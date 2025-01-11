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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250111/الخارجية-الروسية-حول-العقوبات-الأمريكية-الجديدة-إجراءات-واشنطن-العدائية-لن-تمر-دون-رد-1096689971.html
الخارجية الروسية حول العقوبات الأمريكية الجديدة: إجراءات واشنطن العدائية لن تمر دون رد
الخارجية الروسية حول العقوبات الأمريكية الجديدة: إجراءات واشنطن العدائية لن تمر دون رد
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الإجراءات العدائية التي اتخذتها واشنطن، بفرضها عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي، لن تبقى دون رد. 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T15:17+0000
2025-01-11T15:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وجاء في بيان الخارجية الروسية عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "إن تصرفات واشنطن العدائية لن تمر دون رد، وسوف تؤخذ في الاعتبار عند بناء استراتيجيتنا الاقتصادية الخارجية".وأشارت الخارجية الروسية، في بيانها، أيضًا إلى أن فرض عقوبات جديدة "هو محاولة لإلحاق الضرر بالاقتصاد الروسي بطريقة أو بأخرى، حتى على حساب خطر زعزعة استقرار الأسواق العالمية، في ظل اقتراب نهاية فترة الحكم غير المشرفة للرئيس الأمريكي جو بايدن"، لافتة إلى أن "مصالح حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في أوروبا، ومصالح شعب الولايات المتحدة نفسه، يُضحى بها في هذا الصدد".وأضافت الخارجية الروسية: "بناء على ذلك، فإن الرئيس المستقبلي (دونالد ترامب)، الذي لا يملك صلاحية رفع العقوبات المذكورة دون موافقة الكونغرس، سيجد نفسه أمام أرض محروقة، بالمعنى الحرفي والمجازي".وقال كيربي، ردًا على سؤال حول ما إذا كان قد تم الاتفاق على العقوبات: "في كل مرحلة وفي كل قضية مهمة، أبقينا فريق ترامب على علم بقراراتنا، وأوضحنا ما كنا نفعله ولماذا، ودعهم يعلقون على رد فعلهم تجاه ذلك".
https://sarabic.ae/20250110/شركةروساتوم-تصف-العقوبات-الأميركية-ضد-إدارتها-بغير-المبررة-1096667809.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية الروسية حول العقوبات الأمريكية الجديدة: إجراءات واشنطن العدائية لن تمر دون رد

15:17 GMT 11.01.2025 (تم التحديث: 15:39 GMT 11.01.2025)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
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تابعنا عبر
أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الإجراءات العدائية التي اتخذتها واشنطن، بفرضها عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي، لن تبقى دون رد.
وجاء في بيان الخارجية الروسية عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "إن تصرفات واشنطن العدائية لن تمر دون رد، وسوف تؤخذ في الاعتبار عند بناء استراتيجيتنا الاقتصادية الخارجية".
وأشارت الخارجية الروسية، في بيانها، أيضًا إلى أن فرض عقوبات جديدة "هو محاولة لإلحاق الضرر بالاقتصاد الروسي بطريقة أو بأخرى، حتى على حساب خطر زعزعة استقرار الأسواق العالمية، في ظل اقتراب نهاية فترة الحكم غير المشرفة للرئيس الأمريكي جو بايدن"، لافتة إلى أن "مصالح حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في أوروبا، ومصالح شعب الولايات المتحدة نفسه، يُضحى بها في هذا الصدد".
شركة روساتوم الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شركة"روساتوم" تصف العقوبات الأميركية ضد إدارتها بغير المبررة
أمس, 19:04 GMT
وأضافت الخارجية الروسية: "بناء على ذلك، فإن الرئيس المستقبلي (دونالد ترامب)، الذي لا يملك صلاحية رفع العقوبات المذكورة دون موافقة الكونغرس، سيجد نفسه أمام أرض محروقة، بالمعنى الحرفي والمجازي".

وذكر جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، يوم أمس الجمعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أبلغت فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بقرار فرض عقوبات شاملة على قطاع الطاقة الروسي.

وقال كيربي، ردًا على سؤال حول ما إذا كان قد تم الاتفاق على العقوبات: "في كل مرحلة وفي كل قضية مهمة، أبقينا فريق ترامب على علم بقراراتنا، وأوضحنا ما كنا نفعله ولماذا، ودعهم يعلقون على رد فعلهم تجاه ذلك".
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