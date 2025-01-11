https://sarabic.ae/20250111/الرئيس-السلوفاكي-لن-نوافق-أبدا-على-إرسال-جيش-بلادنا-كجزء-من-الناتو-إلى-أوكرانيا-1096692584.html

الرئيس السلوفاكي: لن نوافق أبدا على إرسال جيش بلادنا كجزء من الناتو إلى أوكرانيا

الرئيس السلوفاكي: لن نوافق أبدا على إرسال جيش بلادنا كجزء من الناتو إلى أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس السلوفاكي بيتر بيليغريني، أن سلوفاكيا لن توافق أبدا على فكرة إرسال قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا، لأن ذلك من شأنه أن يثير صراعا عالميا. 11.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-11T16:46+0000

2025-01-11T16:46+0000

2025-01-11T16:46+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف بيليغريني في حوار تلفزيوني، اليوم السبت: "لن نوافق أو نسمح أبدا بإرسال الجيش السلوفاكي كجزء من حلف شمال الأطلسي للقتال على الجبهة الأوكرانية ضد روسيا".وفي 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أكد رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، أن فلاديمير زيلينسكي، يرفض أي إمكانية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، على الرغم من حقيقة أن كييف تخسر في الصراع.وقال فيتسو، خلال مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "سيداتي وسادتي، يجب أن أقول هذا، السيد زيلينسكي، يرفض تماما أي نوع من الهدنة، لديه فكرة أنه يجب عليه أولًا الحصول على كل شيء في العالم، وبعد ذلك ربما يتحدث عن نوع من الهدنة".وصرح الرئيس بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تفاقم حياة الملايين من الناس. وفي الدول الغربية نفسها، تم التعبير مراراً وتكراراً عن آراء مفادها أن العقوبات ذضد روسيا غير فعالة.

https://sarabic.ae/20250111/الخارجية-الروسية-حول-العقوبات-الأمريكية-الجديدة-إجراءات-واشنطن-العدائية-لن-تمر-دون-رد-1096689971.html

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