https://sarabic.ae/20250110/البيت-الأبيض-ترامب-سيحتاج-إلى-موافقة-الكونغرس-لرفع-العقوبات-عن-روسيا-بعد-توليه-السلطة-1096665080.html

البيت الأبيض: ترامب سيحتاج إلى موافقة الكونغرس لرفع العقوبات عن روسيا بعد توليه السلطة

البيت الأبيض: ترامب سيحتاج إلى موافقة الكونغرس لرفع العقوبات عن روسيا بعد توليه السلطة

سبوتنيك عربي

ذكر جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أبلغت فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب بقرار فرض... 10.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-10T16:31+0000

2025-01-10T16:31+0000

2025-01-10T16:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وقال كيربي ردا على سؤال حول ما إذا كان قد تم الاتفاق على العقوبات: "في كل مرحلة وفي كل قضية مهمة، أبقينا فريق ترامب على علم بقراراتنا، وأوضحنا ما كنا نفعله ولماذا. ودعهم يعلقون على رد فعلهم تجاه ذلك".وصرح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات صارمة على أكثر من 200 شركة وفرد في قطاع الطاقة الروسي بالإضافة إلى 180 سفينة.وقال بلينكن: "فرضت الولايات المتحدة اليوم الجمعة عقوبات على أكثر من 200 شركة وفرد مرتبطين بقطاع الطاقة الروسي، فضلا عن أكثر من 180 سفينة".وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة غيرت سياستها المتعلقة بالعقوبات وأصبح من الممكن الآن تحميل أي شخص المسؤولية عن أي عمل سابق أو حالي مع قطاع الطاقة الروسي.وتشير وزارة الخزانة الأميركية إلى أن التغيير في السياسة، على وجه الخصوص، يهدف إلى خفض دخل روسيا من صادرات النفط.

https://sarabic.ae/20250110/واشنطن-تفرض-عقوبات-على-شركات-روسية-تعمل-في-مجال-الخدمات-النفطية-1096664443.html

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