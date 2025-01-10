https://sarabic.ae/20250110/البيت-الأبيض-ترامب-سيحتاج-إلى-موافقة-الكونغرس-لرفع-العقوبات-عن-روسيا-بعد-توليه-السلطة-1096665080.html
البيت الأبيض: ترامب سيحتاج إلى موافقة الكونغرس لرفع العقوبات عن روسيا بعد توليه السلطة
البيت الأبيض: ترامب سيحتاج إلى موافقة الكونغرس لرفع العقوبات عن روسيا بعد توليه السلطة
سبوتنيك عربي
ذكر جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أبلغت فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب بقرار فرض... 10.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-10T16:31+0000
2025-01-10T16:31+0000
2025-01-10T16:36+0000
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وقال كيربي ردا على سؤال حول ما إذا كان قد تم الاتفاق على العقوبات: "في كل مرحلة وفي كل قضية مهمة، أبقينا فريق ترامب على علم بقراراتنا، وأوضحنا ما كنا نفعله ولماذا. ودعهم يعلقون على رد فعلهم تجاه ذلك".وصرح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات صارمة على أكثر من 200 شركة وفرد في قطاع الطاقة الروسي بالإضافة إلى 180 سفينة.وقال بلينكن: "فرضت الولايات المتحدة اليوم الجمعة عقوبات على أكثر من 200 شركة وفرد مرتبطين بقطاع الطاقة الروسي، فضلا عن أكثر من 180 سفينة".وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة غيرت سياستها المتعلقة بالعقوبات وأصبح من الممكن الآن تحميل أي شخص المسؤولية عن أي عمل سابق أو حالي مع قطاع الطاقة الروسي.وتشير وزارة الخزانة الأميركية إلى أن التغيير في السياسة، على وجه الخصوص، يهدف إلى خفض دخل روسيا من صادرات النفط.
https://sarabic.ae/20250110/واشنطن-تفرض-عقوبات-على-شركات-روسية-تعمل-في-مجال-الخدمات-النفطية-1096664443.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
البيت الأبيض: ترامب سيحتاج إلى موافقة الكونغرس لرفع العقوبات عن روسيا بعد توليه السلطة
16:31 GMT 10.01.2025 (تم التحديث: 16:36 GMT 10.01.2025)
ذكر جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أبلغت فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب بقرار فرض عقوبات شاملة على قطاع الطاقة الروسي.
وقال كيربي ردا على سؤال حول ما إذا كان قد تم الاتفاق على العقوبات: "في كل مرحلة وفي كل قضية مهمة، أبقينا فريق ترامب على علم بقراراتنا، وأوضحنا ما كنا نفعله ولماذا. ودعهم يعلقون على رد فعلهم تجاه ذلك".
وردا على سؤال عما إذا كان ترامب سيحتاج إلى موافقة الكونغرس لرفع العقوبات، أضاف المتحدث باسم البيت الأبيض: "أعتقد ذلك. هذه العقوبات هي إجراءات تنفيذية اتخذها الرئيس بايدن. سأترك الأمر للإدارة المقبلة لتقرر ما يجب فعله بعد ذلك".
وصرح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات صارمة على أكثر من 200 شركة وفرد في قطاع الطاقة الروسي بالإضافة إلى 180 سفينة.
وقال بلينكن: "فرضت الولايات المتحدة اليوم الجمعة عقوبات على أكثر من 200 شركة وفرد مرتبطين بقطاع الطاقة الروسي، فضلا عن أكثر من 180 سفينة".
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة غيرت سياستها المتعلقة بالعقوبات وأصبح من الممكن الآن تحميل أي شخص المسؤولية عن أي عمل سابق أو حالي مع قطاع الطاقة الروسي.
وجاء في بيان الوزارة "أصدرت وزيرة الخزانة جانيت يلين، بالتشاور مع وزير الخارجية أنتوني بلينكين، تصنيفًا بموجب الأمر الرئاسي رقم 14024 الذي يجيز فرض عقوبات على أي شخص، إذا ثبت تعامله سابقاً أو حالياً مع قطاع الطاقة في اقتصاد روسيا الاتحادية".
وتشير وزارة الخزانة الأميركية إلى أن التغيير في السياسة، على وجه الخصوص، يهدف إلى خفض دخل روسيا من صادرات النفط.