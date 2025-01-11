https://sarabic.ae/20250111/الرئيس-السلوفاكي-لن-نوافق-أبدا-على-إرسال-جيش-بلادنا-كجزء-من-الناتو-إلى-أوكرانيا-1096692584.html
الرئيس السلوفاكي: لن نوافق أبدا على إرسال جيش بلادنا كجزء من الناتو إلى أوكرانيا
الرئيس السلوفاكي: لن نوافق أبدا على إرسال جيش بلادنا كجزء من الناتو إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس السلوفاكي بيتر بيليغريني، أن سلوفاكيا لن توافق أبدا على فكرة إرسال قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا، لأن ذلك من شأنه أن يثير صراعا عالميا. 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T16:46+0000
2025-01-11T16:46+0000
2025-01-11T16:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف بيليغريني في حوار تلفزيوني، اليوم السبت: "لن نوافق أو نسمح أبدا بإرسال الجيش السلوفاكي كجزء من حلف شمال الأطلسي للقتال على الجبهة الأوكرانية ضد روسيا".وفي 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أكد رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، أن فلاديمير زيلينسكي، يرفض أي إمكانية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، على الرغم من حقيقة أن كييف تخسر في الصراع.وقال فيتسو، خلال مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "سيداتي وسادتي، يجب أن أقول هذا، السيد زيلينسكي، يرفض تماما أي نوع من الهدنة، لديه فكرة أنه يجب عليه أولًا الحصول على كل شيء في العالم، وبعد ذلك ربما يتحدث عن نوع من الهدنة".وصرح الرئيس بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تفاقم حياة الملايين من الناس. وفي الدول الغربية نفسها، تم التعبير مراراً وتكراراً عن آراء مفادها أن العقوبات ذضد روسيا غير فعالة.
https://sarabic.ae/20250111/الخارجية-الروسية-حول-العقوبات-الأمريكية-الجديدة-إجراءات-واشنطن-العدائية-لن-تمر-دون-رد-1096689971.html
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روسيا
الرئيس السلوفاكي: لن نوافق أبدا على إرسال جيش بلادنا كجزء من الناتو إلى أوكرانيا
صرح الرئيس السلوفاكي بيتر بيليغريني، أن سلوفاكيا لن توافق أبدا على فكرة إرسال قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا، لأن ذلك من شأنه أن يثير صراعا عالميا.
وأضاف بيليغريني في حوار تلفزيوني، اليوم السبت: "لن نوافق أو نسمح أبدا بإرسال الجيش السلوفاكي كجزء من حلف شمال الأطلسي للقتال على الجبهة الأوكرانية ضد روسيا".
ووفقا له، فإن إرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا، من شأنه أن يثير الحرب العالمية الثالثة.
وفي 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أكد رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، أن فلاديمير زيلينسكي، يرفض أي إمكانية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، على الرغم من حقيقة أن كييف تخسر في الصراع.
وقال فيتسو، خلال مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "سيداتي وسادتي، يجب أن أقول هذا، السيد زيلينسكي، يرفض تماما أي نوع من الهدنة، لديه فكرة أنه يجب عليه أولًا الحصول على كل شيء في العالم، وبعد ذلك ربما يتحدث عن نوع من الهدنة".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أشار في وقت سابق، إلى أن عضوية أوكرانيا المحتملة في حلف شمال الأطلسي تشكل تهديدا لأمن روسيا، وأكد أن مخاطر انضمام كييف إلى الحلف كانت أحد أسباب بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وصرح الرئيس بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تفاقم حياة الملايين من الناس. وفي الدول الغربية نفسها، تم التعبير مراراً وتكراراً عن آراء مفادها أن العقوبات ذضد روسيا غير فعالة.