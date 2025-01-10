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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250110/واشنطن-تفرض-عقوبات-على-شركات-روسية-تعمل-في-مجال-الخدمات-النفطية-1096664443.html
واشنطن تفرض عقوبات على شركات روسية تعمل في مجال الخدمات النفطية
واشنطن تفرض عقوبات على شركات روسية تعمل في مجال الخدمات النفطية
سبوتنيك عربي
ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أكثر من 30 شركة خدمات نفطية روسية. 10.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-10T15:41+0000
2025-01-10T15:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه " صناعة النفط الروسية مدعومة من قبل مقدمي الخدمات المتخصصة المهمة التي تمكن المنتجين من الحفاظ على تدفق النفط من آبارهم، وتوفير المعرفة الفنية والمعدات التي تسمح لمنتجي النفط بالوصول إلى الاحتياطيات الصعبة ... الإجراء المتخذ اليوم يفرض عقوبات على أكثر من 30 دولة شركات الخدمات النفطية الروسية."وفي الوقت نفسه، فإن إدارة بايدن المنتهية ولايتها واثقة من أن الإجراءات الجديدة توفر لفريق ترامب "نفوذاً كبيراً لتحقيق سلام عادل ودائم" في أوكرانيا.وأوضح المسؤولون أن سلسلة الإجراءات كانت متسقة مع الخطوات التي أعلنها بعض الجمهوريين، بما في ذلك مستشار الأمن القومي القادم.وأشار رئيس "روسنفط" إلى أنه في الماضي التاريخي لم يكن من المعتاد عمومًا إخفاء الدوافع الاقتصادية للحروب. وقال: "إن غزو طرق التجارة والغنائم العسكرية، وحملات العبيد والذهب والتوابل، في النهاية، كل الحروب الاستعمارية هي سرقة صريحة استمرت لمئات السنين، على الرغم من أنها تمت تغطيتها حتى ذلك الحين بمهمة دينية أو حضارية. وأشار إلى أن الأزتيك والمايا والإنكا يعرفون ذلك جيدًا.
https://sarabic.ae/20250110/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-على-محور-كورسك-1096653564.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن تفرض عقوبات على شركات روسية تعمل في مجال الخدمات النفطية

15:41 GMT 10.01.2025 (تم التحديث: 15:44 GMT 10.01.2025)
© Photo / unsplash/Nils Huenerfuerstالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
© Photo / unsplash/Nils Huenerfuerst
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ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أكثر من 30 شركة خدمات نفطية روسية.
وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه " صناعة النفط الروسية مدعومة من قبل مقدمي الخدمات المتخصصة المهمة التي تمكن المنتجين من الحفاظ على تدفق النفط من آبارهم، وتوفير المعرفة الفنية والمعدات التي تسمح لمنتجي النفط بالوصول إلى الاحتياطيات الصعبة ... الإجراء المتخذ اليوم يفرض عقوبات على أكثر من 30 دولة شركات الخدمات النفطية الروسية."
وقال ممثلون كبار للإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها إن الولايات المتحدة تدرك أن فرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي يرتبط بالوضع المناسب في السوق المحلية الأمريكية، بما في ذلك ارتفاع أحجام الإنتاج وزيادة المعروض من موارد الطاقة.
وفي الوقت نفسه، فإن إدارة بايدن المنتهية ولايتها واثقة من أن الإجراءات الجديدة توفر لفريق ترامب "نفوذاً كبيراً لتحقيق سلام عادل ودائم" في أوكرانيا.
وأوضح المسؤولون أن سلسلة الإجراءات كانت متسقة مع الخطوات التي أعلنها بعض الجمهوريين، بما في ذلك مستشار الأمن القومي القادم.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "روسنفط"، إيغور سيتشين، يوم 10 ديسمبر/ كانون الأول، أن العقوبات الأمريكية على دول العالم، تدمر السوق العالمية، والبيئة التنافسية، بالإضافة إلى النظام القانوني العالمي.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك
12:16 GMT
جاء هذا في كلمة ألقاها سيتشين، الرئيس التنفيذي لشركة "روسنفط" في منتدى الدوحة، وقال سيتشين إن النظام العالمي المبني على الهيمنة المطلقة للولايات المتحدة وحلفائها، يمر بمرحلة تحول مؤلمة، ودعا إلى الانتباه إلى حقيقة أن الخلفية الاقتصادية التي تصاحب القرارات السياسية غالباً ما تكون السبب الرئيسي لاعتمادها.
وأشار رئيس "روسنفط" إلى أنه في الماضي التاريخي لم يكن من المعتاد عمومًا إخفاء الدوافع الاقتصادية للحروب. وقال: "إن غزو طرق التجارة والغنائم العسكرية، وحملات العبيد والذهب والتوابل، في النهاية، كل الحروب الاستعمارية هي سرقة صريحة استمرت لمئات السنين، على الرغم من أنها تمت تغطيتها حتى ذلك الحين بمهمة دينية أو حضارية. وأشار إلى أن الأزتيك والمايا والإنكا يعرفون ذلك جيدًا.
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции в Авдеевке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:14 GMT
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