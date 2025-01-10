https://sarabic.ae/20250110/شركةروساتوم-تصف-العقوبات-الأميركية-ضد-إدارتها-بغير-المبررة-1096667809.html

شركة"روساتوم" تصف العقوبات الأميركية ضد إدارتها بغير المبررة

شركة"روساتوم" تصف العقوبات الأميركية ضد إدارتها بغير المبررة

سبوتنيك عربي

وصفت شركة "روساتوم"، اليوم الجمعة، العقوبات الأميركية ضد إدارتها بغير المبررة وغير الشرعية مشيرة الى أنها تعتبرها عنصرا من عناصر المنافسة غير العادلة من الدول... 10.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-10T19:04+0000

2025-01-10T19:04+0000

2025-01-10T19:04+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال الشركة في بيان: "إن فرض عقوبات شخصية ضد إدارة المؤسسة الحكومية يؤكد فقط طبيعتها غير المبررة وغير المشروعة".وأضافت : "اليوم أصبحت شركة روساتوم رائدة عالميا في تصدير تكنولوجيا الطاقة النووية، وبالتالي يُنظر إلى العقوبات على أنها عنصر من عناصر المنافسة غير العادلة من جانب الدول غير الصديقة".وصرح مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة فرضت حزمة ضخمة من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي.وقال مسؤولون أميركيون خلال إحاطة صحفية خاصة: "هذه العقوبات تستهدف قطاع النفط والغاز الطبيعي المسال الروسي، وهي جزء من الالتزامات التي تعهد بها الرئيس بايدن وزعماء مجموعة السبع".ووفقا لممثلي الإدارة الأمريكية، فإن "الحزمة الجديدة من العقوبات لا تهدف فقط إلى خفض دخل روسيا من صادرات الطاقة، ولكن أيضا إلى تقليص قدرتها الإنتاجية، الأمر الذي، وفقا لواشنطن، سيجعل التحايل على العقوبات أكثر تكلفة بالنسبة لموسكو".وقال كيربي ردا على سؤال حول ما إذا كان قد تم الاتفاق على العقوبات: "في كل مرحلة وفي كل قضية مهمة، أبقينا فريق ترامب على علم بقراراتنا، وأوضحنا ما كنا نفعله ولماذا. ودعهم يعلقون على رد فعلهم تجاه ذلك".

https://sarabic.ae/20250110/البيت-الأبيض-ترامب-سيحتاج-إلى-موافقة-الكونغرس-لرفع-العقوبات-عن-روسيا-بعد-توليه-السلطة-1096665080.html

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