشاة قتالية و166 ناقلة جند مدرعة و1539 مركبة قتالية مصفحة و1456 سيارة و358 مدفعا ميدانيا، و44 راجمة صواريخ من بينها 13 راجمة من طراز "هيمارس" و6 راجمات من طراز "ميلرز" أمريكية الصنع، و16 قاذفة لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات و8 سيارات للنقل والتذخير و93 محطة حرب إلكترونية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.