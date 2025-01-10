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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250110/شركةروساتوم-تصف-العقوبات-الأميركية-ضد-إدارتها-بغير-المبررة-1096667809.html
شركة"روساتوم" تصف العقوبات الأميركية ضد إدارتها بغير المبررة
شركة"روساتوم" تصف العقوبات الأميركية ضد إدارتها بغير المبررة
سبوتنيك عربي
وصفت شركة "روساتوم"، اليوم الجمعة، العقوبات الأميركية ضد إدارتها بغير المبررة وغير الشرعية مشيرة الى أنها تعتبرها عنصرا من عناصر المنافسة غير العادلة من الدول... 10.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-10T19:04+0000
2025-01-10T19:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال الشركة في بيان: "إن فرض عقوبات شخصية ضد إدارة المؤسسة الحكومية يؤكد فقط طبيعتها غير المبررة وغير المشروعة".وأضافت : "اليوم أصبحت شركة روساتوم رائدة عالميا في تصدير تكنولوجيا الطاقة النووية، وبالتالي يُنظر إلى العقوبات على أنها عنصر من عناصر المنافسة غير العادلة من جانب الدول غير الصديقة".وصرح مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة فرضت حزمة ضخمة من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي.وقال مسؤولون أميركيون خلال إحاطة صحفية خاصة: "هذه العقوبات تستهدف قطاع النفط والغاز الطبيعي المسال الروسي، وهي جزء من الالتزامات التي تعهد بها الرئيس بايدن وزعماء مجموعة السبع".ووفقا لممثلي الإدارة الأمريكية، فإن "الحزمة الجديدة من العقوبات لا تهدف فقط إلى خفض دخل روسيا من صادرات الطاقة، ولكن أيضا إلى تقليص قدرتها الإنتاجية، الأمر الذي، وفقا لواشنطن، سيجعل التحايل على العقوبات أكثر تكلفة بالنسبة لموسكو".وقال كيربي ردا على سؤال حول ما إذا كان قد تم الاتفاق على العقوبات: "في كل مرحلة وفي كل قضية مهمة، أبقينا فريق ترامب على علم بقراراتنا، وأوضحنا ما كنا نفعله ولماذا. ودعهم يعلقون على رد فعلهم تجاه ذلك".
https://sarabic.ae/20250110/البيت-الأبيض-ترامب-سيحتاج-إلى-موافقة-الكونغرس-لرفع-العقوبات-عن-روسيا-بعد-توليه-السلطة-1096665080.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

شركة"روساتوم" تصف العقوبات الأميركية ضد إدارتها بغير المبررة

19:04 GMT 10.01.2025
© Getty Images / SOPA Imagesشركة روساتوم الروسية
شركة روساتوم الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
© Getty Images / SOPA Images
تابعنا عبر
وصفت شركة "روساتوم"، اليوم الجمعة، العقوبات الأميركية ضد إدارتها بغير المبررة وغير الشرعية مشيرة الى أنها تعتبرها عنصرا من عناصر المنافسة غير العادلة من الدول غير الصديقة.
وقال الشركة في بيان: "إن فرض عقوبات شخصية ضد إدارة المؤسسة الحكومية يؤكد فقط طبيعتها غير المبررة وغير المشروعة".
وأضافت : "اليوم أصبحت شركة روساتوم رائدة عالميا في تصدير تكنولوجيا الطاقة النووية، وبالتالي يُنظر إلى العقوبات على أنها عنصر من عناصر المنافسة غير العادلة من جانب الدول غير الصديقة".

وأشارت إلى أن الشركة تكيفت مع ضغوط العقوبات ومستعدة لأي تطورات.

وصرح مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة فرضت حزمة ضخمة من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي.
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البيت الأبيض: ترامب سيحتاج إلى موافقة الكونغرس لرفع العقوبات عن روسيا بعد توليه السلطة
16:31 GMT
وقال مسؤولون أميركيون خلال إحاطة صحفية خاصة: "هذه العقوبات تستهدف قطاع النفط والغاز الطبيعي المسال الروسي، وهي جزء من الالتزامات التي تعهد بها الرئيس بايدن وزعماء مجموعة السبع".
ووفقا لممثلي الإدارة الأمريكية، فإن "الحزمة الجديدة من العقوبات لا تهدف فقط إلى خفض دخل روسيا من صادرات الطاقة، ولكن أيضا إلى تقليص قدرتها الإنتاجية، الأمر الذي، وفقا لواشنطن، سيجعل التحايل على العقوبات أكثر تكلفة بالنسبة لموسكو".
وذكر جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أبلغت فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب بقرار فرض عقوبات شاملة على قطاع الطاقة الروسي.
وقال كيربي ردا على سؤال حول ما إذا كان قد تم الاتفاق على العقوبات: "في كل مرحلة وفي كل قضية مهمة، أبقينا فريق ترامب على علم بقراراتنا، وأوضحنا ما كنا نفعله ولماذا. ودعهم يعلقون على رد فعلهم تجاه ذلك".
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции в Авдеевке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:14 GMT
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